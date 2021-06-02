Заседание набсовета УКФ, на котором приняли скандальное решение, было не легитимным, - Ирина Подоляк

Решение Наблюдательного совета Украинского культурного фонда о лишении финансирования ряда проектов, получивших поддержку экспертных советов, является незаконным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявила Ирина Подоляк, бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта.

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"Заседание Наблюдательного совета является легитимным, если на нем присутствует минимум 6 членов НС. На заседании, где ваши проекты отклонили/поддержали присутствовали 5 членов НС, как указано в ваших выписках из протоколов (посмотрите, кто вытребовал, или истребует, кто еще этого не сделал). (Следовательно, не было кворума и дальше говорить не о чем - решение незаконные).

Если кворум есть (а его, помним, не было), то, чтобы решение было принято, надо, чтобы за него проголосовало не менее 5 членов НС. А теперь снова посмотрите в выдержки из своих протоколов. Преимущественно, где "зарубили" рейтинговые проекты, единодушно голосовали 4 человека против одной. То есть, решение (положительные или отрицательные для вас), принятые Наблюдательным советом таким образом, неправомочны", - написала она, обратившись к структурам, подававшимся на гранты Украинского культурного фонда.

Подоляк предложила алгоритм действий в таком случае:

1) требовать у министра переизбрания Наблюдательного совета;

2) если реакции не будет - подавать в Хозяйственный суд города Киева иски к УКФ с требованием отменить решение НС - основания в ваших протоколах и в Законе о УКФ;

3) надо понимать, что это заблокирует работу Фонда, а это Министерству не нужно. Поэтому, может, там начнут шевелиться и наконец думать, как и о чем говорить с НС;

4) надо понимать, что при таких обстоятельствах, созданных по-глупости или с умыслом, в этом году ваши проекты теоретически начнутся значительно позже, а отчетность надо будет отправлять вовремя, поэтому стоит говорить с Фондом об отсрочке отчетности в месяц;

5) всегда обязательно самым читать законы, хотя бы кусками, хотя бы время от времени.

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Подоляк высказала поддержку главе Наблюдательного совета УКФ Ларисе Мудак, однако отметила, что она пришла в уже заранее токсичную команду, к избранию, компетенции и целям которой есть вопросы:

"Мое субъективное суждение: я приветствую назначения Ларисы Мудрак и ее намерения, как Председателя Наблюдательного совета УКФ, вести открытую политику, которая соответствует букве и духу Закона. Однако, стоит отметить, что она пришла в уже сложившийся токсический Наблюдательный совет, который является некомпетентным, и я могу утверждать, что деятели культуры действительно проиграли избрание по крайней мере четырех членов НС: двух от ОО - господина Сусленского и господина Тулузов, в процедуре голосования по которым невооруженным глазом видно заговор (связанные с ними многочисленные организации с хорошими названиями, о деятельности которых никто ничего не знает, даже Google, голосования этих связанных лиц именно за Сусленского и Тулузов, голосование за них родственников - это просто невероятно...), и еще двух от учреждений культуры - господина Артеменко и господина Корниенко, голосование за которых надо еще исследовать.

Это же как надо хотеть так позориться, тратить свое время, энергию и безвозмездно работать на государство, чтобы даже создать избирательную "сетку"! Мы надеялись, что гарантом прозрачности и добропорядочности участников голосования и кандидатов станет МКИП, но не получилось, потому что власть дает полномочия, но накладывает ответственность, которой никто не хочет, и уходит.

Господа Рыбчинский и Кирющенко на заседание просто не ходят, поэтому их спокойно и законно можно устранять. Им по барабану. Господин путешественник-Сурин хотя бы ходит", - добавила она.

По ее мнению, необходимо требовать перезагрузки набсовета и следить за делом в Хозяйственном суде в связи с не легитимными решениями.

По поводу объявления нового лота грантов к 30-летию Независимости, Подоляк отмечает, что его объявление за два месяца до даты означает, что победители уже определены и честного "конкурса проектов" не будет, а это "полное и тотальное разрушение правил и процедур УКФ, типичный ручник".

МКИП мог и имел право объявить полгода назад или раньше художественный конкурс для организаторов "WOW-празднование" по заданным и описанным форматам и профинансировать его, считает экс-замминистра.

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Также Подоляк напомнила, что спустя месяц после избрания новым исполнительным директором УКФ Владислава Берковского, он до сих пор не назначен формально.

"Энтузиазма, упорства - ноль. Жаль, но не исключаю, что с таким подходом, сейсмическая активность Фонда не закончится даже после переизбрания Наблюдательного совета.

О продлении агрессивного наступления и вмешательства в деятельность Фонда Союза концертных индустрий Украины уже даже не хочется говорить. Телевизионщики пожирают кино, концертники пожирают ростки институтов устойчивого развития - маскульт перемалывает социальный капитал.

Мы должны это остановить, чтобы не было больно из-за бездействия и уныние. Мы должны быть вместе с теми, кто за справедливый суд, за язык, за одни правила для всех. Должны объединяться, потому что только так работает баланс сил в государстве. Если мы молчим и нас не видно на улице, то нас нет. Чистоплюем здесь не место", - подытожила Подоляк.

Напомним, Наблюдательный совет своим решением лишил финансирования проекты, получившие высокую оценку экспертов. Решение не поддерживать значительную часть проектов программ, рекомендованных экспертным сообществом и принятых Фондом было принято Наблюдательным советом при минимальном кворуме в составе 5 человек. В одном только ЛОТе "Знаковые события в Украине" Наблюдательный совет отклонил 16 из 24 проектов. Вместо этого поддержку получили другие программы, рейтинг которых значительно ниже ранее принятых, но сейчас отклоненных.

Культурные учреждения написали коллективное обращение на имя президента Владимира Зеленского и правительства о незаконности данного решения. Аналогичнное обращение с требованием отставки набсовета УКФ написали члены экспертных комиссий, чье мнение было проигнорировано набсоветом.