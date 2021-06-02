Шмыгаль - американским сенаторам: Призываю использовать все инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по "Северному потоку-2"
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 2 июня, встретился с делегацией конгресса США, которая прибыла в Украину с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Вопросы безопасности и сотрудничества в энергетической отрасли обсудили премьер-министр Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенаторов Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Денис Шмыгаль поблагодарил сенаторов за важный визит в Украину и за личный вклад в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности", - следует из сообщения.
Отмечается также, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне эскалации ситуации со стороны РФ у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.
"США являются важным партнером Украины в защите суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим поддержку Украины в противодействии вооруженной агрессии России", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль также заявил, что санкции против "Северного потока-2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии и дальнейшего продвижения России к границам ЕС.
"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока-2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы ", - уточнил Шмыгаль.
Кроме этого, премьер подчеркнул важность развития в пределах украинско-американского партнерства военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать угрозам.
Среди прочего, стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли. В частности, Шмыгаль пригласил американских партнеров приобщаться к проектам по разведке и по дальнейшей разработке газовых месторождений в Украине.
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Чего не в НАТО?, Дайте денег а тот на крадивництво не хватает, - жестче, нечего их жалеть.
З під хвоста ахметки?
27 травня о 21:09 ·
Зеленский согласился с отменой санкций по Северному потоку-2!!!
По достоверной информации из надежных источников, вопрос снятия санкций на РФ в контексте СП-2 был включен в повестку дня переговоров Блинкена и Зеленского во время визита первого в Украину.
Этот вопрос значился под номером 2 после таких проблем, как аннексия Крыма и оккупация Донбасса.
Так вот, Зеленский был предупрежден, что ощутимое ослабление геополитической активности Украины после 2019 года, фактически после ухода Порошенко из Банковой, предоставило возможность лоббистам интересов Кремля активизировать вопрос достройки СП-2, будем говорить отрыто, в обход интересов Украины.
Что дальше? А дальше Зеленский и группа его парламентеров буквально согласилась с Блинкеном и не предприняла никаких политико-дипломатических мер для лоббирования интересов Украины. То есть, не выступили против снятия санкций США и ЕС против «Северного потока-2».
Это факт.
Источники не раскрываю и не раскрою. О них вся страна узнает чуть позже и на более высоком уровне.
Достройка «Северного потока-2» дополнительно подтвердила, что Зеленский не умеет бороться. Его президентство началось с таких же поражений, вспомните возвращения России в ПАСЕ. Он тогда тоже говорил, что мы «ничего не могли уже сделать, потому что все решено было к нам».
В данном вопросе мы просто не можем обойти участь Петра Порошенко.
Как боролись против «Северного потока-2» при президентстве Порошенко? Да легко.
Всего за несколько месяцев 2018 Порошенко трижды выступил в немецкой прессе против Северного потока, открыто выставив претензии Украины как для ЕС так и для США. В итоге - санкции, сокращения текущего сотрудничества даде неподсанкционных кампаний с РФ, и так аж до конца 2020 года.
Сколько раз за 2 года сделал Зеленский для защиты интересов Украины?
А нисколько. И когда-то мы об этом прочтем в мемуарах и Байдена, и Блинкена.
И напоследок. В своем письме к Дж. Байдену, Порошенко лоббировал продление санкций против «СП-2». Но позиция официального Киева в лице Зеленского - сделала свое дело. Борьба продолжается. По моим данным, Петр Алексеевич готовит открытое обращение к своим друзьям и партерам ЕС и США. Надеемся, его услышат.
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