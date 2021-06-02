Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин"

Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ответил на обвинения замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, напомнив о своих решениях на посту премьера против российской агрессии.

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинский вассал и друг Медведчука фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России. Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин", - написал Яценюк.

Лидер "Народного фронта" перечислил, за что он платил на самом деле - "за лучших юристов, которые выиграли суды у российского "Газпрома" на около 5 млрд долларов; за то, чтобы отказаться от газа российского "Газпрома" - и мы не покупаем его уже более 2000 дней, за полеты регулярными рейсами к лидерам США и ЕС, чтобы ввести санкции против РФ".

Экс-премьер добавил, что также подписывал бюджет Украины, чтобы платить украинским воинам, которые защищают Украину от России; покупать вооружения для украинских Вооруженных Сил; удерживать специалистов во власти, которые вводили эмбарго на российские товары и запрещали полеты в РФ; чтобы ввести санкции против РФ и наложить мораторий на выплату долга России в размере 3 млрд долларов, которые Путин дал Януковичу в качестве взятки за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Яценюк напомнил, что Кремль ему отплатил - через вынесение решения суда о заочном задержании и аресте якобы за убийство 30 российских солдат в Чечне и внесением в список всех возможных санкций.

Яценюк также напомнил о "личном для Путина и Козака" : "Заявление о преступлении Медведчука и решение ВР о санкциях против его пропагандистской машины - дело "Народного фронта", который я возглавляю".

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