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Шмыгаль - американским сенаторам: Призываю использовать все инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по "Северному потоку-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль - американским сенаторам: Призываю использовать все инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 2 июня, встретился с делегацией конгресса США, которая прибыла в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Вопросы безопасности и сотрудничества в энергетической отрасли обсудили премьер-министр Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенаторов Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Денис Шмыгаль поблагодарил сенаторов за важный визит в Украину и за личный вклад в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности", - следует из сообщения.

Отмечается также, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне эскалации ситуации со стороны РФ у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

"США являются важным партнером Украины в защите суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим поддержку Украины в противодействии вооруженной агрессии России", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также заявил, что санкции против "Северного потока-2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии и дальнейшего продвижения России к границам ЕС.

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока-2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы ", - уточнил Шмыгаль.

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Кроме этого, премьер подчеркнул важность развития в пределах украинско-американского партнерства военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать угрозам.

Среди прочего, стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли. В частности, Шмыгаль пригласил американских партнеров приобщаться к проектам по разведке и по дальнейшей разработке газовых месторождений в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Тьху ты, читаю не призываю, а Приказываю!
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02.06.2021 17:51
+4
построже с теми сенаторами.
Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
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02.06.2021 17:56
+3
А вы еще каких-нибудь барыг от Коломойского и Фирташа посадите управлять в Нафтогаз, а потом еще сильнее начните призывать американских сенаторов.
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02.06.2021 17:56
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Тьху ты, читаю не призываю, а Приказываю!
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02.06.2021 17:51 Ответить
Ага.Враховуючи,що санкції по ПП2 ніхто не знімав,і знімати не збирався.
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02.06.2021 19:16 Ответить
тому що накладав ті санкції не Президент США, а Конгрес окремим Законом.
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02.06.2021 22:59 Ответить
Как заверещал...
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02.06.2021 17:52 Ответить
А вы еще каких-нибудь барыг от Коломойского и Фирташа посадите управлять в Нафтогаз, а потом еще сильнее начните призывать американских сенаторов.
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02.06.2021 17:56 Ответить
построже с теми сенаторами.
Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
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02.06.2021 17:56 Ответить
Шмыга, видимо, не знает что в Конгрессе уже есть готовый законопроект.
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02.06.2021 18:02 Ответить
9 месяц беременности, поздновато кинулись.
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02.06.2021 18:09 Ответить
А хто цей "пррзивун"??
З під хвоста ахметки?
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02.06.2021 18:11 Ответить
Ну что Байдоновцы! Помните как вы топили против Трампа? А сейчас вы станете свидетелями как Байден даст зелёный свет на "северный поток 2", что бы угодить Германии и ******* Украину и Польшу. Сдаст Беларусь Путину, сдаст Сирию, только что бы усмирить Пу. Подарит Ирану бомбу.
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02.06.2021 18:31 Ответить
Что уж теперь. Оказанная услуга ничего не стоит.
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02.06.2021 18:42 Ответить
Сначала завалить всё в "Нафтогазе", а потом начать призывать, чтобы Сев.поток-2 не открывали.
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02.06.2021 18:43 Ответить
американские сенаторы шмыгалю - НЮХАЙ ОТВІР
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02.06.2021 18:45 Ответить
Вы б хоть цапскую нефть перестали у белорусов покупать, кокого хера зебил в Катар ездил ?
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02.06.2021 18:51 Ответить
Клоуни два роки горобцям дулі давали замість того, щоб в усі двері в США стукати, бо тоді ще була можливість перешкодити будівництву. Данія на рік заблокувала будівництво ПП-2 у своїх водах. Але криворізький косоворотник на колінах повзав, щоб заглянути в очі путіну, а тепер коли залишилось добудувати кілька кілометрів у водах фріцляндії, то клоуни спохватились.
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02.06.2021 19:09 Ответить
Pavlo Nuss
27 травня о 21:09 ·

Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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02.06.2021 19:13 Ответить
По сутті там - не відновлення, а накладення нові санкції. Які Байден буде вимушений підписати, як свого часу зробив Трамп, сам того не бажаючи.
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02.06.2021 23:01 Ответить
Трамп ввел санкции сознательно чтобы продавать американский газ через поляков . Байден санкции снимет (снял уже неофицально) сознательно ибо куплен рашкой и имеет свои интересы меркель и путином.
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03.06.2021 00:13 Ответить
шмыгаль призывает , а сам ( вместе со слугами и прочими ) даже мертветчука закрыть не хочет , типо вперед орлы , а я за вами
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02.06.2021 20:10 Ответить
Байден остановил строительство нефтепровода из Канады в США и покупает нефть у рашки и ирана , а вы наивные надетесь что он блокирует СП2 . Да ему на американские интересы нас..ать , а уж про украинские вообще молчу

..
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03.06.2021 00:16 Ответить
Против байды есть только один инструмент - импичмент, потому что он нарушил уже несколько законовв конгресса санкциях против рашки
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03.06.2021 01:48 Ответить
 
 