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Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко

Министр культуры официально не назначает новоизбранного исполнительного директора Украинского культурного фонда Владислава Берковского, так как власть желает полностью контролировать структуру. Об этом свидетельствует законодательные инициативы "слуг народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал бывший руководитель "Довженко-Центра" Иван Козленко.

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"А вот настоящая причина, почему Ткаченко не назначает исполнительным директором УКФ Берковского (спойлер: это не спецпроверка).

Группа депутатов, среди которых выдающиеся деятели культуры Билозир и Бужанский, подали законопроект 5591 "О внесении изменений в Статьи 8 Закона Украины "Об Украинском культурном фонде" (по KPI Исполнительного директора Украинского культурного фонда)", который предусматривает определение условий контракта (хотя МКИП и без закона может их определять).

Не секрет как я отношусь к Берковскому (считаю, что он окончательно демонтирует фонд), но - справедливости ради - разве это не изменение правил игры во время игры? Человек выиграл конкурс со своей концепцией развития института, которую поддержала и утвердила конкурсная комиссия. Согласно закону, на выполнение этой концепции он и идет в должность. Но нет - теперь ему постфактум накинут какие-то неизвестно кем определенные КРІ, установив внешнюю рамку действий. Некий инвариант ручного управления и ограничения функций руководителя.

Просто патологическая жажда контроля. При этом от тех, кто не способен навести элементарный порядок в министерстве и в подчиненных учреждениях.

P.S. Ну и, конечно, в УКФ и законодательстве, которым регулируется его деятельность, нет сейчас больших проблем с КРІ", - написал он.

Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко 01
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Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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02.06.2021 23:09 Ответить
Кацаваротка узурпував владу. Буде другий Лукашенко.
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02.06.2021 23:10 Ответить
Лялька не спромжна на самостійні дії,все відбувається за сценарієм та волею ляльководів !!!)))
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02.06.2021 23:14 Ответить
Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко - Цензор.НЕТ 8306
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02.06.2021 23:17 Ответить
ЗЕ барижить на крові.
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02.06.2021 23:38 Ответить
Что за Украинский культурный фонд такой, что вокруг него такая свистопляска? Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко - Цензор.НЕТ 1982
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03.06.2021 00:04 Ответить
Кільце ковбаски з державної годівниці,ласий шматочок !!!)))
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03.06.2021 00:18 Ответить
Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко - Цензор.НЕТ 3613
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03.06.2021 11:38 Ответить
 
 