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Новости Политика Украины
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законопроект (3041) Зеленский (16530) олигарх (1016) Железняк Ярослав (337)

Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Законопроектом президента Владимира Зеленского о деолигархизации предусмотрено, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам анализа законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.

Так, к "олигархам" относят человека, который отвечает трем из четырех критериев:

- участвует в политической жизни;

- имеет значительное влияние на средства массовой информации;

- является конечным бенефициарным владельцем монополии;

- подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП

При этом решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны, что является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

"Участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Нардеп Голоса Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия 01

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия - 10 лет.

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
Закон нужно было назвать "О клятом Порошенко", бо таки Беню олигархом не признают
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03.06.2021 01:46
+36
бесноватый вовка-шут забыл о главном - Конституции Украины.
В которой прописано, что никто не может ограничивать права и свободы граждан Украины, в т.ч. и ИЗБИРАТЬСЯ и быть избранным..
более того: Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

тем более - каким-то шутовским снбо, состоящим из клоуна и его трускавецких "академиков"))
Читаем дальше:Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
а ограничение "патамушта алигарх" - это и есть прямое нарушение Конституции Украины лично вовкой-шутом)

Далее:Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
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03.06.2021 02:55
+34
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014}
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
тобто, ніяких обмежень "ПАТАМУШТА АЛИГАРХ" в Конституції України немає..
Тому "закон вовки-шута" - це пряме порушення основного Закону України, більш того - це порушення прав та свобод громадян України, відноситься до НАЙТЯЖКИХ злочинів (що підривають основи держави!) та карається максимальним сроком ув'язнення.
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03.06.2021 03:00
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Привет передайте ЗЕЛЕМОЙСКИМ Коломойским не олегархам Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия - Цензор.НЕТ 9050 Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия - Цензор.НЕТ 9050помчал работу работать пока дождя неть.Удачного лирики романтики от политики... Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия - Цензор.НЕТ 790
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03.06.2021 06:24 Ответить
до речі, торги тривають
поки що Ю. Ттимошенко не дала згоду підтримати цей Закон
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03.06.2021 06:37 Ответить
Так что Зеленский не наиграл писюном на рояле на 1 миллиард гривен!? НЕ Верю!
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03.06.2021 06:49 Ответить
Країна перетворюється в сходку бандитів і шулерів. Іде повна деградація державних органів Законів України і Конституції.До влади прийшли гопникі шпанюки,шулери Країною повинні керувати професіонали.--політикі,економісти,інженери,юристи,господаорникі,а не домогосподаркі і базіки.
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03.06.2021 07:03 Ответить
А чому не озвучили номінал кожного критерія?! Цікаво ж...
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03.06.2021 07:17 Ответить
дивно, прихильники Петра Олексійовича Порошенко категорично проти боротьби з олігархами...
до чого б це?
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03.06.2021 07:41 Ответить
Ніхто не проти, але розумієш, за що береться ********* перетворюється в посміховище. Не здатні вони .
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03.06.2021 07:48 Ответить
Де зебіл побачив там боротьбу з олігархами? А так воно ж зебіл!))))
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03.06.2021 08:22 Ответить
Если на ветку массово повылазили зебилы, значит закон таки против одного единственного человека.
Кажется, мы начинаем скатываться к диктатуре клоуна. Конституционный суд парализован, некий невыборный орган начал подменять собой государственные институты.
Сначала без суда и следствия как бы вводятся санкции против "плохих" людей. А дальше, когда народ схавает, попадут под раздачу просто неугодные режиму.
Главное не проморгать ситуацию чтобы небыло поздно...
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03.06.2021 07:43 Ответить
Я думаю и председателя ксу убрали только для этого. Борьба с корупцией - то лозунг для тупых зебилов
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03.06.2021 08:26 Ответить
Свин зачухмарився....
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03.06.2021 07:58 Ответить
Разве Порошенко монопольно производит конфеты? А, в случае убытков получает из гос. бюджета безвозмездную помощь? Или каждого жителя Украины обязали ежедневно употреблять продукцию Рошен?
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03.06.2021 08:16 Ответить
Там достатньо щоб збіглися три з чотирьох критерії. У тому-то і справа.
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03.06.2021 08:28 Ответить
Гідрант монополіст в розважальній сфері на ТБ, а офшорні компанії і рахунки так просто не порахуєш)
Про абсолютний політичний вплив за рахунок монобільшості - взагалі мовчу, але він у нас взагалі не олігарх)
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03.06.2021 08:35 Ответить
свынарики- беда
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03.06.2021 08:43 Ответить
Если и правда для олигархов будет всего две вышеупомянутые ограничительные меры, то Порошенко всего лишь потребуется формально отстраниться от прямого финансировании своей партии. Жулик он опытный, справится с этой простой задачкой в два счёта. Во всём остальном он будет абсолютно свободен. Ни продавать активы, ни избавляться от телеканалов, ни сдавать депутатский мандат он не обязан. А в 2024 году, с песнями и плясками, под восторженное улюлюкание своих сектантов, спокойно пойдёт на президентские выборы. Он их безусловно проиграет, но беспрепятственно болтаться в украинской политике продолжит.
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03.06.2021 09:09 Ответить
чистая правда, жулик тот еще
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03.06.2021 09:10 Ответить
Досить вже "клеіти дурня"! Цей закон спрямован проти ОДНІЄІ людини - П.ПОРОШЕНКО.Він єдиний,хто заважає ВАЗу йти до автократіі.Всі інші або вже платять " кооперативу квартал",або заплятять.
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03.06.2021 08:49 Ответить
никому он не заважает, потому, как не проходной, послушай политологов
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03.06.2021 09:11 Ответить
СНБО превращается в РевТройку?
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03.06.2021 08:49 Ответить
неплохо бы еще и с парабеллумами
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03.06.2021 09:12 Ответить
Воно його вирок.
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03.06.2021 09:01 Ответить
Запрещается поддержка политических партий.... Интересно, а то что? Какое наказание если таки да? По каким законам? Я за 10 секунд нашел один из тысячи способов обойти этот закон. Одна из фирм, которая спонсирует партию оказывает услуги, допустим, по бух. аудиту. И по "счастливой" случайности клиентами оказываются десятки фирм олигарха, которые щедро платят за "работу". Эх если бы действительно были приняты законы по деолигархизации, а так это закон ТОЛЬКО против Пороха. Каломойша баллотироваться в президенты не собирался и не собирается, а послушную тушку можно поставить всегда, нынешняя тушка тому пример.
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03.06.2021 09:27 Ответить
Ну так, если верить тому, что изложил этот нардеп, олигархам не будет возбраняться баллотироваться на любых выборах и физически учавствовать в политических проектах. Запрещено будет лишь финансовое участие. А как вы сами написали, это участие очень легко скрыть. Так что ни против Порошенко, ни против других олигархов этот закон не направлен. По факту просто создаётся какой-то дурацкий список, состав которого и так пофамильно известен любому гражданину страны. При этом никаких серьёзных последствий фигурант этого списка не несёт. Так что не стоит переживать ни за Коломойского, ни за Порошенко, ни за прочих Пинчуков. Смею вас уверить всё у них будет великолепно и намного лучше, чем у тех, кто не окажется в списке.))
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03.06.2021 09:45 Ответить
Уверяю вас, что я ни сколько не переживаю ни за одного из олигархов. Я лишь констатировал некоторые факты и с сожалением заметил, что в случае принятия эти законы работать не будут. Но нужно смотреть вперед и понимать для чего хотят принять именно этот закон-пустышку. Скорее всего для того, чтобы законно обозначит статус олигарха и уже в следующем законе ввести запрет олигархам на баллотирование в президенты и возможно депутаты. Да, это согласно Конституции незаконно, но у нас законы как дышло, куда повернул туда и вышло. Так что повторяю что я не за одного из олигархов, я против цирка и против того чтобы из людей делали идиотов мнимыми "перемогами", а на самом деле пытаясь таким образом на будущее убрать любыми способами конкурентов и увеличить для своих политических амбиций электоральное поле. Но от олигархов нужно избавляться. Если "украинский" олигарх в нашей стране с нищим населением и постоянно-периодической рецессией в экономике увеличивает свой капитал, то значит недополучает государство и простой народ. Поэтому ВСЕ олигархи это зло и финансовая тирания для нищего народа.
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03.06.2021 10:31 Ответить
купив депутатів, медіахолдінг на підставну особу, державні заводи в аренді - олігарх? ні, пересічний громадянин рінат ліанідавічь!
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03.06.2021 09:30 Ответить
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