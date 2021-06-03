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Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России

Власти Турции заявили, что отправит обратно российских ракетных экспертов, контролирующих систему противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Заявления, звучащие до запланированной встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Джо Байдена в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе в середине июня, свидетельствуют о готовности Анкары пойти на компромисс в одном из элементов американских замечаний, пишет Bloomberg. Вашингтон считает, что Турция, союзник США в НАТО, должна прекратить присутствие российского персонала.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который заявил, что после отъезда экспертов система будет под контролем Турции, повторил, что Анкара не уступит шире требованиям Вашингтона избавиться ракет, чтобы снять соответствующие санкции США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция осталась без американских истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

"Ракеты С-400 будут под нашим 100-процентным контролем. Мы отправили на учебу многих техников. Российские военные эксперты не будут оставаться в Турции", - заявил Чавушоглу во время визита в Грецию. В то же время глава МИД Турции отклонил американские призывы не активировать систему.

Глава турецкой дипломатии сказал, что перед встречей лидеров Турции и США он встретится с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне или Анкаре.

И администрация Байдена, и Конгресс США заняли твердую позицию в отношении Турции, частично по поводу того, что она приобрела российские ракеты С-400, которые, по словам Вашингтона, могут собирать информацию о военном потенциале Запада, включая американский оборонный концерн Lockheed Martin Corp.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

Также читайте: Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Эй, срусский ********, вас снова люфтганза готова возить к еврогеям Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 6157. Небось очко уже соскучилось Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 3852
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03.06.2021 00:01
+5
*********, пшла вон отсель, срань ты лапотная.
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02.06.2021 23:43
+4
натаща,натаща-иды дамой натаща
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02.06.2021 23:33
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натаща,натаща-иды дамой натаща
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02.06.2021 23:33 Ответить
Мабуть хитрий Ердоган вирівняв кривизну Землі. Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 9509
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02.06.2021 23:34 Ответить
От атомной станции которую строят сруские тоже откажется?
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02.06.2021 23:38 Ответить
*********, пшла вон отсель, срань ты лапотная.
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02.06.2021 23:43 Ответить
Опытом решил поделиться, как надо сосать? Видать у тебя большой опыт у чеченцев сосоть в маскве.
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02.06.2021 23:55 Ответить
кацапсина номерная, сосать это твой удел по жизни.)
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03.06.2021 00:02 Ответить
Якого ляда ти припхалось сюди? Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 7396
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02.06.2021 23:49 Ответить
Эй, срусский ********, вас снова люфтганза готова возить к еврогеям Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 6157. Небось очко уже соскучилось Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России - Цензор.НЕТ 3852
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03.06.2021 00:01 Ответить
*********, анальная попрошайка,в жопу давалка, не нужно быть таким жалким и убогим, пшла вон, тебе сказано.
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03.06.2021 00:04 Ответить
Не желаете побеседовать с единомышленниками на форуме программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым"?
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03.06.2021 00:20 Ответить
Нет, тоже персонал на мороз выставят.
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02.06.2021 23:54 Ответить
тобто військові та спеціалісти НАТО добре вивчать цей рассєянський непотріб?))) підаРашки гарний бізнес зробили.)
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02.06.2021 23:40 Ответить
"Мы отправили на учебу многих техников. Источник: https://censor.net/ru/n3269149"

а возвратятся завербованные в шпионы
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03.06.2021 00:09 Ответить
ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ.

Радіолокаційні системи діють за принципом випромінення радіопередавачами у простір скерованих радіохвиль, які відбиваються від будь-яких об'єктів в повітрі і приймаються радіоприймальними пристроями цих же систем. Сигнали оцифровуються та обробляються комп'ютером, що дозволяє ідентифікувати ціль, її висоту, швидкість та напрямок руху.

Бойові літальні апарати (літаки, дрони тощо) мають захист від таких систем. В першу чергу це особлива конструкція, форма. Вона зроблена такою, щоб при опроміненні поверхні літака радіохвилями вони не відбивалися в напрямку радіолокатора. По-друге, це спеціальне покриття. Воно поглинає радіохвилі локатора.

Ідеальної форми і ідеального покриття не буває, проте зараз вони надзвичайно досконалі. В результаті натівський багатотонний винищувач відбиває стільки радіохвиль, як, скажімо, звичайний горобець.

Росія змонтувала в Сирії всі типи своїх "важких" систем протиповітряної оборони, це і С-200, і С-300, і С-400. Проте при необхідності виконати бойове завдання як американські, так і ізраїльські F-35 літали там, де їм треба було, і скільки було потрібно. А збитий російськими ракетами цих систем при цьому був лише російський літак. Чогось керована ракета не туди полетіла. Зовсім "випадково".

Однак є кілька "але".

Технологія "стелс", а саме так називається комплекс заходів по зниженню радіолокаційної помітності літаків, діє в певних рамках. Наприклад, коли літак в польоті при певних погодних умовах в деякі моменти покривається найтоншим шаром вологи або льоду - його помітність для локатора може дещо зрости. Тому США і НАТО вимагали від Турції не купувати російських систем і після відмови - заборонили продаж Турції літаків F-35. Адже якщо постійно і зблизька опромінювати ці літаки при всіх фазах польоту та при всіх погодних умовах, то можна зібрати деяку статистику, коли ці літаки "видно" локаторам, з якої відстані, при яких погодніх умовах (температура, волоність тощо). Це не дасть ворогу стратегічну перевагу, проте допоможе вирахувати, як "густо" треба ставити ракетні комплекси для захисту певних об'єктів тощо.

І ще одне. Чисто теоретично і в певних умовах можна виявити будь-який літак і будь-який "стелс". Проте ніхто таких умов ворогу використати не дасть. Він буде атакований після супутникової розвідки, яка дасть дані, де знаходяться елементи комплексів протиповітряної оборони. Вони будуть атаковані протирадарними і звичайними високоточними ракетами і навіть дронами. Літаки "стелс" вилетять в погоду і час доби, і за маршрутом, який унеможливить їх викриття. Після входу в зону радарів літаки застосують засоби пасивної і активної радіоборотьби, випустять фальшиві цілі, випустять протирадарні ракети. Після осліплення і знищення радарних комплексів літаки дойдуть до цілі і ліквідують її.
Чи може ворог зробити так само? Ні.
Бо корупційний режим знищує себе зсередини.
Бо його економіка слабка.
Тому він не має літаків такої якості.
Тому він не має електроніки такої якості.
Тому він не має супутників такої якості.
А ще він не має союзників серед нормальних країн.
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03.06.2021 02:01 Ответить
А "Васька" слухає і їсть. Туреччина й надалі використовуватиме ракети С-400, але відмовиться від персоналу з Росії - Цензор.НЕТ 2548
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03.06.2021 05:07 Ответить
 
 