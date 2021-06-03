Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности
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Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан обсудил с советником канцлера Германии по иностранным делам и безопасности Яном Хеккером "Северный поток-2" и ряд других региональных и глобальных вопросов
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.
"Эксперты из обоих правительств обсудили трубопровод "Северный поток-2", в том числе озабоченность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении администрации США.
Кроме того, они говорили о "предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по обмену вакцинами против COVID-19, координации в области кибербезопасности и реагирования на атаки вымогателей, а также о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы".
В свою очередь, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.
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"Мы пообсуждаем здесь, а вы стройте... стройте.
И побыстрее, зима на носу".
Телеканал "Прямий" видалив з архіву і з усіх трансляцій в т.ч і Ю-туб канал інтерв'ю Ю. Луценко Тарасику Березовцю, де він прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні))
По его словам, в 2016-2019 годах генпрокуратура не знала ни об одной из этих записей. Он сказал, что разговаривал со своим предшественником - генпрокурором Виталием Яремой, который также сказал, что ничего не знал о записях. Я смотрю - ты альтернативно одарённый? Где тут "прямо і чітко стверджує, що плівки медведчука справжні"? Не списдел - не зебил?
Если война, то какой транзит?
Если транзит, то какая война?
Наша война или наш транзит?