Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия
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Законопроектом президента Владимира Зеленского о деолигархизации предусмотрено, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны.
Об этом написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам анализа законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.
Так, к "олигархам" относят человека, который отвечает трем из четырех критериев:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем монополии;
- подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн грн).
При этом решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны, что является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.
Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
"Участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.
Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия - 10 лет.
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поки що Ю. Ттимошенко не дала згоду підтримати цей Закон
до чого б це?
Кажется, мы начинаем скатываться к диктатуре клоуна. Конституционный суд парализован, некий невыборный орган начал подменять собой государственные институты.
Сначала без суда и следствия как бы вводятся санкции против "плохих" людей. А дальше, когда народ схавает, попадут под раздачу просто неугодные режиму.
Главное не проморгать ситуацию чтобы небыло поздно...
Про абсолютний політичний вплив за рахунок монобільшості - взагалі мовчу, але він у нас взагалі не олігарх)