Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка
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В случае, если Беларусь вдруг прекратит поставлять топливо на украинский рынок, Украина найдет альтернативных поставщиков и компенсирует этот импорт за две недели.
Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра экономики Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, грозит ли Украине коллапс в случае, если Беларусь вдруг прекратит поставки топлива, Качка ответил: "Во-первых, за последние три дня производители и поставщики белорусского бензина с белорусской стороны делали все, чтобы объяснить, что нет такой угрозы с их стороны. Я так понимаю, что это гипотетическая угроза на сегодня. С другой стороны, вчера состоялось совещание Минэнергетики, которое объединяло и производителей, и импортеров, и сети все, и на самом деле, критический срок - это 10-14 дней, чтобы заменить этот импорт. Это очень высококонкурентный рынок. На самом деле такой большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине".
Пожалуйста, подождите...
Бо просто забороняти - противно вільній ринковій економіці ...
А визначення розміру ввізного мита - суверенне право кожної держави
Ну воні , звиайно, буде ...
Але все буде правильно
І так, щось у мене сумніви щодо доцільності імпорту біларуської електроенергії для країни із 22 атомними реакторами, не кажучи про гідро- і теплові станції.
Назвіть парочку альтернативних постачальників чи коли "гряне грім з неба" почнуть метатися і шукати альтернативних постачальників.
"...а самом деле такой большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине". Источник: https://censor.net/ru/n3269155
Можна подумати альтернативні постачальники будуть ще ближчі і ціни будуть ще нижчі, ну-ну)
Певне в зеленої швалі ринкові ціни на пальне формуються по принципу, чим далі постачальник, тим ціни нижічі)))