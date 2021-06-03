Зеленский утвердил положение о Совете Фонда Президента Украины, теперь он может начать работу
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта", которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
Этот документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская.
По ее словам, средства из этого Фонда направлены, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, ведь в Украине есть некоторые новые сферы, в которых не хватает ученых, и направления, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.
Деятельность Фонда призвана решить эти вопросы и помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии и передавали свои знания.
Не меньшее значение для развития молодежи имеют поощрительные выплаты. В частности, из средств Фонда будут выплачивать премии для празднования достижений украинских спортсменов, привлечение молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности. Кроме того, этим указом введено финансирование из Фонда премий для участников ЗНО, получивших высокие результаты, и победителей всеукраинских и международных олимпиад.
Распорядителем средств Фонда является Министерство образования и науки Украины.
Также этим указом создан Совет Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Это совещательный орган при Президенте Украины. Его члены будут работать на общественных началах. В основу их деятельности положены принципы демократичности и прозрачности принятия решений, инновационности и самоуправления.
По словам заместителя руководителя Офиса Президента, на Совет Фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечень учреждений для продолжения обучения и стажировки и прозрачного отбора стипендиатов и конкурсантов среди кандидатов, которые будут подаваться на рассмотрение Совета Фонда.
Членами Совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта с безупречной репутацией и высоким общественным авторитетом.
"Поддержка талантливой молодежи и повышение уровня образования и науки среди молодых ученых, развитие отечественного спорта является важным приоритетом для Президента Украины и залогом экономического развития государства", - отмечается в сообщении.
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А это недозакон какой-то. Еще один фонд чего? Распила? В нормальных странах грантовая система во всем. А Украина недоросла, какие-то недофонды президента - по 100 долларов недопремии за недодостижения.
31 травня о 12:57 ·
Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике Будівництво».
Для формулювання заяви використав тексти політичних справ проти опозиції.
З приємного: НАБУ працює і це добре!
З поганого для Президента України: це буде не єдина справа проти нього, після справ про державну зраду і узурпацію влади.
Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці в 2017 році.
"100500 способов разворовать Бюджет в обход контроля и открытых тендеров."
И никаких забот...
сПОЦмен с блинчиками...
Киве на гантели бабла откинут? Сразу после доплаты за его научную степень?))