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Новости Политика Украины
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пенсия (2135) Укрпочта (287)

Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки, пока деньги будет доставлять "Укрпочта"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки, пока деньги будет доставлять

Кабинет Министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, который должны были ввести с сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрпочты, действующий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий сохранится минимум до 1 января 2023 года.

Отмечается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытия банковских отделений.

В "Укрпочте" напоминают, что можно подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии. Туда нужно прийти лично или отправить пакет документов по почте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков

Также действует горячая линия "Укрпочты", куда пенсионеры могут обращаться в случае, если им отказали в переводе получения пенсии к ним. Оставить заявку можно по телефону: +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес [email protected].

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

Также читайте: "Укрпочта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты, где нет отделений банков, - Шмыгаль

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Мета (мрія) Нашої Держави- абсолютно здоровий, Багатий Громадянин, завжди плативший Податки і вмерший в день виходу на жебрацький пенсіон...
🤑
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02.06.2021 19:46
+2
Додиджитализировались.
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02.06.2021 19:40
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Ойц! Турбо "підскок" не вдався??
Маєте надію , що за два роки уперті "месники пенсійної рехформи" пенси вимруть таки??
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02.06.2021 19:37 Ответить
очередной. каждьій год одно и тоже.
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02.06.2021 22:09 Ответить
Додиджитализировались.
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02.06.2021 19:40 Ответить
І + діджіталізація усієї країни !!!)))
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02.06.2021 19:55 Ответить
Уот и вся джигитализация
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02.06.2021 19:43 Ответить
Мета (мрія) Нашої Держави- абсолютно здоровий, Багатий Громадянин, завжди плативший Податки і вмерший в день виходу на жебрацький пенсіон...
🤑
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02.06.2021 19:46 Ответить
Схоже що з планом проблем у зеленої плісняви нема !!! Забезпеченні на 100% !!!)))
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02.06.2021 19:54 Ответить
Игорь Монахов
Конечно! Бизнес-план от министра-дибила вас устроит? Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 3981
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02.06.2021 20:35 Ответить
Квантумна діджиталізація в дії.
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02.06.2021 20:40 Ответить
Вотена! Уже смарфон купил весом 1 кг--ну всё показывает! На три пенсии потянул и 2 субсидии---и такой лом-облом!
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02.06.2021 21:39 Ответить
Ага, так от навіщо Укрпошта спішно купувала банк.
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02.06.2021 22:05 Ответить
у багатьох пошт різних країн є свій банк.
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02.06.2021 22:09 Ответить
Це вже не перший ляп так званих "міністрів" клоунів,а потім ідуть на попятну.Сміхотульки та і годі. Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 1532
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02.06.2021 22:48 Ответить
Шмыгаль! Дякуемо! Аж не вериться. Мы то за Маасквой ползли, а там цифровой террор-всем био. всем карты. Мы не Рассея.Так держать. Шмыгаль! Увольте того зажерлывого Смилянского, он госслужащий. Пенсию на дом навсегда!!
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03.06.2021 11:14 Ответить
 
 