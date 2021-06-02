Шмыгаль - американским сенаторам: Призываю использовать все инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по "Северному потоку-2"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 2 июня, встретился с делегацией конгресса США, которая прибыла в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Вопросы безопасности и сотрудничества в энергетической отрасли обсудили премьер-министр Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенаторов Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Денис Шмыгаль поблагодарил сенаторов за важный визит в Украину и за личный вклад в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности", - следует из сообщения.

Отмечается также, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне эскалации ситуации со стороны РФ у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

"США являются важным партнером Украины в защите суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим поддержку Украины в противодействии вооруженной агрессии России", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также заявил, что санкции против "Северного потока-2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии и дальнейшего продвижения России к границам ЕС.

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока-2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы ", - уточнил Шмыгаль.

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Кроме этого, премьер подчеркнул важность развития в пределах украинско-американского партнерства военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать угрозам.

Среди прочего, стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли. В частности, Шмыгаль пригласил американских партнеров приобщаться к проектам по разведке и по дальнейшей разработке газовых месторождений в Украине.