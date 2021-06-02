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Экологи просят морское ведомство Германии проверить "Северный поток-2" на соответствие целям по климату

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Экологи просят морское ведомство Германии проверить

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) снова добивается приостановки строительства газопровода "Северный поток-2". На этот раз обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой "из соображений защиты климата" отозвать разрешение.

Об этом сообщили в пресс-службе DUH, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорится в обосновании.

Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период", подчеркнули далее в DUH.

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Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о воздействии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство "Северного потока - 2" в 2018 году, уточняет агентство dpa.

Напомним, в начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. "Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это подать в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток - 2" непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".

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Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
К сожалению "цели по климату" там те же самые, что и в нашей трубе
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02.06.2021 21:44
+1
А чем выбросы метана в газовой промышленности от газа полученного по СП-2 будут отличатся от теперешних выбросов от газа по украинской ГТС?))
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02.06.2021 21:53
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К сожалению "цели по климату" там те же самые, что и в нашей трубе
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02.06.2021 21:44 Ответить
Так це зррзуміло... Це формальний привід.. Зупинити будівництво.. А за ціює організацію.. Стоять зовсім інші люди.. З іншими цілями.. І одна з них навтогаз..
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02.06.2021 22:24 Ответить
дай Бог! Если зелёные придут к власти, то сп2 завершат как раз к мусульманской Пасхе
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02.06.2021 21:51 Ответить
А чем выбросы метана в газовой промышленности от газа полученного по СП-2 будут отличатся от теперешних выбросов от газа по украинской ГТС?))
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02.06.2021 21:53 Ответить
Це все фігня.Дехто надіється,що прийдуть зелені і закриють потік.Але це самообман.Зелені це ще гірші,ніж ті що сьогодні.
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02.06.2021 21:56 Ответить
Ващєто требовать нада а не "просіть"..
Просють мілостиню...ню і бабло..
Je n'ai pas mangé depuis six jours) - крылатая фраза, произнесенная Кисой ...
😁
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02.06.2021 22:29 Ответить
Пока разговоры да разговоры, одна нитка СП-2 почти готова: на начало сегодняшнего дня оставалось уложить 2 км.
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02.06.2021 22:37 Ответить
Экологи просят морское ведомство Германии проверить "Северный поток-2" на соответствие целям по климату - Цензор.НЕТ 3056
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02.06.2021 23:01 Ответить
Усе в поряке , климакс у меркель не возражает .
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02.06.2021 23:32 Ответить
Посмотрели,проверили,получили.все хорошо спасибо работайте дальше.
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03.06.2021 09:44 Ответить
 
 