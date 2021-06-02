Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены

Николай Азаров и Олег Царев приняли участие в неформальном мероприятии в формате Аррия, которое организовало постоянное представительство России при ООН.

В этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Организованное представительством РФ при ООН мероприятие называлось "Обстоятельства Майдана и их последствия на Донбассе".

Среди спикеров были бывший премьер-министр времен правления Виктора Януковича Николай Азаров, который находится под санкциями США, бывшие депутаты Олег Царев, который также находится под санкциями ЕС, и Владимир Олийнык. Кроме этих одиозных представителей власти Виктора Януковича в мероприятии приняли участие британский фотограф Дин О`Браян и французская документалистка Анна-Лаура Боннель.

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Мероприятие бойкотировали ряд влиятельных стран-членов Совета Безопасности, в частности, США, Великобритания, Эстония и Норвегия. И даже большинство стран, которые приняли участие в мероприятии, были последовательны в своей поддержке Украины и её территориальной целостности. Впоследствии они опубликовали заявления.

"Российская Федерация провела в ООН неформальную встречу по формуле Аррия для распространения ложного нарратива об Украине и событиях, которые произошли в 2014 году. Мы сожалеем об этой умышленной попытке отвлечь внимание международного сообщества от действий России по дестабилизации ситуации, начиная с 2014 года", - говорится в заявлении ЕС.

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В заявлении США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Эстонии, Украины и Грузии подчеркивается, что Россия пригласила спикеров, которые находятся под санкциями государств-членов ООН за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Революция достоинства продемонстрировала, как украинцы реализовали свое право на мирные собрания, требуя процветающей, демократической и мирной Украины, отвергая влияние Москвы. В ответ России нагло нарушила международные принципы, оккупировав Крым и начав конфликта на востоке Украины, который длится по сей день", - значится в документе.

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В последнее время Россия пытается активно использовать формат Аррия в своих пропагандистских целях. Она просто спамит Совет Безопасности и интернет-пространство этими встречами, навязывая свою пропаганду и повестку дня. На последнем аналогичном мероприятии, который состоялся 5 мая, ряд стран-членов Совета Безопасности выступили с жесткими заявлениями о недопустимости подобных действий со стороны российского представительства.