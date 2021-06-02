Гармаш: Когда белорусский солдат будет стрелять в ваших детей - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни?
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Политики, предлагающие сохранить экономические связи с Беларусью, могут делать это только из личного интереса. Поддерживая экономически тоталитарный режим в соседней стране, Украина поддерживает создание плацдарма для российского выступления.
Так считает член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Свою позицию он обозначил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня немного шокируют заявления некоторых наших политиков, которые выступают за сохранение экономических связей с Беларусью, потому что их разрыв может привести к подорожанию некоторых товаров. Когда обыватель такое говорит, то это еще можно понять, но политик…" - написал он.
Аргумент о том, что таким образом Украина удерживает Беларусь от полной интеграции с Россией, больше не работает, считает Гармаш. Ведь режим Лукашенко уже полностью зависит от Москвы.
"Поэтому, поддерживая его экономически, мы фактически поддерживаем режим, который превращает соседнюю страну в плацдарм для российской агрессии против нас. И вот сейчас уже мой вопрос к обывателям: когда российский, или белорусский солдат (а у них договор о коллективной безопасности) будет стрелять в ваших детей, - вы будете думать о ценах на дизель и битум, или об их жизни?" - пишет Гармаш.
Он также отметил, что, те, кто поддерживает торговлю с Беларусью, не имеют право возмущаться, что Германия не хочет вводить санкции против "Северного потока-2".
"Здесь уже или деньги считать, или о безопасности и демократических ценностях говорить..." - подытожил Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Ну ладно, год или два бы торговали и постоянно бы снижали торговлю... Но война уже 7 лет идёт, а рашка и дальше на первых местах по обьёмах торговли с Украиной...
Выходит, так, что хотб бы сколько пуйло не убил украинских воинов, хоть бы сколько не оккупировал украинской территории, но торговля будет идти с ним вечно.
Вот главная проблема!
Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2021 року
Ніякої торгівлі з паРашею після 2014 го.
Хай Лукаш продає свої крабові палички Кремляндії, в Україні і свої є