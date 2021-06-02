Российские войска с начала суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушали, однако враг накапливает военную технику, - штаб ООС

Оккупационные войска Российской Федерации сначала суток не проявляли огневой активности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Несмотря на это, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещение и накопление военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.

Отмечается, что вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия. Имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника.

Продолжают иметь место факты запрета допуска представителей СММ со стороны российских наемников на временно оккупированную территорию. Зафиксирован недопуск в населенных пунктах Бессарабка и Новая Марьевка.

Кроме того, БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигнала в результате глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения на территории неподконтрольной правительству Украины в районах населенных пунктов Криничное, Богдановка и Голубовка. Оккупанты, используя средства РЭБ российского производства, препятствовали полетам БПЛА Миссии, ставя препятствия во время пролета в районе населенных пунктов Степановка, Константиновка, Каменка, Красногоровка на подконтрольной Украине территории.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. Относительно этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

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