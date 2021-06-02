"Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным
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Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, которые находятся в Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров Байдена и Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Во-первых, приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые все время помогали нам очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня, помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе США", - подчеркнул пятый президент.
По словам Порошенко, его первой просьбой было, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 июня.
"Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Вторая позиция была по" Северному потоку-2 ". Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США", - добавил Порошенко.
Пятый президент отметил, что третья позиция была относительно НАТО: "Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО - ни в 2019, ни в 2021 Украину не приглашают".
По словам лидера "ЕС", необходимо активизировать вопрос по оборонной сделке, которую надо подписать, по поставкам летального оружия, потому что на сегодняшний день переговоры тоже тормозят.
"Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины темы. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", - отметил Порошенко.
"Реализация этих наших договоренностей, встречи в Вашингтоне, активизация диалога, уважительное отношение к основному нашего стратегического партнера США, и восстановление фактически утраченного диалога с Европейским Союзом. Вы видите фактически, что саммит Украина-ЕС был перенесен с лета на октябрь - это точно не вдохновляет на оптимизм", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что внутри страны есть множество обоснованных претензий к Зеленскому.
"Начиная от разрушения системы социальной защиты, повышения тарифов на тепло, газ, электроэнергию, что уже со вчерашнего дня почувствовал на себе каждый украинец. Мы имеем очень серьезные претензии кадровые, к вопросам безопасности, по ситуации в армии, по децентрализации. Серьезный откат или разрушение реформ, начиная от реформ корпоративного управления и заканчивая реформой государственной службы. Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустил Зеленский, Ермак и вся их команда", - подытожил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Кацапам і Зебобікам цього не дано зрозуміти !
Это максимальный ужас Зели - если встречу с Байденом организуют по просьбе Пети.
И ехать нельзя, и не ехать нельзя!
Не тупи ,а то хрен разберешь кто кому будет лизать.
чтобы Петруха пролетел и на следующих выборах . Извини за задержку с ответом , админ блокировал.
чтобы Петруха пролетел и на следующих выборах . Извини за задержку с ответом , админ блокировал.
Зачем? ????😀
Чтобы Джо увидел человека, который инициировал уголовные дела против его сына?
Запомните все и навсегда - нет для Байдена Зеленского.
Байден атак на семью не прощает )
1. Почему это тему не поднял Ишак? Который през, гарант и всё такое...
2. Что ответит Ишак на эту инициативу?
3. Будет ли Байден хлопать Ишака по щеке и трепать за ухо, если вдруг встреча состоится?
https://www.youtube.com/watch?v=WCHlr2-AzSw
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Юрій БутусовВчора о 09:23 ·
Да, это очень цинично и постыдно. Вместо того, чтобы разорвать все зависимости, отказаться от угля с оккупированных территорий и РФ, наши власти, во главе с президентом Порошенко, разорвали контракт по углю с ЮАР, чтобы через Медведчука строить отношения с Кремлем во время зимних боев 15-го года. Хорошо, что мы это слышим - потому что это урок истории, что ничего тайного в большой политике не бывает, и рано или поздно свидетельства появятся. Трудно представить как бы это было воспринято тогда в 15-м, во время боев, какие бы были последствия для власти. Думаю, самые печальные. В отличие от первых двух серий, в третьей серии слова Медведчука подтверждаются массой проверяемых фактов и событий, а также многими заявлениями как самого Порошенко так и других наших руководителей. Мы все это в общих чертах понимали и писалось тогда немало, но совсем другое впечатление, когда слышишь этот откровенные лебезящие пояснения Медведчука в общении с теми, кто руководил войной против Украины - с Сурковым и Козаком. Это злейшие враги Украины, которые делали все, чтобы нас ун7ичтожить. Как можно одной рукой вести войну, а другой торговать? Шизофрения. Это все должно быть в суде. И все, кто причастен - и Порошенко, и Яценюк, и Продан, все должны дать показания, чтобы не было белых пятен в этой истории.
Разговоры, кстати, с тем самым Козаком, который и сейчас является главным переговорщиком по Донбассу с Офисом президента. Эти записи надо слушать, чтобы не забыть, и чтобы больше никому в голову не пришла такая позорная идея - торговать с врагом, который ведет против тебя войну. Ждем суда по Медведчуку, все это надо предъявить в качестве улик, чтобы он на суде также разговорился.
Безусловно, эти записи обязывают Украину максимально сократить закупки топлива из РФ и Беларуси, и реализовать стратегию энергонезависимости страны.
А Сопля... сопля це просто лох.
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь благословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.