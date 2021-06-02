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Более 80 млн жителей ЕС уже полностью вакцинированы от COVID-19, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Более 80 млн жителей ЕС уже полностью вакцинированы от COVID-19, - фон дер Ляйен

В странах Евросоюза более 80 млн человек полностью вакцинированы против коронавируса, всего сделано уже более 250 млн прививок.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы прошли отметку в 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев уже полностью вакцинированы", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.

По ее словам, сейчас целью является обеспечить достаточное количество доз вакцины, чтобы в июле достичь показателя вакцинации в 70 процентов взрослого населения.

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Напоминаем, 21 мая Европарламент и Совет ЕС достигли компромиссного решения по созданию Цифрового COVID-сертификата ЕС, который официально будет введен с 1 июля. Он будет бесплатным и доступным для всех и содержать информацию о вакцинации, проведенные тексты и о выздоровлении после болезни, то есть о различных вариантах подтверждения приобретенного иммунитета. Документ будет иметь QR-код, который будет индивидуальным для каждого человека.

Автор: Володимир Янченко
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О катастрофическом положении с вакцинацией в Украине - пока одну дозу вакцины получило 2,5% населения, а две дозы - только 0,03%. Более 80 млн жителей ЕС уже полностью вакцинированы от COVID-19, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5872
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02.06.2021 18:35 Ответить
Это меньше 20%. Нашла чем гордиться дура.
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02.06.2021 18:41 Ответить
 
 