Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Текст документа обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Кабинету министров Украины поручено за 2 месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.
Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, выделенных в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.
В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. А также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.
В течение 2021 года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.
Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручается в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...
Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
Перестануть стріляти?
Ante Gotovina@antegotovina69 1 ч
Теща повернулась з Покровська.
Усі жаліють що не в ДНР. Мріють про війну та швидку здачу міста.
Щиро заздрять донецьким, які мають 2 пенсії та паспорт РФ.
З України сміються і ненавидять.
Виплата пенсій ОРДЛО це самовбиство.
Жодних виборів чи самоврядування там бути не може.
Шизофренія (від дав.-гр. σχίζω - розколюю і φρήν - розум), раніше лат. Dementia praecox («недоумство передчасне») - ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.[15] Вона найчастіше проявляється у вигляді слухових, зорових та інших галюцинацій, параної, маячень / марень, дивних маній чи дезорганізованістю мови й мислення. Це супроводжується значною соціальною або професійною дисфункцією. Поява симптомів зазвичай трапляється в юнацькому віці, з глобальною поширеністю упродовж життя[16]. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Хворий живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Діагноз ставлять на підставі медичної семіотики, а також на основі інструментальних методик[17][18]. Ключовими ознаками шизофренії є інтрапсихічна атаксія, розпад психічних функцій, психіка функціонує ніби оркестр без диригента; апатико-абулічний дефект особистості.
Чето такоє вже було...
Наследник совка...
Последователь шария...
Я ще був жовтенятком, піонером і камсамольцем!!
Каммунякою не був...
😁
А в совкові часи - ворожий голос з забугору теж було "наказуємо" слухати..
Що Мені слухати, читати і дивитися(слава інтернету) , тіль Мені вирішувати а не чинушам при владі!!
З Повагою..
😁
"Я, и моя молодая команда, что то делаем, важное."
Как точно сказано про ЗЕ и его команду.
Просто гениально.
хоть бы день без обстрелов...то бишь провокаций по преЗЕ...
и месяц без потерь и ранений...травм небоевых по преЗЕ...
вова-космос (или осмос ))))
пошлют в ОРДЛО мусоров Авакова и судей Портнова.
только непонятно зачем:
судить кацапскую армию или помогать ей в "правосудии"?!
клоуна і не чекаю
- отступления ВСУ,
- запреты стрелять,
- провал оборонного заказа
это было еще не мирное урегулирование ЗЕлюпой?
Теперь ВСУ заставят сдаваться в плен кацапам шоле?