РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12052 посетителя онлайн
Новости Происшествия Расследование преступлений на Майдане
1 192 7
преступления против Майдана (269) Офис Генпрокурора (2040)

Сотруднику Нацполиции, вместе с "Беркутом" задержавшему журналистов на Майдане в 2014 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотруднику Нацполиции, вместе с

Следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему старшему инспектору по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве - действующему сотруднику Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 18 февраля 2014 г. подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", использовав насилие. В результате таких противоправных действий милиционера журналистам были причинены телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и другое профессиональное оборудование", - говорится в сообщении.

Полицейскому инкриминируется умышленное незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Читайте также: Экс-председателю одного из райсудов Киева сообщено о подозрении по "делам Майдана", - Офис генпрокурора

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об отстранении подозреваемого от должности и применение меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
т.е подонок до сих работает в полиции?Успешная реформа от Авакова,тварь.
показать весь комментарий
03.06.2021 00:05 Ответить
Що, на вахту заступив ???))))
показать весь комментарий
03.06.2021 00:30 Ответить
Там много выродков, которые грабят граждан
показать весь комментарий
03.06.2021 07:54 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Мільйон підозр і жодного покараного !!!)))
показать весь комментарий
03.06.2021 00:27 Ответить
Бугай Александр Викторович, мусор и сын Бугая Виктора екс. головы Репкинской рда, просто мразь
показать весь комментарий
03.06.2021 07:53 Ответить
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
показать весь комментарий
03.06.2021 08:59 Ответить
млять!
генералов надо судить! они давали указания шестёркам! Сотруднику Нацполиции, вместе с "Беркутом" задержавшему журналистов на Майдане в 2014 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7382
показать весь комментарий
03.06.2021 09:14 Ответить
 
 