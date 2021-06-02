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НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает Украине и Грузии сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос о том, чего Украина и Грузия могут ожидать от саммита НАТО летом этого года, Столтенберг ответил: "Мы продолжаем сотрудничать со странами-претендентами, такими как Грузия и Украина, и наше послание для них - фокусироваться на реформах, модернизировать свои оборонные и связанные с безопасностью институции, потому что мы считаем, - это шаги, которые помогают двигаться ближе к евроатлантической интеграции", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"Мы продолжаем поддерживать эти страны, помогаем им внедрять реформы", - добавил Столтенберг.

Читайте: Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Ага... Щас милованов там намодернизирует и отреформирует всё....
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02.06.2021 21:01
+8
Ещё 3 года с бубочкой Украина может даже не думать о НАТО
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02.06.2021 20:59
+8
Реформи знищенні. Оборонка зруйнована.
"ПАчему ми не в НАТО?"
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02.06.2021 21:02
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Ещё 3 года с бубочкой Украина может даже не думать о НАТО
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02.06.2021 20:59 Ответить
А там дивись, і України не стане...З такими виборцями то дуже висока імовірність
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02.06.2021 21:04 Ответить
Є така країна,зветься Україна ,а ось держави такої, на жаль,нема !!!!)))
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02.06.2021 21:08 Ответить
Ага... Щас милованов там намодернизирует и отреформирует всё....
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02.06.2021 21:01 Ответить
Реформи знищенні. Оборонка зруйнована.
"ПАчему ми не в НАТО?"
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02.06.2021 21:02 Ответить
Ось завершать діджіталізацію України і розпочнуть мілітарізацію,а можливо меліорацію,та яка різниця ,головне "велике будівництво" триває !!!)))
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02.06.2021 21:11 Ответить
А что были какие-то реформы?
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03.06.2021 09:51 Ответить
Не знали, чи не хотіли знать?
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03.06.2021 10:26 Ответить
И что же у нас за реформы,а не разговоры о них, были?Я заметил только,что часть моей пенсии осела в чьём-то кармане.
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03.06.2021 10:46 Ответить
До прикладу, ті, які ВАЗеленський нищить. Реформа армії, судова, деценралізації.
За пенсією, до "велічайшего лідера Європи" та його "фуйлово-беніних слуг". Як і за "низькими тарифами", та цінами на продукти.
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03.06.2021 10:51 Ответить
Да, ещё и зелёная энергетика помогла и помогает облегчить казну.
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03.06.2021 10:48 Ответить
Ну не на шару ж ахметка в ВАЗеленського бабло, перед виборами, вкладав?
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03.06.2021 10:52 Ответить
Тююююю, які вони дурні.
Їм жеж Зеленський сказав, що він Майстер спорту по рехвормам!
А вони не вірять.
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02.06.2021 21:03 Ответить
Та ну! Українцям 3/4 воно навіщо? Вони вде дивляться кого наступним собі лідером обирати - ківу чи ляшку рабіновіча.
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02.06.2021 21:03 Ответить
та здрасьте...а разве не вы должны бубочке ПДЧ...)))
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02.06.2021 21:04 Ответить
Глас вопиющего в пустине !!!)))
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02.06.2021 21:04 Ответить
Столтенберг,питання руба-Чому Україна досі не в НАТО??? !!)))
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02.06.2021 21:06 Ответить
НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу - Цензор.НЕТ 2109
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02.06.2021 21:08 Ответить
Дмитро Черних Вопрос не смешной, причины:
- Конфликт на Донбассе
- Территориальные претензии по Крыму
- Украина не насколько важна, чтобы ссорится с Рашей. Надо понимать, что размещение войск США (читай НАТО), в Украине, вызовет ответ. Та шо там Раша вякнет? Первое, что приходит в голову, разместит Ту-160 в Венесуэле, думаешь откажут? Я читал американского эксперта, он говорит, что Ту-160, одним ЗАЛПОМ, не бомбежкой,, а с расстояния в пару тысяч км, может уничтожить 4-ре штата США . Сейчас ни одной базы, вблизи США, нет.
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02.06.2021 21:35 Ответить
Дякую за відповідь!!Сарказм та іронія,це теж сміх,але геть не веселий !!!)))
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02.06.2021 21:44 Ответить
А как ты думаешь, сколько аэродромов в Венесуэле может накрыть одним залпом с расстояния пару-тройку тыс.км B-1B, В-2 или, на худой конец, В-52???
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02.06.2021 23:10 Ответить
"- Украина не насколько важна, чтобы ссорится с Рашей. Надо понимать, что размещение войск США (читай НАТО), в Украине, вызовет ответ." Оно США надо? Для Штатов выгоднее поддерживать конфликт на границе России, чтоб не расслаблялась. Бизнес! и ничего личного-с)
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03.06.2021 09:27 Ответить
Це вже казали. Для того, щоб реформи робити - треба, щоб було кому. Нема кому.
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02.06.2021 21:08 Ответить
"НАТО предлагает Украине и Грузии сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности".
НАТО робить це регулярно з 2005 року (Початок інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ як передумови переходу до Плану членства як останнього кроку щодо вступу у НАТО). А Моська слухає та їсть, тобто дерибанить, а потім питає: "Чого ми ще не в НАТО".
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02.06.2021 21:11 Ответить
У нас е реформи запретили використовувати поліетіленові пакети, налог на гугл введемо, і піднімаемо пенсійний вік, куди це НАТО дивиться.
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03.06.2021 00:02 Ответить
Интересно Македония что то реформировала модернизировала секторы обороны и безопасности? Коррупцию поборола?)) когда ее взяли в НАТО...что то сомневаюсь в этом!

Эти клоуны и балаболы из НАТО будут только обещать еще лет 50 Украине что двери открыты, хоть и реформируем мы все. Тут все просто бояться Рашку они...потому не берут в НАТО ни Украину, ни Грузию. Германия, ФРанция подстилки кремля будут блокировать.
Одно только бла-бла-бла...надоело.
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03.06.2021 03:22 Ответить
 
 