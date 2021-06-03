Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин
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Создание "Президентского университета", о котором 31 мая заявил Владимир Зеленский, запланировано с 2017 года.
Об этом в эфире Громадського радіо рассказал генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы об этом знаем с 2017 года, когда мы завершили разработку концепции ВДНХ на 40 лет, представили ее общественности, защитили и утвердили. Развитие экспоцентра предусмотрено по девяти направлениям. Один из них - образовательный, и весь функционал образовательный сконцентрирован в условном образовательном кластере. Примерно 16 гектаров территории центра, уже под застройкой или под какими-то сооружениями, или еще недостроенное сооружение. И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин.
По его словам, университет будет расположен в северо-восточной части экспоцентра. Завершаться этот кластер будет там, где сейчас находится Музей науки.
"Там планируется постройка новых сооружений и будет инфраструктура для нового современного университета", - добавил Мушкин.
Он отметил, что пока нет проектной документации - существует только визуальная концептуальная идея. На территории этого образовательного кластера есть недостроенное в советское время сооружение. Директор Национального экспоцентра выразил надежду, что проект будет предусматривать его демонтаж.
Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
але таких, як ти відповідь не цікавить
таким як ти важливо саме задати питання
а ти знову сцикливо з'їхав з прямого питання
"Я так зрозумів" - із цими словами людина висловлює власну інтерпретацію чогось, при цьому підкреслюючи, що це розуміння є суб'єктивним і що людина не претендує на істину в останній інстанції та припускає можливість помилкового судження
...
Ойц, я забув - "мы никогда не ошибаемся! кто неправ, я неправ?! да я те щас!.."
Тоді... так... мабуть, ґабсурдне...
Идея образовательного кластера с университетом это не идея директора ВДНХ или коллектива собрания ВДНХ, их дело мелкое, выслушать и обсудить, а идею такую вносит Государственный Аппарат того времени на 2017 год
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20 липня 2017 року Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) презентував Концепцію розвитку на 40 років. Вона передбачає перетворення комплексу на культурно-інноваційний центр із системою заємопов'язаних громадських просторів, об'єктів ******** освіти та мистецтва, виставкових потужностей. ВДНГ планує стати прикладом кращих інноваційних технологій, забезпечити умови для навчання, роботи та дозвілля, сприяти сталому підвищенню рівня культурного капіталу нації.
И в этом документе предусмотрено, что ядром этого образовательного кластера будет университет", - рассказал Мушкин. Источник: https://censor.net/ru/n3269157
Университет называется ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, идея толкалась сверху, Президентом в 2017 году был Порох. Зеленский украл чужую идею
https://www.slideshare.net/VDNG_official/40-82983199
то-то я не слышал о том, чтобы Оксфорд, Гарвард и тд открывали где-то в других странах свои филиалы. Наверное - потому, что во всех странах одни придурки и никто не догадался...
Впороли чергову зуйню (відведення військ, наприклад)? - "это всё Порох подписал, Зеленский просто вынужден выполнять!"
Адже непогано мріяло вузьке коло, що Зеленський дещо почухав і підписав указ про крадівниц... пардон, будівництво!
плануватти можна і політ на Місяць
ідея то фігня, мільйони шикарних ідей існують
втілення ідеї в життя - оце подвиг
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Просто все не так поняли Зеленского. Порошенко виноват!
На реалізацію цих планів потрібно залучити інвестиції у розмірі від 170 до 350 мільйонів євро та строком на 40 років. Залучати бюджетні кошти для втілення концепції ВДНГ не планується. Необхідне фінансування керівництво комплексу збирається зібрати через державно-приватне партнерство (1). Підхід до розвитку території - «антикрихкість», коли система, створена за рахунок окремих бізнес-кейсів, стає тільки сильнішою від непередбачуваних несподіванок майбутнього.
Та не може бути, шо ви тАкоє гАваріте?