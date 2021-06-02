Суд в Польше установил экс-главе "Укравтодора" Новаку залог в 1 млн злотых, иначе его вернут в СИЗО
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Апелляционный суд в Варшаве принял решение, согласно которому бывший министр Славомир Новак должен будет вернуться в следственный изолятор, если до 18 июня не заплатит 1 млн злотых залога.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, прокуратура выступила против такой возможности. Решение не вступило в силу.
Апелляционный суд приостановил выполнение постановления до 19 июня.
Издание напоминает, что подозреваемый в коррупции Славомир Новак вышел из следственного изолятора в апреле после решения Окружного суда. Прокуратура подала в связи с этим решением апелляцию, которую 2 июня рассмотрели.
Напоминаем, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".
В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.
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Смертельное ДТП с участием измаильского экс-прокурора: авто оказалось «чистым», а в деле исчезли важные вещдоки
Неожиданный поворот обрело дело измаильского экс-прокурора Евгения Чабана, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в селе Кислица Измаильского района, в результате которого в феврале 2017 года погибла 50-летняя Мария Уштюк.
Напомним, судебный процесс длится уже три с половиной года: обвинительный акт был составлен еще 1 ноября 2017 года. За этот период удалось допросить свидетелей - как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. При этом по различным причинам заседания суда неоднократно переносились.
На заседании, которое состоялось в понедельник, 31 мая, судья Вячеслав Швец приступил к допросу экспертов. Первой давала показания судебно-медицинский эксперт КУ «Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Елена Изотова, участвовавшая в комиссионном осмотре тела погибшей в ДТП. Специалист сообщила, что у Марии Уштюк были выявлены черепно-мозговая травма, травма брюшной полости, многочисленные травмы конечностей, крестца, травматический отек головного мозга, перелом ключицы, ребер, ссадины. По ее словам, такие повреждения могли быть получены при ДТП - как при ударе, так и при переезде транспортным средством (в области груди, либо спины). Скончалась потерпевшая от болевого шока.
Со стороны обвиняемого последовал вопрос: почему в своем первом заключении судмедэксперт КУ «Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Олег Галев, первым осматривавший тело, сообщил, что у потерпевшей никаких признаков наезда или переезда транспортным средством найдено не было? Ответить на этот вопрос специалист не смогла. Она также пояснила, что при таких серьезных травмах, как в данном случае, на транспортном средстве должны были остаться следы - частицы эпителия, крови, волос, одежды пострадавшей.
А следов наезда на пешехода или столкновения с ним на автомобиле Audi Q7, как оказалось, обнаружено не было. Об этом в ходе судебного допроса сообщил следующий специалист - старший судебный эксперт Одесского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Сергей Великсар. Однако он отметил, что при осмотре днища автомобиля на топливном баке им были выявлены небольшого размера пятна темно-бурого цвета. И на основании этого обстоятельства специалист в своем заключении указал, что не исключается участие данного транспортного средства в ДТП.
В ходе этого допроса в зале суда были озвучены и результаты иммунологической экспертизы выявленных пятен -они принадлежат либо животному, либо птице, но не человеку. Учитывая во внимание эту информацию, эксперт сделал вывод, что других оснований считать автомобиль Audi Q7 участником дорожно-транспортного происшествия у него нет. На машине не было ни повреждений, ни потертостей.
После заслушивания специалистов прокурор Измаильской окружной прокуратуры Александр Пацессор предоставил участникам процесса вещественные доказательства по делу. И тогда обнаружилась пропажа важнейших предметов - осколков стекла и пластика, найденных на месте ДТП в Кислице. Это при том, что в перечне вещдоков на бирке, помимо одежды потерпевшей и смывов, данные предметы содержались. Куда исчезли осколки, прокурор, вскрывавший опломбированный пакет на глазах у сторон процесса, ответить не смог. Дать ответ на этот вопрос он должен будет на следующем заседании суда.
Напомним, согласно обвинительному акту, подсудимый Чабан поздним вечером 26 февраля 2017 года, находясь за рулем автомобиля Audi Q7 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на жительницу села Кислица Марию Уштюк, и в результате полученных травм через несколько часов женщина скончалась в Измаильской городской больнице. Экс-прокурору Измаильской местной прокуратуры Евгению Чабану, обвиняемому по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.
При этом свидетели со стороны подсудимого (а это главным образом его родственники) представили ситуацию совершенно иначе: по их показаниям, за рулем Audi Q7 в момент обнаружения потерпевшей на дороге находилась супруга обвиняемого Ирина. В процессе поворота на другую улицу женщина почувствовала, что задним колесом наехала на какой-то предмет, похожий на бутылку. Она остановилась, чтобы посмотреть, не повредила ли автомобиль, принадлежавший ее свекру. После выхода из машины она, ее муж и свояк увидели лежавшую на дороге женщину и решили, что потерпевшей стало плохо (на тот момент они не подозревали, что она стала жертвой ДТП) и организовали транспортировку ее в городскую больницу.
Снежана Стрепетова