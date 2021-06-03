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Германия (6012) США (23182) Северный поток (1428) Салливан Джейк (180)

Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Представители США и Германии обсудили

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан обсудил с советником канцлера Германии по иностранным делам и безопасности Яном Хеккером "Северный поток-2" и ряд других региональных и глобальных вопросов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Эксперты из обоих правительств обсудили трубопровод "Северный поток-2", в том числе озабоченность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении администрации США.

Кроме того, они говорили о "предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по обмену вакцинами против COVID-19, координации в области кибербезопасности и реагирования на атаки вымогателей, а также о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы".

В свою очередь, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.

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Топ комментарии
+4
А наши толстые паны сидят и думают "нахрена нам газ напрямую, лучше купим его дороже, но с виртуальным реверсом. Всё равно платить будем не мы, а народ Украины. А прибыль наша будет".
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03.06.2021 07:36
+3
Уже даже не смешно.Озабоченности,обеспокоенности...Сидят такие жирные бюргеры и думают "нахрена нам тот СП с газом напрямую и дешевле,ведь мы можем газ покупать через Украину и дороже.Выстрелим сами себе в ногу,чтобы нас обеспокоеностями не озаботили".
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03.06.2021 07:26
+3
це тому, що Петро Олексійович ніколи не бреше
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03.06.2021 07:36
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Как это мило... Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 7506
"Мы пообсуждаем здесь, а вы стройте... стройте.
И побыстрее, зима на носу".
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03.06.2021 07:19 Ответить
Обговорили,одобрили,всё ок!немцы запустят на отопительный сезон
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03.06.2021 08:16 Ответить
До речі про газ
Телеканал "Прямий" видалив з архіву і з усіх трансляцій в т.ч і Ю-туб канал інтерв'ю Ю. Луценко Тарасику Березовцю, де він прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні)) Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 9145 Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 9145
Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности - Цензор.НЕТ 4797
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03.06.2021 07:24 Ответить
Эфир с Луценко на канале Порошенко об их отношениях с Джулиани молниеносно сняли с повтора на канале и намертво удалили со страниц "Прямого" в YouTube и Facebook.
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03.06.2021 07:33 Ответить
це тому, що Петро Олексійович ніколи не бреше
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03.06.2021 07:36 Ответить
Ніколи не не бреше.
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03.06.2021 07:37 Ответить
По сравнению с тобой? Да. Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки - Цензор.НЕТ 181
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03.06.2021 09:08 Ответить
В своем интервью Луценко, в частности, вспомнил о «пленках Медведчука». Он фактически подтвердил, что записи разговоров, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении нардепа «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, правдивы.
По его словам, в 2016-2019 годах генпрокуратура не знала ни об одной из этих записей. Он сказал, что разговаривал со своим предшественником - генпрокурором Виталием Яремой, который также сказал, что ничего не знал о записях. Я смотрю - ты альтернативно одарённый? Где тут "прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні"? Не списдел - не зебил? Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки - Цензор.НЕТ 1271
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03.06.2021 09:07 Ответить
Уже даже не смешно.Озабоченности,обеспокоенности...Сидят такие жирные бюргеры и думают "нахрена нам тот СП с газом напрямую и дешевле,ведь мы можем газ покупать через Украину и дороже.Выстрелим сами себе в ногу,чтобы нас обеспокоеностями не озаботили".
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03.06.2021 07:26 Ответить
А наши толстые паны сидят и думают "нахрена нам газ напрямую, лучше купим его дороже, но с виртуальным реверсом. Всё равно платить будем не мы, а народ Украины. А прибыль наша будет".
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03.06.2021 07:36 Ответить
Я сам не пойму.
Если война, то какой транзит?
Если транзит, то какая война?
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03.06.2021 08:02 Ответить
"немає такої підстави, щоб розумна істота відмовилася від посади в керівництві газпрому. (швондер, рейхсканцлер)
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03.06.2021 07:48 Ответить
А что тебе ближе (читай - выгоднее), наш полосатый колорадский друг?
Наша война или наш транзит?
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03.06.2021 08:03 Ответить
бла-бла-бла
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03.06.2021 08:35 Ответить
Яке ж буде енергетичне майбутнє ЄС коли РФ поступатиме так як з Україною в 2009 році? Чи може РФ дасть такі "гарантії" як і по Будапештському меморандуму?
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03.06.2021 08:49 Ответить
Нам потрібно свою економіку і державу будувати, але немае з ким всі все крадуть і продають, керівники мудрі,
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03.06.2021 10:59 Ответить
 
 