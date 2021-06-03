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Новости Политика Украины
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Байден (2382) Путин (29862) Россия (91250) США (23182) Псаки (168)

Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

Агрессия России против Украины остается в перечне основных вопросов в повестке дня президента США Джо Байдена его встречи в Женеве с кремлевским лидером.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует целый список тем, которые мы должны обсудить во время этой встречи - мы дадим больше об этом, очевидно, за несколько дней до встречи", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время она уточнила, что сейчас повестку дня американской стороны, в частности, включает: кибератаки против США с территории России, использование программ-вымогателей и сокрытие криминальных группировок в России, "агрессивные действия РФ против Украины", а также сферы, в которых могут сотрудничать США и Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным

Напомним, саммит с участием президентов США и России запланирован на 16 июня в Женеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
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03.06.2021 00:09
+8
Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
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03.06.2021 00:44
+7
Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
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02.06.2021 23:45
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Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
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02.06.2021 23:45 Ответить
Кацапские кроты роют везде как бульдозеры ,
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02.06.2021 23:50 Ответить
Результат зустрічі відомий наперед. З хунтою конфліктують шахтьори і трактористи.
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02.06.2021 23:45 Ответить
а мерін Лавр заперечує...
Значить, - санкції вперед!
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02.06.2021 23:46 Ответить
"Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки"
_А, да? Обсуждят наскока хорошо идут эти агрессивные действия война против Украины?
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02.06.2021 23:48 Ответить
не. будут требовать чтобы х#йло закончил "это безобразие" поскорее. все шансы есть + коллаборанты у власти в Украине. 73% внесли весомый вклад в "демократию".
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02.06.2021 23:54 Ответить
«также сферы, в которых могут сотрудничать США и Украина.Источник: https://censor.net/ru/n3269150»
А какое дело **** до этих сфер ? Разрешение спрашивать надо ?
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02.06.2021 23:48 Ответить
Было бы у кого спрашивать. Только зеледент думает что не видно чья рука у него в ОПе шевелит его глазками и языком.
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03.06.2021 00:02 Ответить
"Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает утверждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки"
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02.06.2021 23:49 Ответить
Выразит старикашка озабоченность , пожмет пуйлу руку , которого назвал убийцей , поделят сферы влияния и вот тогда начнеться настоящий кошмар , для Украины и США . Бидон в экономике тупой как валенок , погубит страну в то время пока московский хан займеться пресованием окружающих расейку стран.
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02.06.2021 23:50 Ответить
Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
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03.06.2021 00:09 Ответить
У тебя каша в голове. Собственно как и у всех любителей байдена .
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03.06.2021 00:17 Ответить
Извините, байденовед. Где можно прочитать Вашу монографию о Байдене?
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03.06.2021 00:27 Ответить
Это не моя , но можно начать с этого .

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
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03.06.2021 01:36 Ответить
Ситуация с возможной встречей Байдена и Путина становится для России все проблематичнее. Попытка спровоцировать США на отказ от встречи откровенными хакерскими атаками на государственные структуры не удалась. Далее следует выступление российского МИДа "Повестки дня США и РФ в Женеву не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже". Всему этиму словоблудию есть только оно объяснение - Путин действительно болен и не может лично прибыть У США есть полный набор антропометрических замеров Путина, включая краниологические, ауривиальные и др. стандартные виды электронного бертильйонажа, фокус с двойником не пройдет. И дело тут вовсе не в том, что США тут же объявит о подмене. Но в большой игре США получит точную и безупречную информацию чрезвычайно важную для дальнейшего планирования - подтверждение того, что Путин не дееспособен. Путин или те кто в это играют допустить этого не могут. (с)
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03.06.2021 00:08 Ответить
Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
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03.06.2021 00:44 Ответить
Трусливый болтун Байден не считает кибератаку на крупнейшего производителя мяса JBS "проверкой от Путина", хотя специалисты прямямо указали, что атаку организовала Москва. Позорный Байден способен только мычать как корова. Обмельчали пиндосы...(с)
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03.06.2021 00:38 Ответить
Что ты хочешь от старика страдающего деменцией и проводящего политику Обамы ?
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03.06.2021 01:50 Ответить
Ничего не измениться,Путин заднюю не включит!
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03.06.2021 07:23 Ответить
Скорее бы Харрис вступили в должность. Мечты.
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03.06.2021 02:19 Ответить
А що зробить куйлу колишня проститутка гаріс, яка обслуговувала каліфорнійських мєнтів та прокурорів, які потім дали їй "путьовку в жизнь?"
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03.06.2021 07:27 Ответить
Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі - Цензор.НЕТ 671
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03.06.2021 11:45 Ответить
Я міркую що вже досить принижувати Украіну карліковим гетьманом з деревьяною шаблею! Тре трохи повзросліти та це місто та усю владу передати премьер міністру Саакашвілі!!!
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03.06.2021 13:13 Ответить
 
 