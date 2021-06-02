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Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании России - государственной "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кнайсль заняла должность независимого директора, ранее ее кандидатуру предложило правительство РФ. В совет директоров "Роснефти" вошел также бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который вляется председателем совета директоров "Северного потока-2".Всего в совет директоров входят 11 человек.

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+43
Не насосала, натанцевала!
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02.06.2021 18:57
+35
я навіть не уявляю яку посаду готують для фрау-штазі.
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02.06.2021 18:57
+20
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3634 В открытую скупает европроституток *********. Все все видят, но видать еще не настало время Р. Регана 2.0.
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02.06.2021 19:00
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Не насосала, натанцевала!
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02.06.2021 18:57 Ответить
Натанцевала, чтобы насосать нефти.
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02.06.2021 18:59 Ответить
Та, хто насосала,вже має свою яхту та ім'я Аліна.
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02.06.2021 19:12 Ответить
нефтяница..... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4221
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02.06.2021 22:47 Ответить
пресвятая углеводородица
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03.06.2021 11:04 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 1096
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02.06.2021 18:57 Ответить
я навіть не уявляю яку посаду готують для фрау-штазі.
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02.06.2021 18:57 Ответить
Не родись красивой, а станцуй с начальником страны-бензоколонки.
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02.06.2021 18:58 Ответить
Эта тетка еще пописывала статейки для Раша Тудей за баснословные гонорары. Продавать Европу и ее ценности, как видим, очень даже выгодно.
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02.06.2021 19:13 Ответить
Ростов резиновий, на паРаші місця всім вистачить.
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02.06.2021 18:59 Ответить
Скоро Меркель присовокупится!
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02.06.2021 18:59 Ответить
Це перевдягнутий шрьодер...
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02.06.2021 18:59 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3634 В открытую скупает европроституток *********. Все все видят, но видать еще не настало время Р. Регана 2.0.
показать весь комментарий
02.06.2021 19:00 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 882
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02.06.2021 19:20 Ответить
Наши дураки смогли подписать только сынка Байдена, и то через жoпу. Недалеко элитка ушла со времен шуб Суркиса.
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02.06.2021 19:00 Ответить
кто "дЭвушку" кормит ...- тот ее и танцует ... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5511
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02.06.2021 19:03 Ответить
так это девушка ? Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6080 а я думаю. какого ху. этот страшный мужик платье нацепил Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6005
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02.06.2021 19:05 Ответить
такі там "фрау" ( в основі)...- як говорив мені один знайомий голандець...- " якщо ви бачите на полі корів які гарнішші від тих жінок що бачили перед тим , їдучи по дорозі, ...- то знайте , ви уже в Голандіїї )))) - отакий там місцевий стеб та юмор ))
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03.06.2021 20:00 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6385 .

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4749 .
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02.06.2021 19:29 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 1684
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03.06.2021 19:57 Ответить
ВОт откуда пошла и зюзина практика - совать в Набсоветы преданых холуев
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02.06.2021 19:03 Ответить
шоу "танці з зірками" для тех кому за .... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3068
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02.06.2021 19:04 Ответить
пд музику Андрюхи

Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная
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02.06.2021 19:58 Ответить
Немецкое порно Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7072
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02.06.2021 19:05 Ответить
Та ні, мені якось траплявся набагато естетичніший німецький ХХХ... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3319
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02.06.2021 20:07 Ответить
Я старый Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 860, первым делом на бокал с пивом посмотрел Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 951 Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3253
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02.06.2021 20:25 Ответить
Норм, то просто фройляйн у низькуватій роздільній здатності - жіночі принади особливо не роздивишся
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02.06.2021 20:29 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6821
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02.06.2021 20:50 Ответить
кнайсль,тобі-дупло...
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02.06.2021 19:05 Ответить
Ну, пусть будет так. Правда раньше этот процесс не назывался танцами. Говорили просто :"Хорошо подмахивала".
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02.06.2021 19:07 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 1562
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02.06.2021 19:07 Ответить
Короче, деды зря вовали Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 830
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02.06.2021 19:08 Ответить
диды всё просрали
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02.06.2021 20:06 Ответить
Та прямо нєжданно, нєгаданно нє?
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02.06.2021 19:08 Ответить
Вот такое отличие рассии и Украины :
расия подкупает европейских чиновников большими должностями с многомиллионными зарплатами и они успешно лоббируют и защищают интересы рассии в Европе. В Украине тоже набрали европейцев в наблюдательные советы с миллионными зарплатами . Но как видим результата ноль . Только цены для населения поднимают на комуналку и получают миллионные зарплаты .
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02.06.2021 19:09 Ответить
У кого бабки тот и заказывает музыку, что бы станцевать. На это многие ведутся.
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02.06.2021 19:09 Ответить
А что ей остается? брак не задался, муженек постоянно ей давал тумаков, даже приезжала полиция. Теперь утешится хорошей подачкой от Кремля. "Независимые европейские политики", они такие...
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02.06.2021 19:12 Ответить
Відразу видно - бабка досвідчена - підцеаила старого дідугана на танцях, поки інші носа воротили. Не знати, що там вони в кутку робили - дідугану багато не треба - може просто по лисині погладила. І зробила кар'єру.
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02.06.2021 19:14 Ответить
Пля!!
Когда там у нашего дискотека?
Хочу с ним потанцевать!
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02.06.2021 19:17 Ответить
З ваЗЕлном..
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02.06.2021 19:24 Ответить
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании России - государственной "Роснефти". Источник: https://censor.net/ru/n3269103

СОВСЄМ НЄ ПРОСТІТУТКА Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7440
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02.06.2021 19:19 Ответить
ВИЙ на ЯВУ..
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02.06.2021 19:19 Ответить
Весёлые времена 1984 наяву
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02.06.2021 19:21 Ответить
Дюймовочка...
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02.06.2021 19:22 Ответить
"сам в шоці" (с. шрьодєр)
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02.06.2021 19:22 Ответить
"І трахають же ТАКЕ..." (с) панцерфельдмаршал Еріх фон Манштейн Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8986
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02.06.2021 20:35 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7250
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02.06.2021 19:22 Ответить
и никакой коррупции!
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02.06.2021 19:24 Ответить
0-я толерантность к ней в действии.
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02.06.2021 20:07 Ответить
Путин купил и или продвинул своих агентов во всех властях мира.
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02.06.2021 19:26 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6640
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02.06.2021 19:29 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8968

...погода была прекрасная...
....невеста была...))))
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02.06.2021 19:40 Ответить
Nein, ich trinke nicht so viel Schnaps Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 9528

(ніт, я СТІЛЬКИ не вип'ю)
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02.06.2021 20:04 Ответить
***

с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж
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02.06.2021 20:19 Ответить
Здесь и бутылка не поможет)))
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03.06.2021 02:19 Ответить
Плата за танець... Бридко...
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02.06.2021 19:42 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 862
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02.06.2021 19:43 Ответить
***** єуропейські
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02.06.2021 19:44 Ответить
В австрийской прессе писали,что эта Господи прости невеста уже разошлась с мужем и муж ******** ее.
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02.06.2021 19:48 Ответить
канешно, такая красотка наверное сЦарь глаз положил))
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02.06.2021 19:56 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6805
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02.06.2021 20:00 Ответить
Дивлюся на цю Кнайсль і думку гадаю - "найн, зо віль шнапс трінке іх ніхт" Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8042
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02.06.2021 20:00 Ответить
Какое удивительное совпадение. Как выгодно, однако, заглядывать в глаз пуйла.
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02.06.2021 20:04 Ответить
Путин приглашает на танец только красавиц .
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02.06.2021 20:08 Ответить
Як казав своїм асистентам австрійський доктор Зігмунд Фрейд: "если оно шевельнется - ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ!" Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5946
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02.06.2021 20:45 Ответить
Крисавіць. Яке їхало, таке і здибало.
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08.08.2023 21:37 Ответить
Республиканцы в Конгрессе США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно эти союзники и партнеры наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

була невеста а стала нафтошлюха рашистська
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02.06.2021 20:11 Ответить
Очередная политическая проститутка.
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02.06.2021 20:12 Ответить
а земана из чехии и других отбросов общества почему забыли?
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02.06.2021 20:15 Ответить
Эх, промазала. Якби внучка під путінхуйло підложила, її директором окупації Криму призначили б, не менше!
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02.06.2021 21:01 Ответить
- Кнайсль это она или он? На фото трудно понять
- Это оно, трансвестито! Путино до баб не клеится
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02.06.2021 21:12 Ответить
Шредер в юбке. А на ипало - крокодил.
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02.06.2021 21:18 Ответить
Немецкие нацики с рашистскими всегда дружат-срутся-дружат-срутся.
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02.06.2021 21:45 Ответить
Танцует, мурцует, гарцует и поёт---ой гарна девка! А кто то же целует и туда тоже---во везуха выпала!
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02.06.2021 21:50 Ответить
Все немцы, которые против предоставления Украине оружия тоже будут в управлении Роснефти.
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02.06.2021 21:54 Ответить
Танцевала бы есчо, да болит...ну сами знаете чьо..
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02.06.2021 22:31 Ответить
Це ж скільки треба випити щоб "самі знаєте що"!
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08.08.2023 21:34 Ответить
Как только Меркель дотянет Северный поток 2 то сразу уйдет с должности канцлера и в благодарность от Путина возглавит филиал Газпрома в Германии. Все эти бывшие и нынешние, а возможно и будущие политики ЕС являются агентами россии. И на страны бывшего соц лагеря им глубоко на плевать. За подачки от россии готовы продать и потом еще раз перепродать даже свою страну.
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02.06.2021 22:42 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5649
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02.06.2021 23:31 Ответить
ДА ВЗОРВАТЬ ЭТИ НЕФТЕПРОВОДЫ НАХЙ !)
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03.06.2021 04:01 Ответить
лишний раз убедился, что дальняя Эвропа - это старая и дешёвая проститутка.....
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03.06.2021 11:00 Ответить
Не она вошла, а её вошли
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04.06.2021 17:28 Ответить
 
 