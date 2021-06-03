Евросоюз, США, Великобритания и еще ряд стран в ООН призвали Россию прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма
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Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию прекратить агрессию против Украины и нарушение прав человека в Крыму.
Об этом говорится в их совместном заявлении о встрече по формуле Аррии, организованной Россией, под названием "Об обстоятельствах Майдана и его последствиях на Донбассе", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.
"Российская Федерация провела сегодня в ООН неформальную встречу по формуле Аррии, чтобы снова продвинуть ложный рассказ об Украине и событиях, произошедших в 2014 году. Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от усилий России по дестабилизации с 2014 года", - говорится в сообщении, опубликованном 2 июня делегацией Европейского союза в ООН.
Страны в очередной раз подтвердили свою поддержку суверенитета Украины в ее международно признанных границах.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а также вопиющие нарушения прав человека, которые она совершает по отношению к населению Крыма. Мы призываем Россию выполнить свои Минские обязательства, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и выведение ее войск и техники с территории Украины", - сказано в сообщении.
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Нижче - переклад однієї з публікацій.
Байден разочаровал Польшу? Экс-глава МИД заговорил о Путине
Конфликт на линии Варшава-Минск-Москва нарастает. Вопрос о возможной поддержке Польши со стороны США в программе "WP Newsroom" прокомментировал бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковски. - Американцы могут это сделать, оказав давление на Путина. Но у нас удивительная ситуация: до того, как он начал разговаривать с Путиным, Байден уже уступает ему в дискуссиях по разоружению и «Северному потоку-2», - оценил депутат ПиС. - Мы имеем дело с неким наивным мышлением американцев, которые самой большой угрозой считают китайцев. (...) А ведь Путин совершенно не заинтересован в том, чтобы помогать американцам конкурировать с Китаем, - пояснил бывший глава МИД. Политик также обратил внимание на работу новой администрации Белого дома. - Опять же, другой американский президент заметил какую-то "демократическую душу" в глазах президента Путина и надеялся на некоторую "перезагрузку". Очевидно, что сейчас пришли люди из "мозговых центров" теперь уже демократов и говорят, что нужно "дать шанс", что "демократизацию России нельзя аннулировать"... Вероятно, и этот, и следующий президент тоже просто "сгорит" [потерпит фиаско в этом вопросе, разочаруется в России] через некоторое время, - заключил Ващиковский.
Володимир Зеленський дав досить-таки скандальне інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. Скандальне як за формою, так і за змістом. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.
Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.
Нагадаємо, що членство в НАТО означає для України дуже серйозні вимоги. А якщо немає членства - то немає і ніяких зобов'язань з боку України.
Фактично вимога Зеленського про військові гарантії (до або замість прийому України в НАТО) звернена виключно до Байдена. І ось якраз це питання не фантастичне. Це питання цілком реалістичне - про надання Україні статусу MNNA (Major non-NATO ally) - основного союзника США поза НАТО. І для цього достатньо особистого рішення Байдена.
Залишається загадкою, хто саме був ініціатором цього інтерв'ю: чи дійсно редакції Frankfurter Allgemeine Zeitung захотілося розпитати президента України про російську загрозу або ж це Банкова шукала європейський майданчик, на якій можна було б розмістити пропозиції Зеленського до Байдена.
У будь-якому випадку ці пропозиції адресовані не тільки Байдену, але і Путіну. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.
Спочатку Зеленський сам собі задав питання: «Чи бачимо ми альтернативу Альянсу?» І далі сказав: «Я можу відповісти. Україна може мати план "Б"». У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з Президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату».
Тут журналістам німецької газети, звичайно ж, захотілося уточнити: «Це план до того, як Україна стане членом НАТО, або це альтернативний план?» Це дійсно дуже важливе питання. І відповідь Зеленського дуже важлива. Спочатку він сказав, що це «план Б» на той період, поки Україну не взяли в НАТО. Однак в наступних своїх фразах він уточнив, що цей план "Б" може бути і альтернативою прийому України в НАТО. «Це питання діалогу з великими політичними гравцями. Це може бути швидкий план щодо членства України в НАТО або в якості альтернативи.
Тут журналістам газети знову захотілося уточнити: «Це повинно включати і певні гарантії військового характеру?» Зеленський відповів однозначно: «Звичайно. І гарантії військового характеру, і енергетичну безпеку, і все інше».
Неважко зрозуміти, чому це питання схвилювало німецьких журналістів. З того, що розповів Зеленський, можна було зрозуміти, що Київ пропонує Євросоюзу і США взяти на себе зобов'язання (більш серйозні, ніж в Будапештському меморандумі) забезпечити безпеку України до або навіть замість прийому України до складу НАТО. Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.
«Якщо, вибачте, всі країни НАТО бояться, що коли-небудь на якусь країну - члена НАТО хтось нападає, якщо вони бояться, що доведеться захищати, тоді питання в цілому до цієї конструкції. Якщо це так, то навіщо тоді ця конструкція, яка боїться захистити країну, яка є членом того чи іншого союзу? Тоді в чому її цінність?» - кинув він звинувачення на адресу НАТО. Причому, слід визнати, звинувачення абсолютно голослівне. Він не навів жодних фактів, щоб «всі країни НАТО» офіційно боялися або відмовлялися захищати кого-небудь з членів Альянсу від агресії ззовні. Таких фактів просто немає. І немає саме тому, що нападати на членів НАТО боїться будь-який агресор.
Далі Зеленський вказав на розбіжності всередині Альянсу щодо українського питання і тут же перейшов до критики Євросоюзу. «Якщо в НАТО частина країн хоче бачити Україну в Альянсі, а кілька країн, які в хороших відносинах з Росією, - не хочуть України в НАТО, то знову питання до цієї конструкції - чи така вона сильна і потужна? Я вважаю, що це крихкість цієї конструкції. І проведіть паралель з Європейським Союзом, де ця крихкість вже показала результати. Великобританія вийшла з ЄС. ЄС без Великобританії став міцніше? Точно ні. Це вже не "арочна" конструкція, яка є найміцнішою в світі. Це конструкція, яка сиплеться».
Відомо, що Євросоюз - це будинок, який побудували спільно Німеччина та Франція. Зрозуміло, що участь інших партнерів теж важлива, але без німецько-французького тандему цей проєкт просто не виник би. І ось Зеленський вирішив розповісти німцям, що побудований ними будинок - це «тендітна конструкція», «яка сиплеться». І обгрунтував свою думку тим, що англійці, які приєдналися до проєкту, коли він уже був реалізований, передумали брати в ньому участь.
Справа навіть не в тому, що це вкрай неввічливо - ганити той будинок, куди ми самі просимося, щоб нас пустили. Ще гірше те, що ці слова важко розцінити інакше як сигнал про готовність Києва продати свою європейську перспективу. Продати, мабуть, за якісь обіцянки від Путіна.
я наприклад згоден із цими словами. Поки що европейці лише надувають щоки, але видно що вони дійсно дуже бояться начала конфлікту. Якщо до бою хтось його боїться- кожен спортсмен вам скаже - ви програете бій.
Мені зрозуміло чому так каже кловун. Це не секрет. І в цьому якраз я його підтримую. В НАТО лише з бюрократичних процедур нас будуть приймати 2-3 роки. І це якщо на це буде 100% бажання усіх прямо сьогодні. А ось члена поза НАТО нам можуть дати за місяць. Далі. УСІ рішення в колегіальносу органі НАТО приймаються КОЛЕГІАЛЬНО ГОЛОСУВАННЯМ УСІХ його ЧЛЕНІВ. А ось якась мадярщина чи німеччина не захоче нам надавати зброю...і усе...цього не буде. А поза НАТО США може лише своїм рішенням це зробити.
Після всього сказаного, напевно, вже не дивно, що Зеленський розкрив нашим західним партнерам глибокий конфлікт всередині своєї команди. А саме - конфлікт між керівником ОП Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У своєму інтерв'ю Зеленський - абсолютно випадково - продемонстрував, що він добре чує Єрмака, але погано чує Кулебу. Напевно, саме Єрмак і придумав Зеленському план "Б" для Байдена.
І ось Зеленський в інтерв'ю німцям розповів: «На останньому засіданні радників лідерів країн нормандської четвірки, де Росію представляв пан Дмитро Козак, він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Представники Німеччини і Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною конфлікту. Вони знову включили таку "обережну" дипломатію, з якою Україна не погоджується, так як Росія є стороною конфлікту, і ми це розуміємо. Це приклад того, як все відбувається». І далі, виходячи з цього одного прикладу, який, напевно, мав місце, Зеленський узагальнив: «А ви мене питаєте про НАТО, що хтось боїться приєднатися, про армію, про війну. Але навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться».
А ось ця остання заява - це або брехня, або некомпетентність. Швидше останнє. Якби Зеленський перед інтерв'ю проконсультувався у Кулеби, то почув би, що не далі як 18 березня міністри закордонних справ країн G7 і високий представник Євросоюзу підписали заяву, в якій засудили «триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, її територіальної цілісності і незалежності». «Ми також рішуче виступаємо проти триваючої дестабілізації України Росією, особливо російських дій в окремих районах Донецької та Луганської областей в нехтування своїми зобов'язаннями, взятими в рамках Мінських угод. Повна імплементація Мінських угод - це шлях до досягнення миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником».
Втім, не будемо поспішати з висновками. У цій історії ще буде продовження. Яке саме - ми дізнаємося після європейського турне Джо Байдена.
Треба б )(уйлу і фашистській паРаші також не забувати і про безславно
програну Кримську війну 1853-1856 р. Війну між жахливою московією -ордою
замаскованою під нібито "російську імперію", з одного боку, і коаліцією деяких
європейських країн з іншого. Європейська коаліція яка тоді в пух і прах рознесла
бридку личакову московію яка тоді володіла теж окупованим нею Кримом.