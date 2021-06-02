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Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании России - государственной "Роснефти".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Кнайсль заняла должность независимого директора, ранее ее кандидатуру предложило правительство РФ. В совет директоров "Роснефти" вошел также бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который вляется председателем совета директоров "Северного потока-2".Всего в совет директоров входят 11 человек.
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах.
Топ комментарии
+43 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий02.06.2021 18:57
+35 Хитрый_план
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+20 Kamate Kaora
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная
расия подкупает европейских чиновников большими должностями с многомиллионными зарплатами и они успешно лоббируют и защищают интересы рассии в Европе. В Украине тоже набрали европейцев в наблюдательные советы с миллионными зарплатами . Но как видим результата ноль . Только цены для населения поднимают на комуналку и получают миллионные зарплаты .
Когда там у нашего дискотека?
Хочу с ним потанцевать!
СОВСЄМ НЄ ПРОСТІТУТКА
...погода была прекрасная...
....невеста была...))))
(ніт, я СТІЛЬКИ не вип'ю)
с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж
Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно эти союзники и партнеры наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.
була невеста а стала нафтошлюха рашистська
- Это оно, трансвестито! Путино до баб не клеится