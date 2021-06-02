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Новости Политика Украины
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Байден (2382) Зеленский (16530) Порошенко (19362) Путин (29862)

"Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, которые находятся в Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров Байдена и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Во-первых, приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые все время помогали нам очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня, помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе США", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, его первой просьбой было, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 июня.

"Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", - подчеркнул лидер "ЕС".

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"Вторая позиция была по" Северному потоку-2 ". Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США", - добавил Порошенко.

Пятый президент отметил, что третья позиция была относительно НАТО: "Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО - ни в 2019, ни в 2021 Украину не приглашают".

По словам лидера "ЕС", необходимо активизировать вопрос по оборонной сделке, которую надо подписать, по поставкам летального оружия, потому что на сегодняшний день переговоры тоже тормозят.

"Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины темы. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", - отметил Порошенко.

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"Реализация этих наших договоренностей, встречи в Вашингтоне, активизация диалога, уважительное отношение к основному нашего стратегического партнера США, и восстановление фактически утраченного диалога с Европейским Союзом. Вы видите фактически, что саммит Украина-ЕС был перенесен с лета на октябрь - это точно не вдохновляет на оптимизм", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что внутри страны есть множество обоснованных претензий к Зеленскому.

"Начиная от разрушения системы социальной защиты, повышения тарифов на тепло, газ, электроэнергию, что уже со вчерашнего дня почувствовал на себе каждый украинец. Мы имеем очень серьезные претензии кадровые, к вопросам безопасности, по ситуации в армии, по децентрализации. Серьезный откат или разрушение реформ, начиная от реформ корпоративного управления и заканчивая реформой государственной службы. Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустил Зеленский, Ермак и вся их команда", - подытожил Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
При "Мародере" главный вор Украины- Беня каломойский прятался в Израиле и Швейцарии. А Сейчас свободно ходить по Украине где он нагло и открыто украл 5 миллиардов долларов которые МЫ ВСЕ оплатили. А до этого сделал своего шестерку-Президентом Украины
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02.06.2021 17:32
+37
Единственный патриот Украины среди элиты - это Порох. Он это подтверждает и словами и делами.
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02.06.2021 17:28
+31
Безвиз
Ассоциация
Томос
Восстановление армии с нуля
Рост пенсий и зарплат
Рост экономики начиная с 2016 года
Отказ от покупки энергоресурсов в рашке
Санкции Запода на рашку...
И прочая и прочая...

А теперь перечисли достижения Зельца... "Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 6685 "Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 6685 "Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 6685
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02.06.2021 17:33
Комментировать
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Саме так. В нас достатньо нормальних, притомних людей, що довели свою відданість Україні справами. Чому не узгодити когось одного на дострокові?
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02.06.2021 18:00 Ответить
Сеню - президентом, Гросю - премьером. Петю - министром иностранных. Юлю - министром надзвичайних.
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02.06.2021 18:36 Ответить
А чого б і ні. Ну десь так. На віче проголосуєм. Нехай кожен кандидат оголошує свою команду і будемо об'єднувати суспільство, досить тицяти дулі один-одному
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02.06.2021 19:32 Ответить
Порошенко не може бути міністром. Він підпадає під закон про люстрацію.
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02.06.2021 17:57 Ответить
Коли згорає порох зостається вонючий пшик. І хто буде мати бажання це нюхати ,навіть в уряді національного порятунку .
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02.06.2021 18:01 Ответить
Засмерділо від тебе , лапоть , лайном кацапським , хоч і наваяв украінською 😀
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02.06.2021 18:37 Ответить
Тут важливо, що у Петра є свій електорат. Без нього уряд національної згоди не вийде.
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02.06.2021 19:34 Ответить
Уважуха Порошенку за його патріотизм і любов до Украіни !
Кацапам і Зебобікам цього не дано зрозуміти !
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02.06.2021 17:45 Ответить
Оскільки така ініціатива висловлена Порошенком, то ЗЕ принципіально відмовиться від зустрічі з Байденом і махне кудись в Оман, погрітися.
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02.06.2021 17:54 Ответить
Это Петя мощно зарядил.
Это максимальный ужас Зели - если встречу с Байденом организуют по просьбе Пети.
И ехать нельзя, и не ехать нельзя!
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02.06.2021 17:55 Ответить
От дійсно, від вас, запліснявілої палаючиої вати, лише сморід. З цим не посперечаєшся.
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02.06.2021 18:12 Ответить
Болезный, ты лучше постирай свои обосранные штаны, вот и не будет тебе и окружающим смориду от тебя. "Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 8096 "Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 8096 "Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 8096
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02.06.2021 18:19 Ответить
А никто с твоей зегнидой встречаться не хочет,зесрань)так что придется Пороху вам пятки лизать ,чтоб договорился.
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03.06.2021 10:47 Ответить
От того,что ты высрался желания встречаться ,с твоей зегнидой,ни у кого не прибавилось)
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03.06.2021 12:45 Ответить
Ты где грамоте обучалась ?Для написания предложения существуют определенные правила.
Не тупи ,а то хрен разберешь кто кому будет лизать.
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08.06.2021 17:02 Ответить
ты,зесрань ,меня свинособачьей грамоте не учи)а то тебе твои сранники на уши наденут)
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08.06.2021 17:37 Ответить
Та тебе якій граматкі не навчай ,ти все одно тупа , це від народження .С чим щиро вітаю.
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08.06.2021 17:51 Ответить
А насчет твоих угроз я тебе уже писал. Но коль ты ,не только.не умеешь писать, но и читать ,придется повторится :- Свои угрозы засунь себе в жопу ,******* ты гнойная ,к тому-же тупая .Разбрасывая дерьмо на всех и вся ,кто не пристал к секте Петровой вы прилагаете максимум усилий для того
чтобы Петруха пролетел и на следующих выборах . Извини за задержку с ответом , админ блокировал.
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08.06.2021 17:56 Ответить
)))))но только твоя мама жрет твое дерьмо
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08.06.2021 19:35 Ответить
Ясно, понятно. Бояра была нескрепная, да? "Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 1554
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02.06.2021 18:07 Ответить
"Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 4396
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02.06.2021 18:14 Ответить
Звісно, що Юлька - кремлівська зозуля. Бо Януковіч її посадив. Це ж як двічі по два. Хто захоче з нею об'єднуватись?
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02.06.2021 20:48 Ответить
Как дважды два - кацапопереводчиком пользуемся.
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03.06.2021 04:32 Ответить
Ты им бы еще бы немного мозгов предложил, им бы не помешало .Так упорото угробывать и так не очень высокий рейтинг они умеют лучше всех . Да и выборы он проиграл благодаря им ,за что им моя уважуха и почтение .
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02.06.2021 18:15 Ответить
То есть ты ,кретин,сделал "рассмеши комика" главнокомандующим воюющей страны благодаря кому то?убейся об стену сам лучше,чтоб не пришлось тебя нам утилизировать,ублюдочное)
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03.06.2021 10:52 Ответить
Свои угрозы засунь себе в жопу ,******* ты гнойная ,к тому-же тупая .Разбрасывая дерьмо на всех и вся ,кто не пристал к секте Петровой вы прилагаете максимум усилий для того
чтобы Петруха пролетел и на следующих выборах . Извини за задержку с ответом , админ блокировал.
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06.06.2021 09:09 Ответить
Що, на ватних ресурсах ні слова? БезУбразіє.
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02.06.2021 18:15 Ответить
Ну что делать, если найвелычнишый говноралиссимус бубочка оманский обосрался по всем направлениям, а особенно по главных направлениях его должности, оборона и внешняя политика, то хвала Богу, что у нас есть Порох, и он это делает, договаривается со всеми мировыми политиками.
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02.06.2021 18:15 Ответить
"Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным"
Зачем? ????😀
Чтобы Джо увидел человека, который инициировал уголовные дела против его сына?
Запомните все и навсегда - нет для Байдена Зеленского.
Байден атак на семью не прощает )
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02.06.2021 18:30 Ответить
Так его сынок замешан в коррупции . Против них еще при порошенко Шокин уголовные дела заводил .
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02.06.2021 23:57 Ответить
Поставил американцев в неудобную позу и отказать нельзя, и согласиться нельзя.
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02.06.2021 18:34 Ответить
Американців в позу не так просто покласти , так як вони дуже добре обізнані в наших реаліях !
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02.06.2021 18:39 Ответить
Пэтру Олэксиевычу трудно отказать.
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02.06.2021 18:46 Ответить
Как политическому партнеру, это даже важнее жинкы.
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02.06.2021 19:03 Ответить
Всё лучше, чем как зелебобики - с телевизором
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02.06.2021 18:59 Ответить
У меня несколько вопросов:
1. Почему это тему не поднял Ишак? Который през, гарант и всё такое...

2. Что ответит Ишак на эту инициативу?
3. Будет ли Байден хлопать Ишака по щеке и трепать за ухо, если вдруг встреча состоится?
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02.06.2021 19:01 Ответить
Деркач, перелогіньтесь.
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02.06.2021 19:34 Ответить
Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3 /// Наші Гроші №352 (2021.05.31)
https://www.youtube.com/watch?v=WCHlr2-AzSw
----
Юрій БутусовВчора о 09:23 ·
Да, это очень цинично и постыдно. Вместо того, чтобы разорвать все зависимости, отказаться от угля с оккупированных территорий и РФ, наши власти, во главе с президентом Порошенко, разорвали контракт по углю с ЮАР, чтобы через Медведчука строить отношения с Кремлем во время зимних боев 15-го года. Хорошо, что мы это слышим - потому что это урок истории, что ничего тайного в большой политике не бывает, и рано или поздно свидетельства появятся. Трудно представить как бы это было воспринято тогда в 15-м, во время боев, какие бы были последствия для власти. Думаю, самые печальные. В отличие от первых двух серий, в третьей серии слова Медведчука подтверждаются массой проверяемых фактов и событий, а также многими заявлениями как самого Порошенко так и других наших руководителей. Мы все это в общих чертах понимали и писалось тогда немало, но совсем другое впечатление, когда слышишь этот откровенные лебезящие пояснения Медведчука в общении с теми, кто руководил войной против Украины - с Сурковым и Козаком. Это злейшие враги Украины, которые делали все, чтобы нас ун7ичтожить. Как можно одной рукой вести войну, а другой торговать? Шизофрения. Это все должно быть в суде. И все, кто причастен - и Порошенко, и Яценюк, и Продан, все должны дать показания, чтобы не было белых пятен в этой истории.
Разговоры, кстати, с тем самым Козаком, который и сейчас является главным переговорщиком по Донбассу с Офисом президента. Эти записи надо слушать, чтобы не забыть, и чтобы больше никому в голову не пришла такая позорная идея - торговать с врагом, который ведет против тебя войну. Ждем суда по Медведчуку, все это надо предъявить в качестве улик, чтобы он на суде также разговорился.
Безусловно, эти записи обязывают Украину максимально сократить закупки топлива из РФ и Беларуси, и реализовать стратегию энергонезависимости страны.
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02.06.2021 20:03 Ответить
"Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 5141
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02.06.2021 20:30 Ответить
Передайте Петру Алексеевичу что Байден кукла делает то что ему скажут . Он ответы на заранее подготовленные вопросы журналистов зачитывает с бумажки . Встречаться Зеленскому надо с республиканскими сенаторами . Может они чем и помогут .
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02.06.2021 23:55 Ответить
Ну Петро красавець, заставить Україну поважати!
А Сопля... сопля це просто лох.
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02.06.2021 23:57 Ответить
А что изменится от встречи байды и зеро? байда наврет и пообещает с три короба, как обычно.. Северный поток - плохая идея!
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03.06.2021 01:52 Ответить
Неплохо бы организовать такую встречу. Зебуины после таких взбучек нюх теряют и начинают гавкать в нужном напрвлении.
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03.06.2021 04:34 Ответить
ой, спасибо, без твоих советов никак.
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03.06.2021 06:51 Ответить
"Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним - Цензор.НЕТ 5936
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03.06.2021 07:25 Ответить
👎👎👎
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05.06.2021 22:10 Ответить
П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко - найвеличніша історична постать ******** України, взірець бескорисного служіння народові й державі, променистий світоч демократії, мужній захисник державності й державних інтересів, заповзятий хранитель віри Господньої та зачинач незалежної Української Церкви, сумлінний розбудовувач Українського Війська, найефективніший керманич-реформатор **********, невблаганний борець за справедливість, безкомпромісний насаджувач законності, високоосвічений носій і наполегливий просувач української мови, невтомний популяризатор української культури, щедрий меценат і великодушний благодійник, достойний син Українського народу, уважний та турботливий чоловік і батько; мудра, щира, добра і чуйна людина.
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь благословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
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03.06.2021 07:31 Ответить
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