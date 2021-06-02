НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает Украине и Грузии сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос о том, чего Украина и Грузия могут ожидать от саммита НАТО летом этого года, Столтенберг ответил: "Мы продолжаем сотрудничать со странами-претендентами, такими как Грузия и Украина, и наше послание для них - фокусироваться на реформах, модернизировать свои оборонные и связанные с безопасностью институции, потому что мы считаем, - это шаги, которые помогают двигаться ближе к евроатлантической интеграции", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"Мы продолжаем поддерживать эти страны, помогаем им внедрять реформы", - добавил Столтенберг.

Читайте: Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО