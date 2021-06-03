Украина за две недели компенсирует импорт топлива из Беларуси, если он прекратится, - замминистра экономики Качка

В случае, если Беларусь вдруг прекратит поставлять топливо на украинский рынок, Украина найдет альтернативных поставщиков и компенсирует этот импорт за две недели.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра экономики Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, грозит ли Украине коллапс в случае, если Беларусь вдруг прекратит поставки топлива, Качка ответил: "Во-первых, за последние три дня производители и поставщики белорусского бензина с белорусской стороны делали все, чтобы объяснить, что нет такой угрозы с их стороны. Я так понимаю, что это гипотетическая угроза на сегодня. С другой стороны, вчера состоялось совещание Минэнергетики, которое объединяло и производителей, и импортеров, и сети все, и на самом деле, критический срок - это 10-14 дней, чтобы заменить этот импорт. Это очень высококонкурентный рынок. На самом деле такой большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине".

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