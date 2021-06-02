Центр вакцинации от COVID-19 в Черкассах начнет работать со следующей недели, - горсовет

В Черкассах для открытия Центра вакцинации населения рассматривались варианты помещений КП "Кинотеатр "Украина" и городской дом культуры им. И.Кулика. В каждом здании можно будет ежедневно прививать до 300 человек.

Пресс-служба Черкасского горсовета отмечает, что центр будет создан в соответствии с поручением, данным регионам по результатам совещания с Офисом Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено создать Центр вакцинации на базе дома культуры им.И.Кулика по ул. Благовестной, 170, (холл и концертный зал на первом этаже)", - отмечается в сообщении.

По словам мэра Анатолия Бондаренко, помещение обеспечат мебелью, холодильником, стационарным интернетом, санитайзером, доступом в санитарные комнаты.

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"В Центре вакцинации будет 5 точек, на которых будут работать врач и 2 медсестры. Он будет готов к работе уже со следующей недели. Запускать его при необходимости, когда будут в наличии вакцины в достаточном количестве, и когда пунктов вакцинации, которые сейчас работают в 5 центрах первичной медико-санитарной помощи Черкасс, будет недостаточно для проведения прививки всех желающих", - отмечает чиновник.

Сейчас в Черкассах вакцинация проводится через сеть первичной медицинской помощи и силами трех мобильных бригад по иммунизации.

"В пунктах прививки вакцинируют всех людей, которых направят в них в соответствии с этапом проведения иммунизации по предварительной записи. Для иммунизации используют вакцины Covishield/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio. Когда в Черкассах заработает Центр массовой вакцинации населения, на прививку будут приглашать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - отмечает директор департамента охраны здоровья и медицинских услуг Всеволод Кульчиковский.

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