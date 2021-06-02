РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10835 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
13 831 71
Медведчук (1754) Путин (29862) Яценюк (7983) Народный фронт (1333) Козак Дмитрий (73)

Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Яценюк об обвинениях Козака:

Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ответил на обвинения замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, напомнив о своих решениях на посту премьера против российской агрессии.

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинский вассал и друг Медведчука фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России. Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин", - написал Яценюк.

Лидер "Народного фронта" перечислил, за что он платил на самом деле - "за лучших юристов, которые выиграли суды у российского "Газпрома" на около 5 млрд долларов; за то, чтобы отказаться от газа российского "Газпрома" - и мы не покупаем его уже более 2000 дней, за полеты регулярными рейсами к лидерам США и ЕС, чтобы ввести санкции против РФ".

Экс-премьер добавил, что также подписывал бюджет Украины, чтобы платить украинским воинам, которые защищают Украину от России; покупать вооружения для украинских Вооруженных Сил; удерживать специалистов во власти, которые вводили эмбарго на российские товары и запрещали полеты в РФ; чтобы ввести санкции против РФ и наложить мораторий на выплату долга России в размере 3 млрд долларов, которые Путин дал Януковичу в качестве взятки за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа Бигуса подтвердила, что наше правительство обеспечивало энергетическую независимость от России, - Яценюк

Яценюк напомнил, что Кремль ему отплатил - через вынесение решения суда о заочном задержании и аресте якобы за убийство 30 российских солдат в Чечне и внесением в список всех возможных санкций. 

Яценюк также напомнил о "личном для Путина и Козака" : "Заявление о преступлении Медведчука и решение ВР о санкциях против его пропагандистской машины - дело "Народного фронта", который я возглавляю".

Яценюк об обвинениях Козака: Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин 01

Также читайте: Украина могла купить 80 танков за деньги, которые последние два года платила России и Беларуси за электроэнергию, - Яценюк

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Зебіли всі прості у своїй ненависті до Порошенка. І навіть не бачать, хто їх до цього привчив.
Їм варто лише сказати фас.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:12
+20
"...фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России ."

Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8466

а больше не за что Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 5551
показать весь комментарий
02.06.2021 21:17
+14
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.

Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.

Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!

Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
показать весь комментарий
02.06.2021 22:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Особисто тебе відволікає?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:11 Ответить
Слухай, кумедне, я почитав тебе у кількох гілках, і чудово розумію що твої дописи незабаром перетворяться на банальні хрестики. Проте цікаво, що ти взагалі мав на увазі першим своїм висером у цій гілці? Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8784
показать весь комментарий
02.06.2021 21:20 Ответить
Та якби ж воно хоч щось притомне писало... До речі як і ти.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:28 Ответить
Обов'язково! Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869 На тебе особистий лист буде! Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869 Ще поради будуть якісь? Побажання? Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9869
показать весь комментарий
02.06.2021 21:35 Ответить
я три рази перечитавши, незрозумів, вирішив що мабуть просто за день втомився...але бачу що не тільки я "втомився"))
показать весь комментарий
02.06.2021 21:32 Ответить
Импичмент ЗЕИУДЕ , в тюрягу его кротов ! Арсений , Вы должны атаковать негодных коллаборантов подрашистников
показать весь комментарий
02.06.2021 22:08 Ответить
"...фсбшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России ."

Арсений по-прежнему платит за скальпы рашиских десантников с площади "Минутка" в Грозном, по 100 гривен за шкурку Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8466

а больше не за что Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 5551
показать весь комментарий
02.06.2021 21:17 Ответить
Арсений покупает у рашки в перерывах между сменой магазинов пулемета Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 2906
показать весь комментарий
02.06.2021 21:18 Ответить
Макуха, ти не відволікайся! Дайошь рєХВорми в Україні, нароТ ждьот! Так шо не відволікайся, давай работай!
показать весь комментарий
02.06.2021 21:23 Ответить
👍👍
показать весь комментарий
02.06.2021 21:11 Ответить
Зебіли всі прості у своїй ненависті до Порошенка. І навіть не бачать, хто їх до цього привчив.
Їм варто лише сказати фас.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:12 Ответить
це ви рапортуєте про свої досягнення ?
але не за адресою.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:16 Ответить
на таких як ти, тримається рейтинг зєлєнського. Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9702
показать весь комментарий
02.06.2021 21:20 Ответить
Да кому нужен твой Порошенко,да еще и ненависть е нему?"Сбитый клоуном с рогатки,не смотря на "восстановленную над Конче Заспой ПВО",летчик налетчик...Помним,как и Юща.Оба любят сладкое,один мед,другой шоколад...
показать весь комментарий
03.06.2021 07:20 Ответить
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ! І БУДЕ НИМ ЗАВЖДИ! А зелена жаба блазень, в буде ним завжди!
показать весь комментарий
03.06.2021 08:19 Ответить
Отож...Ви обісрали двох українських президентів.
А малоросів та зрадників виціловуєте в дупу.
показать весь комментарий
03.06.2021 08:48 Ответить
Сене давно пора за стену ... Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8793за тюремную конечно ...
показать весь комментарий
02.06.2021 21:20 Ответить
Ти ще сидиш?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:23 Ответить
Сидел ..в школе и внимательно слушал учителей и поэтому знаю ,что слово СИДИШЬ ,пишется с мягким знаком ... Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 8061
показать весь комментарий
02.06.2021 21:54 Ответить
На мовi без "ь"
показать весь комментарий
02.06.2021 22:16 Ответить
Коми правильно розставляти так і не навчився...
показать весь комментарий
03.06.2021 00:12 Ответить
Ты, репоед,видно, в саратовской школе сидел. От лапоть тупорылый попался😄😄
показать весь комментарий
03.06.2021 02:42 Ответить
Не надо так о своём папе Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 6575 ,какой попался твоей мамане такой и попался ... Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 6575
показать весь комментарий
03.06.2021 08:11 Ответить
А поконкрєтнєй. Ато вже цвіллю байка про стіну тхне.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:24 Ответить
у Сєні скінчився перший мульон, він приїхав за другим
показать весь комментарий
02.06.2021 21:25 Ответить
Ох уж этот Яценюк!
Скоро кацапы нароют, что пан Арсений был осведомителем СС в рядах сопротивления во Франции или Польше и тогда улики против него станут просто неопровержимыми...
показать весь комментарий
02.06.2021 21:25 Ответить
бакайцынюк. где деньги?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:26 Ответить
Які гроші, кацап?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:35 Ответить
Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 1814
По козачку тра-та-та...
показать весь комментарий
02.06.2021 21:26 Ответить
...начинаю верить Следкому рашки - Арсений с детства изучал матчасть для боев в Грозном Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 6996
показать весь комментарий
02.06.2021 21:55 Ответить
Путін *****!
показать весь комментарий
02.06.2021 21:36 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
показать весь комментарий
02.06.2021 21:31 Ответить
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
😁
показать весь комментарий
02.06.2021 21:41 Ответить
сеня, где забор?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:49 Ответить
Разуй глаза Яценюк об обвинениях Козака: "Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым увлекается Путин" - Цензор.НЕТ 9573
показать весь комментарий
02.06.2021 22:18 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Заступник голови АП РФ Дмітрій Козак заявив ніби Порошенко, Гарновський та Яценюк закуповують продукцію російського виробництва. Аж цікаво стало, яку це?
Про російські какао-боби я не чув ще ніколи.

Що може закупити в РФ Яценюк - я взагалі гублюся.

Натомиість Козак забув про такого собі Володимира Зеленського, який отримував від Мінкульту РФ гроші на свої фільми, і студія якого загнала російському каналу СТС (співвласники - державний банк ВТБ і Національні медіа-група, голова ради директорів Аліна Кабаєва) уже два сериали!
Бачте який дивний збіг?!

Мені одному здається, що Штирлиць ще ніколи не був такий близький до провалу?
показать весь комментарий
02.06.2021 22:10 Ответить
https://lenta.ua/v-kremle-zayavili-chto-vedut-voynu-na-donbasse-za-dengi-ukrainskih-oligarhov-100273/ Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін" - Цензор.НЕТ 7993
показать весь комментарий
02.06.2021 23:22 Ответить
Новосад,ты в курсе,что такое логика?А,ну да, у тебя же женская...То что Козак врет,ни я ни кто другой даже не сомневается...Но зачем постить всякую ерунду?Но ведь Зе ПРОДАЛ,а не купил что то в кацапов.Пусть смотрят и завидуют,как мы живе,смеемся о чем думаем...
показать весь комментарий
03.06.2021 07:26 Ответить
Бойда те саме писав про логіку тим, хто верещав про "торгівлю на крові" і цукерки, які продавались на росії? Причому, істоти чоловічої статі верещали аж ніяк не менше ніж жіночої.
показать весь комментарий
03.06.2021 07:42 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
02.06.2021 22:58 Ответить
Какая же противная лицо у этого Яценюка. Смотреть противно, не только слушать.

Яценюка помню по десятиминуткам ненависти к Премьер-министру, когда из экрана пёрла его хуцпа с калькулятором в руках - после первой же такой десятиминутки мгновенно переключал канал или выключал зомбоящик.
показать весь комментарий
02.06.2021 23:04 Ответить
курвиметр - ще один провокатор-бот з ольгіно, якому лайкають типові зебіли
показать весь комментарий
02.06.2021 23:29 Ответить
Ну что вы, малыш, я не из зебилов и не из соевых, которых ненавижу одинаково. Ну вот самый молодой нардеп у зебилов, так его папа был главным у соевого по религии. Так что это одна команда, просто таблички поменяли.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:56 Ответить
Да, и мой Житомир, это не Ольгино
показать весь комментарий
03.06.2021 13:58 Ответить
І чим же ві такий противний,людина як людина.Яценюк був якраз справжній Прем'єр-міністр України,за це його кацапи і не навидять.
показать весь комментарий
03.06.2021 08:56 Ответить
Была эта прилипала у нас в блоке, у Юлии Владимровны. А потом эта гнида пыталась рейдернуть партию. Только за ним ушли лишь евреи из руководства, а вот рядовые члены партии за ними не пошли, потому как настоящая оппозиция к таким гнидам. Я же изнутри видел его подрывную работу.

А еще он трус, который со слезами, будучи Спикером, прибежал к Ющенко и жаловался на подполковника из Кобры, который его кортежу средний палец из окна показал.

Именно при этой гниде началась реформа Супрун, ограбление банков Гонтаревой, обвал гривны в три раза, дикий рост тарифов, ... Продолжать? Мне честно говоря лень тратить время, на этого сбитого летчика, который даже не рискнул тратить свои деньги на выборы. Больше него украинцы ненавидят только Медведчука.
показать весь комментарий
03.06.2021 11:01 Ответить
Касапи, їх резиденти-агенти (і бігус в т.ч.) ладні перебрехати.

Респект Сені!
показать весь комментарий
02.06.2021 23:27 Ответить
хороший был премьер.
показать весь комментарий
03.06.2021 00:16 Ответить
КРЫСЫ И БРЕХУНЫ - ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ НЕ НУЖНЫ !!!
показать весь комментарий
03.06.2021 03:58 Ответить
Як тільки дружній хор з-за поребріка почина співать про те що хтось в України погано,або не так любить Україну-" шо не бачите у вас там зрада, пильнуйте краще ми допоможемо" (ага вже допомогли) а в самій країні їм дружно підвивають, зрозуміло хто, то знайте -100%все навпаки,
показать весь комментарий
03.06.2021 06:44 Ответить
одні коменти за Яценюка, інші проти... Але хіба вже лише я один памятаю - кому дякувати за міністра мвд авакова? проукраїнський яценюк привів до влади у рядах своєї партії особу, що без докорів сумління саджає за грати безневинних патріотів України. Ви чули хоч одне слово критики авакова за це від яценюка? Це за часів уряду яценюка міністру мвд підпорядкували прикордонників та надзвичайників. Ще й нацгвардію аби вже зовсім аваков відчув себе сильнішим від ВР і президента.
показать весь комментарий
03.06.2021 09:27 Ответить
Кращего за Яценюка в країні прем'єр-міністра ще не було
показать весь комментарий
03.06.2021 09:27 Ответить
 
 