РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10422 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
3 086 26
Зеленский (16530) олигарх (1016) Офис Президента (1692)

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП

Законопроект об олигархах, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает ограничение срока действия соответствующего закона 10 годами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ОП подчеркнули, что закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. Предполагается, что на его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Согласно сообщению, документ содержит определение олигархов, как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медиапространства.

При этом законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский. ВИДЕО

"Инициировав этот законопроект, Владимир Зеленский демонстрирует политическую волю к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве Украины. Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", - заявляют в ОП.

Напоминаем, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона 2 июня и определил его как неотложный. Текст законопроекта пока не опубликован на сайте парламента.

Читайте также: Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2835
показать весь комментарий
02.06.2021 20:24
+15
Примерно так Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 6450

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 9598
показать весь комментарий
02.06.2021 20:33
+13
тест давай, вава. твое блеяние утомляет
показать весь комментарий
02.06.2021 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2835
показать весь комментарий
02.06.2021 20:24 Ответить
тест давай, вава. твое блеяние утомляет
показать весь комментарий
02.06.2021 20:26 Ответить
Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 3001 Короче, раньше по ночам на встречи ездили, теперь можно средь бела дня.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:27 Ответить
какая-то муйня)
Если потенциальный "олигарх" имеет влияние на власть, - то как он допустил такой закон? Отсюда напрашивается вывод что он того влияния не имеет и не является олигархом.
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2206
показать весь комментарий
02.06.2021 20:28 Ответить
или кто-то звиздит.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:30 Ответить
Примерно так Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 6450

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 9598
показать весь комментарий
02.06.2021 20:33 Ответить
Просто старых олигархов заменят новыми; Тимошенко, Ермак, Зеленский, Кубраков и т.д. Для этого они во власть и пришли, чтобы стать новыми олигархами-миллиардерами. Олигархическая же система насилия, подавления, подкупа, грабежа. влияния и контроля останется неизменной, это для них святое.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:29 Ответить
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 543
показать весь комментарий
02.06.2021 20:31 Ответить
нирвана...
показать весь комментарий
02.06.2021 20:29 Ответить
А наличие оманского офшора будет являться признаком олигарха или нет??
показать весь комментарий
02.06.2021 20:30 Ответить
Зеля уже на третий срок губу раскатал!
показать весь комментарий
02.06.2021 20:32 Ответить
он и во второй не проскочит, "холодильник" не пустит
показать весь комментарий
02.06.2021 22:08 Ответить
Із початку 2021 року президент України Володимир Зеленський став власником 16 торгівельних марок, серед яких «Газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» та інші.
Про це свідчать дані Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, - інформує 1NEWS.
19 травня був зареєстрований знак для товарів і послуг «Газе! та» (№ свідоцтва 298048), 5 травня - 4 знаки «Зе! Команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№297230, № 297226); 10 березня 2021 - ЗеНьюз (№ 293600) та ZeNews (№ 293599); 3 березня 2021 - «Зе! Команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 лютого 2021 - «Зробимо це разом!» (№292680); 13 січня - «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№290209).
Власником всіх цих знаків вказано Володимира Олександровича Зеленського.
Заявки на ці торгові марки Зеленський подав ще в 2019 році, в період передвиборної гонки, але правову охорону знаки для товарів і послуг отримали тільки зараз, через 2 роки.
У декларації за 2020 рік Володимир Зеленський вказував, що володіє трьома патентами на винаходи (це «Система і спосіб захоплення руху і спосіб виробництва анімаційного контенту з їх використанням», яку винайшов особисто Зеленський, а також «Спосіб перепризначення набору захоплених даних сканування (Варіанти), комп'ютерна система для його здійснення та зчитуваний комп'ютером носій даних» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів, комп'ютерна система для його здійснення і зчитуваний комп'ютером носій даних», винайдені в співавторстві); трьома патентами на корисну модель (два «Способи перепризначення набору захоплених даних сканування» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів»).
Зеленський, згідно з останньою опублікованою декларацієб (за 2020 рік), вказував, що повністю або частково володіє 47 знаками для товарів і послуг, серед яких торговельні марки Супермент, Квартал, Ліга Сміху, Жіночий квартал, КварталФест.
У той же час, в декларації Володимира Зеленського за 2020 рік фігурує знак для товарів і послуг зі свідоцтвом № 1546318 та знак № 1515851, однак товарний знак з таким номером відсутнє в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:35 Ответить
парашенка...парашенка...парашенка...і ен раз парашенка! бо бєня, пінчук, суркіси, фірташ, ахмєтка савсєм нє алігархи! ані чесниє бізнесмєни
показать весь комментарий
02.06.2021 20:36 Ответить
тысячи законов на любой чих и всё нам мало, (но, как бы зебилу этого роботягу, врага личного, этого Пороха приструнить, потому что он ещё и в ВР сидит)
миллионы решений, а страна тонет в беззаконии и никто с этим не справится...
десятки тысяч борцов с беззаконием, а это -огромные армии практически бездельников ....
скоро не останется людей которые ходят хоть на какую то работу и честно платят налоги, чтобы содержать эти толстомордые армии "борцов" ...
и , борцам с беззаконием, прийдётся "бороться" с себе подобными, иммитируя борьбу
КРАСОТА? нет- ЗЕкрасота !
показать весь комментарий
02.06.2021 20:56 Ответить
ШУТ Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 4623
показать весь комментарий
02.06.2021 22:40 Ответить
.

похоже зеля и 10 лет собиратся керувати ?
усатый начинает отдыхать, )(уйло хихикает...
показать весь комментарий
02.06.2021 22:44 Ответить
Кроме матюков в адрес этого козла сказать нечего.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:54 Ответить
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 2751
показать весь комментарий
02.06.2021 22:54 Ответить
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП - Цензор.НЕТ 5091
показать весь комментарий
02.06.2021 22:57 Ответить
Блазень грає в путєна - той так само «боровся з олігархами», підминая під себе інформпростір.
показать весь комментарий
02.06.2021 23:22 Ответить
детально про закон про олігархів
https://www.youtube.com/watch?v=fIv8S_4WmXc&feature=youtu.be
показать весь комментарий
03.06.2021 00:34 Ответить
А закон регулирует отношения Олигарха со своими Слугами?
Будет ли ограничена политическая активность олигарха ведущаяся посредством его слуг?🤪
показать весь комментарий
03.06.2021 05:55 Ответить
Сим Законом деятельность олигарха будет завуалирована,т.к.скорее всего он составлен под присмотром Бени с консультациями от Ахметова,Пинчука и прочих мегаворюг..Ну не может априори их ставленник со своими слугами идти наперекор добродетелей
показать весь комментарий
03.06.2021 09:33 Ответить
 
 