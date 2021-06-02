Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин"
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Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ответил на обвинения замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, напомнив о своих решениях на посту премьера против российской агрессии.
Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Путинский вассал и друг Медведчука фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России. Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин", - написал Яценюк.
Лидер "Народного фронта" перечислил, за что он платил на самом деле - "за лучших юристов, которые выиграли суды у российского "Газпрома" на около 5 млрд долларов; за то, чтобы отказаться от газа российского "Газпрома" - и мы не покупаем его уже более 2000 дней, за полеты регулярными рейсами к лидерам США и ЕС, чтобы ввести санкции против РФ".
Экс-премьер добавил, что также подписывал бюджет Украины, чтобы платить украинским воинам, которые защищают Украину от России; покупать вооружения для украинских Вооруженных Сил; удерживать специалистов во власти, которые вводили эмбарго на российские товары и запрещали полеты в РФ; чтобы ввести санкции против РФ и наложить мораторий на выплату долга России в размере 3 млрд долларов, которые Путин дал Януковичу в качестве взятки за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС.
Яценюк напомнил, что Кремль ему отплатил - через вынесение решения суда о заочном задержании и аресте якобы за убийство 30 российских солдат в Чечне и внесением в список всех возможных санкций.
Яценюк также напомнил о "личном для Путина и Козака" : "Заявление о преступлении Медведчука и решение ВР о санкциях против его пропагандистской машины - дело "Народного фронта", который я возглавляю".
Пожалуйста, подождите...
Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку
а больше не за что
Їм варто лише сказати фас.
але не за адресою.
А малоросів та зрадників виціловуєте в дупу.
Скоро кацапы нароют, что пан Арсений был осведомителем СС в рядах сопротивления во Франции или Польше и тогда улики против него станут просто неопровержимыми...
По козачку тра-та-та...
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
😁
Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.
Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.
Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!
Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Яценюка помню по десятиминуткам ненависти к Премьер-министру, когда из экрана пёрла его хуцпа с калькулятором в руках - после первой же такой десятиминутки мгновенно переключал канал или выключал зомбоящик.
А еще он трус, который со слезами, будучи Спикером, прибежал к Ющенко и жаловался на подполковника из Кобры, который его кортежу средний палец из окна показал.
Именно при этой гниде началась реформа Супрун, ограбление банков Гонтаревой, обвал гривны в три раза, дикий рост тарифов, ... Продолжать? Мне честно говоря лень тратить время, на этого сбитого летчика, который даже не рискнул тратить свои деньги на выборы. Больше него украинцы ненавидят только Медведчука.
Респект Сені!