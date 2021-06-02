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Новости Происшествия
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Госпогранслужба (5402) граница (4738) задержание (6588) Крым (26016) убийство (6290) Херсонщина (3500)

Мужчина, которого 4 года разыскивали за убийство, пытался сбежать в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, которого 4 года разыскивали за убийство, пытался сбежать в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

На Херсонщине задержали злоумышленника, который пытался сбежать в оккупированный Крым. Мужчину разыскивали за убийство на Кировоградщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

После встречи с нарядом пограничников мужчина, у которого не было с собой документов, заметно волновался и не мог объяснить, для чего пробрался на режимную территорию.

"Его намерения помогли выяснить представители Национальной полиции. Выяснилось, что в 2017 году этот гражданин совершил убийство в Кропивницком и уже четыре года скрывается от правосудия. Именно для того, чтобы избежать ответственности, задержанный пытался попасть на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Да на тебя,свинота.
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02.06.2021 17:38 Ответить
а многие у кого хрюкальник в пуху и копыта в лаптях стараются в Крыму заныкаться на время
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02.06.2021 17:41 Ответить
Все преступники ломятся в раисию. Совпадение? Не думаю!
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02.06.2021 19:05 Ответить
 
 