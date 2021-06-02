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Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Текст документа обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кабинету министров Украины поручено за 2 месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, выделенных в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

Читайте: Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. А также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

Также читайте: На заседании СНБО 4 июня рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО, - пресс-служба

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручается в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Мы не делали нихрена, но теперь мы удвоим усилия...
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02.06.2021 20:48
+18


Ante Gotovina@antegotovina69 1 ч

Теща повернулась з Покровська.
Усі жаліють що не в ДНР. Мріють про війну та швидку здачу міста.
Щиро заздрять донецьким, які мають 2 пенсії та паспорт РФ.
З України сміються і ненавидять.
Виплата пенсій ОРДЛО це самовбиство.
Жодних виборів чи самоврядування там бути не може.
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02.06.2021 20:47
+15
Тыковка@tukva2017
Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...
Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:43
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Тыковка@tukva2017
Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...
Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:43 Ответить
що - панять и прастить....
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02.06.2021 20:44 Ответить
Не зрозуміло - в реалі це як?
Перестануть стріляти?
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02.06.2021 20:44 Ответить


Ante Gotovina@antegotovina69 1 ч

Теща повернулась з Покровська.
Усі жаліють що не в ДНР. Мріють про війну та швидку здачу міста.
Щиро заздрять донецьким, які мають 2 пенсії та паспорт РФ.
З України сміються і ненавидять.
Виплата пенсій ОРДЛО це самовбиство.
Жодних виборів чи самоврядування там бути не може.
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02.06.2021 20:47 Ответить
"2 января 2020 Третьякова, "СН", заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии - от Украины и от России"
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02.06.2021 20:57 Ответить
це значить, що у Зеленського розсіяна деменція. Може навіть з народження.
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02.06.2021 20:48 Ответить
Думаю, що шизофренія. Не вірите?
Шизофренія (від дав.-гр. σχίζω - розколюю і φρήν - розум), раніше лат. Dementia praecox («недоумство передчасне») - ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.[15] Вона найчастіше проявляється у вигляді слухових, зорових та інших галюцинацій, параної, маячень / марень, дивних маній чи дезорганізованістю мови й мислення. Це супроводжується значною соціальною або професійною дисфункцією. Поява симптомів зазвичай трапляється в юнацькому віці, з глобальною поширеністю упродовж життя[16]. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Хворий живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Діагноз ставлять на підставі медичної семіотики, а також на основі інструментальних методик[17][18]. Ключовими ознаками шизофренії є інтрапсихічна атаксія, розпад психічних функцій, психіка функціонує ніби оркестр без диригента; апатико-абулічний дефект особистості.
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03.06.2021 10:23 Ответить
Мы не делали нихрена, но теперь мы удвоим усилия...
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02.06.2021 20:48 Ответить
... по приводу Украины в стойло лугандона... Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 6530 ..
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02.06.2021 20:52 Ответить
Baks13=лаптеногий

Чето такоє вже було...

Наследник совка...
Последователь шария...
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02.06.2021 20:55 Ответить
Ще одне дівчисько на канікулах...
Я ще був жовтенятком, піонером і камсамольцем!!
Каммунякою не був...
😁
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02.06.2021 21:15 Ответить
Сподіваюсь, ви ніколи не фанатіли від Шмарія.
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02.06.2021 21:17 Ответить
Та проста Хфанатєю!!
А в совкові часи - ворожий голос з забугору теж було "наказуємо" слухати..
Що Мені слухати, читати і дивитися(слава інтернету) , тіль Мені вирішувати а не чинушам при владі!!
З Повагою..
😁
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02.06.2021 21:24 Ответить
Л. Черновецкий:
"Я, и моя молодая команда, что то делаем, важное."
Как точно сказано про ЗЕ и его команду.
Просто гениально. Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 1658
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02.06.2021 20:48 Ответить
Это психиатрия в чистейшем проявлении. Впрочем, наркоманы - это их профиль. Только в Украине они еще и президентами могут стать.
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02.06.2021 20:49 Ответить
И выбрали его не марсиане, и не кацапы, а 3/4 активных взрослых (чуть не написал людей)... Нарид, фигли...
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02.06.2021 21:09 Ответить
Украина единственная страна, которая в такую лажу влипла.
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02.06.2021 21:46 Ответить
ну перемирие ж уже 100500 дней тянется.???.. - теперь можно и дальше бредить !!!
хоть бы день без обстрелов...то бишь провокаций по преЗЕ...
и месяц без потерь и ранений...травм небоевых по преЗЕ...
вова-космос (или осмос ))))
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02.06.2021 20:53 Ответить
Нашо в Німеччині зброю просив ? Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 1772
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02.06.2021 20:55 Ответить
Для рейтингу. Знав, що не дадуть.
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02.06.2021 20:58 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 4702
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02.06.2021 20:56 Ответить
"честь", "ум" и "совесть" смотрят на Зеленского. Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 3271
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02.06.2021 21:00 Ответить
"подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода"
пошлют в ОРДЛО мусоров Авакова и судей Портнова.
только непонятно зачем:
судить кацапскую армию или помогать ей в "правосудии"?!
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 9166
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02.06.2021 20:58 Ответить
Страшне. Когось кудись ввЕЛ?
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02.06.2021 21:00 Ответить
Воно що утроїло дозу??????7Кабинету министров Украины поручено за 2 месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.Источник: https://censor.net/ru/n3269122 ЦЕ ЯК????????? А про СБУ це взагалі УРАГАН!!!!!!!!!!!
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02.06.2021 21:08 Ответить
Мене не менше ніж самого козєлю дивує - як це лайно потрапило в президенти і так довго щатрималось. Давно пора на Банковій за ланцюжок смикнути і змити це до каналізації.
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02.06.2021 21:12 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 374
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02.06.2021 21:18 Ответить
"Главнокомандующему поручается выполнение мероприятий охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья"(с) - т.е. хомчак должен площадки утрамбовать, разметку сделать и освещение - чтобы псковские десантники не заблудились..
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02.06.2021 21:19 Ответить
"Активизация процесса мирного урегулирования на Донбассе......"

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 2317
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02.06.2021 21:29 Ответить
Снова какой-то булшит нарисовал.
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02.06.2021 21:42 Ответить
ЗАСТАВ КЛОУНА МОЛИТИСЬ - ВІН І ЛОБА СОБІ РОЗШИБЕ Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі - Цензор.НЕТ 4360
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02.06.2021 22:09 Ответить
"Правосудіє переходного періода" - це амністія сепарів наскільки я зрозумів, іншого від
клоуна і не чекаю Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі - Цензор.НЕТ 8311
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02.06.2021 22:11 Ответить
Шо попало,пля... Цензор,краще б розказали про те,що в цивілізованому світі науковці вже повністю розшифрували геном людини! У 2003 році вчені з проєкту "Геном людини" заявили про прерше секвенування геному,що спричинило абсолютну революцію в геноміці.Тоді відкриттю передувало 13 років досліджень,однак геном так і не змогли прочитати на 100%. Тепер міжнародна команда авторів заявила,що отримала інформацію про відсутні 8%. А розробили все це вчені з Pacific Biosciencer і Oxford Nanopore. А ви про якусь муйню повідомляєте...
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02.06.2021 22:17 Ответить
А до этого вот эти все:
- отступления ВСУ,
- запреты стрелять,
- провал оборонного заказа
это было еще не мирное урегулирование ЗЕлюпой?

Теперь ВСУ заставят сдаваться в плен кацапам шоле?
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02.06.2021 22:20 Ответить
Думал Данилов умнее...
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02.06.2021 22:21 Ответить
Тобто особа,що призначається й звільняється Зєлєнскім ???
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі - Цензор.НЕТ 7693
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02.06.2021 23:25 Ответить
Ермака тоже назначает и не может звильныты ЗЕ!
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03.06.2021 15:51 Ответить
зЕбил запомни, мирное урегулирование на луГандоне только одно, сдача мелкороссссии! Тебе и лошадь, и *****, об этом хрюкало! "Юрист" косоворотный, ты хоть школу закончил? Учись на балалайке, "музыкальным" органом играть!
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02.06.2021 22:23 Ответить
Значить,-ще дужче не стрілять,і відсипати більше бабла телеканалу Дім\Дом.
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02.06.2021 23:26 Ответить
Для кого воно старається? Для чого? Це ж воно продовжує наполягати що війна на сході відбулася не тому що кацапи почали з нами війну, не тому що вони хочуть захопити всю Україну, не тому що вони хочуть нас знищити і знищити згадку про нас. Ні. Він цими діями каже - "бамбас не захотів жити в бандєравскай УкрАинє, а я єво вєрну".
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03.06.2021 06:10 Ответить
Хотіти-то не значить мати. Допоки кремлівський ішак на троні,то нічого і думати про якісь там "мирні врегулювання","перехідні періоди" і т.ін.,бо ото є маячнею достойної пацієнтыв "Психиатрической бльницы №1" .
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03.06.2021 06:46 Ответить
Пока есть возможность ,пока ещё не знали всю Украины ,нормальные люди должны уезжать , бессмысленно ,что то доказывать мудрому нариту , они хотят пока мир с русней 😠 , ещё не накушались . А когда будет ,как в белоросии ,потом уже не выпустят ,а все к этому идёт 😠
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03.06.2021 08:35 Ответить
Ви би так турбувались за тих хто не зрадив Украіну та виіхав з донбасу,як турбуєтесь про колаборантів та зрадників!Соціальними виплатами, громадянам ордло,держава Украіна фінансує колаборантів та т.з. сєпаратистських республік.
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03.06.2021 09:00 Ответить
Мразь"зеленая",украинские пенсы выживают на грани нищеты,а они все о социалке и правосудии для с коллаборантов заботятся..Убогие, никак не поймут,что это только подпитывает там сепаратизм и украинофобию..
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03.06.2021 09:45 Ответить
 
 