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Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены

Николай Азаров и Олег Царев приняли участие в неформальном мероприятии в формате Аррия, которое организовало постоянное представительство России при ООН.

В этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Организованное представительством РФ при ООН мероприятие называлось "Обстоятельства Майдана и их последствия на Донбассе".

Среди спикеров были бывший премьер-министр времен правления Виктора Януковича Николай Азаров, который находится под санкциями США, бывшие депутаты Олег Царев, который также находится под санкциями ЕС, и Владимир Олийнык. Кроме этих одиозных представителей власти Виктора Януковича в мероприятии приняли участие британский фотограф Дин О`Браян и французская документалистка Анна-Лаура Боннель.

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Мероприятие бойкотировали ряд влиятельных стран-членов Совета Безопасности, в частности, США, Великобритания, Эстония и Норвегия. И даже большинство стран, которые приняли участие в мероприятии, были последовательны в своей поддержке Украины и её территориальной целостности. Впоследствии они опубликовали заявления.

"Российская Федерация провела в ООН неформальную встречу по формуле Аррия для распространения ложного нарратива об Украине и событиях, которые произошли в 2014 году. Мы сожалеем об этой умышленной попытке отвлечь внимание международного сообщества от действий России по дестабилизации ситуации, начиная с 2014 года", - говорится в заявлении ЕС.

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В заявлении США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Эстонии, Украины и Грузии подчеркивается, что Россия пригласила спикеров, которые находятся под санкциями государств-членов ООН за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Революция достоинства продемонстрировала, как украинцы реализовали свое право на мирные собрания, требуя процветающей, демократической и мирной Украины, отвергая влияние Москвы. В ответ России нагло нарушила международные принципы, оккупировав Крым и начав конфликта на востоке Украины, который длится по сей день", - значится в документе.

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В последнее время Россия пытается активно использовать формат Аррия в своих пропагандистских целях. Она просто спамит Совет Безопасности и интернет-пространство этими встречами, навязывая свою пропаганду и повестку дня. На последнем аналогичном мероприятии, который состоялся 5 мая, ряд стран-членов Совета Безопасности выступили с жесткими заявлениями о недопустимости подобных действий со стороны российского представительства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Вот и старые нафталиновые тушки пригодились. Отряхнут от пыли, приоденут, окропят "красной москвой" чтоб не так воняли и заставят кукарекать про злых биндеровцев и гражданскую войну на Донбассе. Скучно и предсказуемо.
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02.06.2021 22:57
+24
Што??? Ето волинская резня!!!))))
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02.06.2021 22:57
+22
Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены - Цензор.НЕТ 8634
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02.06.2021 22:56
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ВЫПУСКАЙТЕ БЕРЛАГУ КИВУ!!!
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03.06.2021 00:37 Ответить
Не, команда отменная, чисто булгаковская. Бесспорно. Но, без Кивы - не зачет.
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03.06.2021 00:40 Ответить
Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені - Цензор.НЕТ 5803

Та , Ківа був би там у хорошій компанії - тільки від імені Росії а не України Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені - Цензор.НЕТ 7187
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03.06.2021 02:03 Ответить
Царев в ООН это хорошо, уверен, после его выступления Украина получит транш для лечения олигофрении.
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03.06.2021 02:02 Ответить
Боюся що це буде непідйомна сума для лікування 73%.
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03.06.2021 06:55 Ответить
НУ ТАК ТАМ ИХ И АРЕСТОВАТЬ !!! ПРЕСТУПНИКОВ МОЖНО ЗАДЕРЖИВАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!!
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03.06.2021 03:55 Ответить
Шта?
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03.06.2021 03:58 Ответить
Тут без Азарова і Царьова 73% жителів вважають "майдан" державним переворотом і прагнуть ув'язнення бариги. Точніше нині вже - і бариги, і клоуна.
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03.06.2021 04:58 Ответить
Нехай цапи покажуть істенні ***** російського миру.
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03.06.2021 06:19 Ответить
жаль що ківі з януковищем там не вистачає
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03.06.2021 06:30 Ответить
Пусть два дебила выступят с трибуны + дядя лошадь ...
Чтобы све ООНовцы осознали глубину путиновского кретинизма.
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03.06.2021 08:58 Ответить
А Овоща не пригласили?
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03.06.2021 09:02 Ответить
Вообще-то в ООН сидят живые люди и им иногда поржать с фриков не противопоказано.
А шибко возмущённым пользительно встать, походить, не лишнее - выругаться матом - оно полегчает и сразу попустит.
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03.06.2021 09:20 Ответить
чего возмущаться? я бы посмотрел на эти эпичные выступления. эти два ублюдка своими выступлениями так обгадят паРашу, что мама не горюй.
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03.06.2021 09:38 Ответить
такая нынче оон... скоро бомжи выступать будут....
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03.06.2021 12:33 Ответить
Чем за зря возмущаться, лучше бы попросили Николая Яновича Азарова так, чтобы он не смог отказаться, вслух почитать новеллы Василя Стефаника (они написаны на Покутском наречии Галицкого диалекта Украинского языка). С персоналом ООН приключилась бы ржачка до всрачки, а Азаров вывихнул бы свою челюсть и собственным языком повыламывал бы себе зубы.
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06.06.2021 13:56 Ответить
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