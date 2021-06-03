Турция будет продолжать использовать ракеты С-400, но откажется от персонала из России

Власти Турции заявили, что отправит обратно российских ракетных экспертов, контролирующих систему противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Заявления, звучащие до запланированной встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Джо Байдена в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе в середине июня, свидетельствуют о готовности Анкары пойти на компромисс в одном из элементов американских замечаний, пишет Bloomberg. Вашингтон считает, что Турция, союзник США в НАТО, должна прекратить присутствие российского персонала.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который заявил, что после отъезда экспертов система будет под контролем Турции, повторил, что Анкара не уступит шире требованиям Вашингтона избавиться ракет, чтобы снять соответствующие санкции США.

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"Ракеты С-400 будут под нашим 100-процентным контролем. Мы отправили на учебу многих техников. Российские военные эксперты не будут оставаться в Турции", - заявил Чавушоглу во время визита в Грецию. В то же время глава МИД Турции отклонил американские призывы не активировать систему.

Глава турецкой дипломатии сказал, что перед встречей лидеров Турции и США он встретится с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне или Анкаре.

И администрация Байдена, и Конгресс США заняли твердую позицию в отношении Турции, частично по поводу того, что она приобрела российские ракеты С-400, которые, по словам Вашингтона, могут собирать информацию о военном потенциале Запада, включая американский оборонный концерн Lockheed Martin Corp.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

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