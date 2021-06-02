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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) торговля (925) электроэнергия (762) Гармаш (134) битум (5)

Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни?

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни?

Политики, предлагающие сохранить экономические связи с Беларусью, могут делать это только из личного интереса. Поддерживая экономически тоталитарный режим в соседней стране, Украина поддерживает создание плацдарма для российского выступления.

Так считает член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Свою позицию он обозначил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня немного шокируют заявления некоторых наших политиков, которые выступают за сохранение экономических связей с Беларусью, потому что их разрыв может привести к подорожанию некоторых товаров. Когда обыватель такое говорит, то это еще можно понять, но политик…" - написал он.

Аргумент о том, что таким образом Украина удерживает Беларусь от полной интеграции с Россией, больше не работает, считает Гармаш. Ведь режим Лукашенко уже полностью зависит от Москвы.

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"Поэтому, поддерживая его экономически, мы фактически поддерживаем режим, который превращает соседнюю страну в плацдарм для российской агрессии против нас. И вот сейчас уже мой вопрос к обывателям: когда российский, или белорусский солдат (а у них договор о коллективной безопасности) будет стрелять в ваших детей, - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни?" - пишет Гармаш.

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Он также отметил, что, те, кто поддерживает торговлю с Беларусью, не имеют право возмущаться, что Германия не хочет вводить санкции против "Северного потока-2".

"Здесь уже или деньги считать, или о безопасности и демократических ценностях говорить..." - подытожил Гармаш.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Аби згущенка була...
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02.06.2021 19:03
+28
все верно говорит

белорусс может стрелять и не будет ( хотя не факт ) но москаля к нам пропустит . это факт Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2776
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02.06.2021 19:08
+18
ага . а до этого . еще год назад Беларусь была прям светоч демократии . считай одной ногой в ЕС стояла . да ? Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 3734
Лука и ***** и так спали в обнимку . а регулярные взбрыки бульбофюрера это только для того что бы слупить с москалей деньжат по больше . напоминает нашего Яныка . тот тоже крутил комедию про ЕС что бы Путин щедрее был
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02.06.2021 19:19
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"Мудрий нарід",це не нація,це діагноз-Ганебна спадщина багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))))
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02.06.2021 19:29 Ответить
Украина покупает товаров в Белоруссии больше , чем Продает, - А это значит , что доходы с других направлений спонсируют экономику Белоруссии , а сами же просят Инвестировать в Украину. А лукашенко перья распустил как павлин поставив на уши всех своим поступком.С жыру бесится и еще Украину шантажирует.Ответ должен быть и при том по гарячих следах и не только белавия.
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02.06.2021 19:24 Ответить
Это ещё полбеды, что Украина с Белорусью торгует себе в убыток, но вот с рашкой торгуем... с убийцами украинцев торгуем!...
Ну ладно, год или два бы торговали и постоянно бы снижали торговлю... Но война уже 7 лет идёт, а рашка и дальше на первых местах по обьёмах торговли с Украиной...
Выходит, так, что хотб бы сколько пуйло не убил украинских воинов, хоть бы сколько не оккупировал украинской территории, но торговля будет идти с ним вечно.
Вот главная проблема!
Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2021 року

Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2456
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02.06.2021 19:40 Ответить
Соромно за упирів у владі України, вони представляють всю Україну Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 9524
Ніякої торгівлі з паРашею після 2014 го.
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02.06.2021 22:25 Ответить
Російський солдат вже 7 років стріляє в наших дітей, а торгівля не припиняється... Не треба робити ворога з білорусів.
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03.06.2021 08:08 Ответить
Да , Ворог той , що убиває Українців. Це росія . Торгівля процвітає , хоч і прийшли до влади з осудженням , - Торгівлі на крові. Солдати Білорусі прийняли присягу і по команді вони почнуть убивати.Ілюзії не повинно бути.Товарообіг між Білорусією і Україною .Імпорт більший як експорт . Україна інвестує в Білорусію .росія уже поглинула Білорусь. Пригадайте Януковича, коли весь силовий блок був з російськими паспортами . У них теж саме.Думайте за Україну, а вороги і Так Знайдуться і плодити не потрібно. З повагою.
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03.06.2021 09:40 Ответить
ми ще 200000000000 мульярдів їх запінили, як і їхніх батьків
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02.06.2021 19:33 Ответить
Они будут думать о том, что виноват Порошенко
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02.06.2021 19:43 Ответить
Гармаш недавно гнал на позицию оппозиции за раздор и разбрат а шо жатое случилось , появились принципы?
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02.06.2021 19:59 Ответить
Сміцкій, не хочеш переїхати на свою вождєлєнную па рашію ?
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02.06.2021 20:20 Ответить
марина, в тебе вечірнє загострення? Знову маячню якусь несеш? Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 7493
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02.06.2021 20:29 Ответить
Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 2823
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02.06.2021 20:56 Ответить
Буду переживати за ціни. Тому, що дітей немає, а от їздити то треба по справам.
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02.06.2021 20:47 Ответить
Никогда лука не был не то что другом Украины, даже просто нормальным экономическим партнёром.Его интересы здесь реально выше, чем Украины в Беларуси.И посылайте тех радетелей и защитников луки, которые за него впрягаются.Он полностью зависим от путина и если придёт время не задумываясь будет выполнять указы кремля.
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02.06.2021 22:00 Ответить
за нього впрягаються кацапські та лукаві тролі. почитайте уважно коментарі, їх зразу видно. Вони активно пишуть тільки в темах, які стосуються Білорусі. А коменти у них, типу "сгущенка пАдАрАжает", "бензин полетит", "батька Ахренел", "беларуси нам теперь враги"і т.д. Не звертайте уваги на таких
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02.06.2021 23:06 Ответить
Припиніть покупати МАЗи вантажівки і автобуси, краще вже нащі ЛАЗи і Богдани...
Хай Лукаш продає свої крабові палички Кремляндії, в Україні і свої є Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни? - Цензор.НЕТ 3576
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02.06.2021 22:23 Ответить
Оголошуєте білорусам економічну війну, закриваєте небо, а хочете зробити з них ворогів.
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03.06.2021 08:16 Ответить
Лукашенко і Пукіну, а не белорусам, їм все одно хто купе їх МАЗи
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03.06.2021 15:19 Ответить
Беларуский солдат никогда в ваших детей стрелять не будет . Но покупать бензин у усатой скотины все же не следует.
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03.06.2021 00:01 Ответить
Таке ж саме казали кацапи.
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03.06.2021 06:35 Ответить
Ха-ха, а якби він збрив вуса, то вже був би людиною? Дитяча дурість ))
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03.06.2021 08:18 Ответить
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