НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает Украине и Грузии сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу.
Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
На вопрос о том, чего Украина и Грузия могут ожидать от саммита НАТО летом этого года, Столтенберг ответил: "Мы продолжаем сотрудничать со странами-претендентами, такими как Грузия и Украина, и наше послание для них - фокусироваться на реформах, модернизировать свои оборонные и связанные с безопасностью институции, потому что мы считаем, - это шаги, которые помогают двигаться ближе к евроатлантической интеграции", - сказал генеральный секретарь НАТО.
"Мы продолжаем поддерживать эти страны, помогаем им внедрять реформы", - добавил Столтенберг.
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"ПАчему ми не в НАТО?"
За пенсією, до "велічайшего лідера Європи" та його "фуйлово-беніних слуг". Як і за "низькими тарифами", та цінами на продукти.
Їм жеж Зеленський сказав, що він Майстер спорту по рехвормам!
А вони не вірять.
- Конфликт на Донбассе
- Территориальные претензии по Крыму
- Украина не насколько важна, чтобы ссорится с Рашей. Надо понимать, что размещение войск США (читай НАТО), в Украине, вызовет ответ. Та шо там Раша вякнет? Первое, что приходит в голову, разместит Ту-160 в Венесуэле, думаешь откажут? Я читал американского эксперта, он говорит, что Ту-160, одним ЗАЛПОМ, не бомбежкой,, а с расстояния в пару тысяч км, может уничтожить 4-ре штата США . Сейчас ни одной базы, вблизи США, нет.
НАТО робить це регулярно з 2005 року (Початок інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ як передумови переходу до Плану членства як останнього кроку щодо вступу у НАТО). А Моська слухає та їсть, тобто дерибанить, а потім питає: "Чого ми ще не в НАТО".
Эти клоуны и балаболы из НАТО будут только обещать еще лет 50 Украине что двери открыты, хоть и реформируем мы все. Тут все просто бояться Рашку они...потому не берут в НАТО ни Украину, ни Грузию. Германия, ФРанция подстилки кремля будут блокировать.
Одно только бла-бла-бла...надоело.