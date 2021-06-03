Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин

Создание "Президентского университета", о котором 31 мая заявил Владимир Зеленский, запланировано с 2017 года.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы об этом знаем с 2017 года, когда мы завершили разработку концепции ВДНХ на 40 лет, представили ее общественности, защитили и утвердили. Развитие экспоцентра предусмотрено по девяти направлениям. Один из них - образовательный, и весь функционал образовательный сконцентрирован в условном образовательном кластере. Примерно 16 гектаров территории центра, уже под застройкой или под какими-то сооружениями, или еще недостроенное сооружение. И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин.

По его словам, университет будет расположен в северо-восточной части экспоцентра. Завершаться этот кластер будет там, где сейчас находится Музей науки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

"Там планируется постройка новых сооружений и будет инфраструктура для нового современного университета", - добавил Мушкин.

Он отметил, что пока нет проектной документации - существует только визуальная концептуальная идея. На территории этого образовательного кластера есть недостроенное в советское время сооружение. Директор Национального экспоцентра выразил надежду, что проект будет предусматривать его демонтаж.

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Также читайте: Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет