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Новости Политика Украины
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Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта", которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Этот документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская.

По ее словам, средства из этого Фонда направлены, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, ведь в Украине есть некоторые новые сферы, в которых не хватает ученых, и направления, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

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Деятельность Фонда призвана решить эти вопросы и помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии и передавали свои знания.

Не меньшее значение для развития молодежи имеют поощрительные выплаты. В частности, из средств Фонда будут выплачивать премии для празднования достижений украинских спортсменов, привлечение молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности. Кроме того, этим указом введено финансирование из Фонда премий для участников ЗНО, получивших высокие результаты, и победителей всеукраинских и международных олимпиад.

Распорядителем средств Фонда является Министерство образования и науки Украины.

Также этим указом создан Совет Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Это совещательный орган при Президенте Украины. Его члены будут работать на общественных началах. В основу их деятельности положены принципы демократичности и прозрачности принятия решений, инновационности и самоуправления.

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По словам заместителя руководителя Офиса Президента, на Совет Фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечень учреждений для продолжения обучения и стажировки и прозрачного отбора стипендиатов и конкурсантов среди кандидатов, которые будут подаваться на рассмотрение Совета Фонда.

Членами Совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта с безупречной репутацией и высоким общественным авторитетом.

"Поддержка талантливой молодежи и повышение уровня образования и науки среди молодых ученых, развитие отечественного спорта является важным приоритетом для Президента Украины и залогом экономического развития государства", - отмечается в сообщении.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Видовище кремлівського зеленого балагана триває !!!!))))
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03.06.2021 00:34
+5
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1283
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03.06.2021 00:36
+4
Бубочка в "сосновом бору" !!!))))
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03.06.2021 00:39
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Видовище кремлівського зеленого балагана триває !!!!))))
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03.06.2021 00:34 Ответить
Так а кто и с какой целью не дает Украине развиваться как нормальная страна? Недоросли, или недолюди, или задумка какая?
А это недозакон какой-то. Еще один фонд чего? Распила? В нормальных странах грантовая система во всем. А Украина недоросла, какие-то недофонды президента - по 100 долларов недопремии за недодостижения.
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03.06.2021 00:35 Ответить
Які державні дії,від жалюгідної пародії на державну владу,лялькової імітаціі держвлади !!!)))
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03.06.2021 00:38 Ответить
да-да, на плохо поставленную пьесу похоже. Так а нафига смотреть это. Надо переключить программу.
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03.06.2021 00:42 Ответить
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1283
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03.06.2021 00:36 Ответить
Бубочка в "сосновом бору" !!!))))
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03.06.2021 00:39 Ответить
Люди дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, что они не делают, не идут дела, видно неоттуда мама родила
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03.06.2021 00:40 Ответить
Volodymyr Omelyan
31 травня о 12:57 ·
Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике Будівництво».
Для формулювання заяви використав тексти політичних справ проти опозиції.
З приємного: НАБУ працює і це добре!
З поганого для Президента України: це буде не єдина справа проти нього, після справ про державну зраду і узурпацію влади.
Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці в 2017 році.
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 1132
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03.06.2021 00:42 Ответить
Зеленский:
"100500 способов разворовать Бюджет в обход контроля и открытых тендеров."
Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу - Цензор.НЕТ 5154
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03.06.2021 00:57 Ответить
Стиль документа прям как у Сталина :"О некоторых вопросах..."- типа оно в чем-то разбирается
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03.06.2021 01:26 Ответить
Общак-95, подготовка к выборам
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03.06.2021 01:27 Ответить
Работа есть работа
И никаких забот...

сПОЦмен с блинчиками...
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03.06.2021 05:06 Ответить
главнее уже и некуда...фонд заработает, жизнь удучшится...
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03.06.2021 06:01 Ответить
*****, ты не фонд организовывай, а прими командирское решение - оккупированные расией территории должны содержаться расией и скажи об это на весь мир, а не сопли жуй и фонды никому не нужные организовывай...
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03.06.2021 06:03 Ответить
Осатанізм чоколяди радує.
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03.06.2021 06:36 Ответить
Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта"

Киве на гантели бабла откинут? Сразу после доплаты за его научную степень?))
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03.06.2021 09:32 Ответить
 
 