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Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник

Присоединение Украины к НАТО и Европейскому Союзу позволит положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью главному немецкому журналу в сфере безопасности ".loyal".

"Потому что только так (благодаря присоединению Украины к НАТО и ЕС. - Ред.) можно положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и все же избежать новой крупномасштабной войны в Европе. Только взятие Украины, которая конечно будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, в защиту НАТО может отпугнуть Россию от новых военных вторжений", — заявил Мельник.

Украинский посол указал на то, что лучшими примерами стабилизирующей и миротворческой роли НАТО является вступление балтийских стран и Польши.

"Москва только тогда решится совершить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт. Пока Украина не является членом Альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма - с опасными последствиями для всего континента. Вряд ли такой сценарий будет соответствовать интересам и Германии, и США ", — заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

Дипломат также отметил, что сейчас немецкие партнеры не разделяют это видение Украины, "потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина". Однако эта дилемма "притянута за уши": "Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ".

Мельник убежден, что если бы Украина вскоре вступила бы в НАТО, "то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасность всей Европы".

"Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия - отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат", - сказал он.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сигнал от НАТО относительно подтверждения политики открытых дверей для Украины и представление сильного аргумента о том, что Россия не будет иметь голоса в Альянсе, сейчас как никогда актуально для Киева.
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Топ комментарии
+20
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2999
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03.06.2021 07:57
+12
А что сделал в направлении НАТО клоун со своей зеленой шоблой??
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03.06.2021 08:08
+12
Ви, кацапскіе Ніщенко , точно никому не потрібні 😀😀😀
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03.06.2021 08:27
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Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2999
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03.06.2021 07:57 Ответить
і гордон добрехався разом з антохою гєращенком, і ти добрешешся Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 288
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03.06.2021 08:19 Ответить
Владимир Кокаинович может бить членом только по роялю ..но не в НАТО!
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03.06.2021 09:14 Ответить
Главное,чтобы кацапня за щеку брала 30 лет.
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03.06.2021 08:01 Ответить
Не плануй так "надовго"! Якщо Китай прийняв геополітично-демографічне рішення дозволить своїм громадянам мать по троє дітей - значить вони відводять собі час на анексію Сибіру і Далекого Сходу не більше 20-ти років! Треба ж буде кимось той Сибір заселять і колонізувать! Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5981!!!
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03.06.2021 08:11 Ответить
Правильно!вас туда никто не берёт!
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03.06.2021 08:15 Ответить
За нас не "валнавайся"! Ти краще "валнуйся про інше - вас у Сибіру китайці залишать жить у якості "національної меншини"? Чи виселять у Мордовію? Є ще два варіанти: загнать вас у концтабори поки ви не "окитаїтеся" і не навчитеся працювать чи просто - постріляють і пустять на добрива - підвищувать урожайність "північних територій"!
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03.06.2021 08:41 Ответить
Вот блин,всё не так как тебе хочеться!ну диванный мечтатель,фантазирую дальше!
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03.06.2021 09:40 Ответить
Та будь ласка! "Фантазируй" далі!
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03.06.2021 09:54 Ответить
Спасибо,ты добрый,хороший человек.
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03.06.2021 10:30 Ответить
Я знаю! "Хірурги" також добрими бувають
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03.06.2021 11:01 Ответить
только аудит фонда борьбы с вирусом(международный, конечно) поможет. И ничто другое)
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03.06.2021 08:01 Ответить
Украине сегодня нужна революция народа против негодяев - олигархов, депутатов и преступных законом, принятых ими. В 1991 году ситуация для Украины была намного лучше.
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03.06.2021 08:02 Ответить
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3847
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03.06.2021 08:08 Ответить
Паршивая немчура так не считает. Прогнила и разложена кацапским баблом.
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03.06.2021 08:04 Ответить
А что сделал в направлении НАТО клоун со своей зеленой шоблой??
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03.06.2021 08:08 Ответить
все сделали наоборот - для того и были поставлены
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03.06.2021 08:10 Ответить
У него и спроси.
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03.06.2021 08:23 Ответить
Ты им это сможешь громко заявить, когда нас примут в ЕС и в НАТО. Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7510
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03.06.2021 08:09 Ответить
Зачем?
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03.06.2021 08:25 Ответить
Чтобы они поняли с кем имеют дело. Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5846
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03.06.2021 08:27 Ответить
Зачем им это понимать? Когда нас примут в ЕС и НАТО это будет конрпродуктивно.
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03.06.2021 08:41 Ответить
А сегодня обзывать партнёров "паршивой немчурой" ты считаешь продуктивным?
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03.06.2021 08:53 Ответить
Сегодня-да. Украина ещё не в ЕС и НАТО в основном из-за позиции Германии. Каждому по делам его.
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03.06.2021 09:00 Ответить
Это верно.
И тебе в том числе.
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03.06.2021 09:06 Ответить
Взаимно.
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03.06.2021 09:10 Ответить
Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6285 Kakel, ты где? Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2500
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03.06.2021 08:07 Ответить
Ключовий пріоритет - НАТО.
Щодо ЄС, не факт що нам обов'язково вступати до клубу стурбованих із перспективою перетворення на халіфат чи джамахірію. Достатньо такого рівня партнерства, яке мають Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.
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03.06.2021 08:07 Ответить
Почему в статье ни слова про слова Мельника о ядерном статусе Украины? А он говорил что Украина оставляет за собой право восстановить ядерный статус.
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03.06.2021 08:07 Ответить
"Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания." (С)
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03.06.2021 08:11 Ответить
Так что вы выбрали козу или дом? Желание или возможность?
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03.06.2021 08:19 Ответить
Я знаю, ты возьмёшь кредит у МВФ, но продашь землю под домом. Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 553
А я предпочитаю ставить перед собой реальные планы, исходя из своих желаний и возможностей.
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03.06.2021 08:25 Ответить
Ну за меня вы отчитались, ума у вас хватило на это, а за себя почему не получается? Своим умом для себя жить не можете, только для других? Ну так что первичнее желание или возможности? Сможете для себя определиться.
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03.06.2021 10:30 Ответить
Что то кислыми щами поперло из монитора...
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03.06.2021 13:59 Ответить
ни козы, ни дома, одна разбитая клоуном пианина
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03.06.2021 08:39 Ответить
Мріяла бабця про молодість...
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03.06.2021 09:00 Ответить
Ну это кого что волнует.
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03.06.2021 16:06 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/posol-ukrainyi-v-germanii-rasskazal-o-vosstanovlenii-yadernogo-statusa.htm
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03.06.2021 08:08 Ответить
А бабка меркелья и штангельмайер так не считают, ибо там, даже ас обильно потеет от нордстримовских купюрных откатов!
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03.06.2021 08:10 Ответить
Саме тому треба добре поміркувати, чи варто нам вступати до неєвропейської Європи із бабою Меркантіль та іншими мікронами. До того ж оце "больше мигрантов, мечетей и толерантности" після страшних терактів 2015 року в Парижі - ...вибачте, гнидко.
І взагалі у нас тут своя ґатмосфера )))
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03.06.2021 08:25 Ответить
«Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено»

Правильно .

Надо спокойно строить военные базы в Украине для НАТО и ВР принять постановление , по размещению этих баз в Украине - двери для НАТО открыты .
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03.06.2021 08:10 Ответить
Еще в 2008 похерили заявку Грузии и Украины. Франция и Германия тогда проголосовали против.
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03.06.2021 08:18 Ответить
Всегда в нашей стране ставят не выполнимые цели, раньше (в УССР) строили коммунизм, теперь вступление в ЕС и НАТО. А реально, глупость, тупость, кумовство и воровство.........
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03.06.2021 08:15 Ответить
невыполнимые
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03.06.2021 09:18 Ответить
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9185
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03.06.2021 08:16 Ответить
Американские стратегические бомбардировщики B-52 за один день пролетели над десятками стран НАТО в Северной Америке и Европе в сопровождении истребителей союзников. Операция проводилась в рамках учений Allied Sky и "в поле видимости России".

https://news.obozrevatel.com/abroad/v-nato-otpravili-poslanie-putinu-masshtabnyimi-manevrami-v-nebe-nad-evropoj-video.htm
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03.06.2021 08:17 Ответить
З
такою корупцією, як в Україні, кому ми потрібні, крім того, з воєнним
конфліктом.
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03.06.2021 08:17 Ответить
Ви, кацапскіе Ніщенко , точно никому не потрібні 😀😀😀
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03.06.2021 08:27 Ответить
Воєнним конфліктом? А ти випадково не уху їв?
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03.06.2021 08:36 Ответить
внезапные вскрики "идем в Евро, идем в нату" -- все равно что пукать в воду и смотреть, как круги расходятся
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03.06.2021 08:23 Ответить
Умные люди говорят, глупые не слушают или не способны осознать! Безнаказанность порождает наглость в действиях! Россия как раз из таких и демонстрирует свою агрессию! А Запад всё пытается ублажить агрессора! Было уже точно такое с Гитлером! Закончилось второй мировой войной!
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03.06.2021 08:27 Ответить
І не тільки рашу. "Ублажать агрессора" це взагалі якийсь мазохістичний європріоритет. Закінчиться, блть, єврохаліфатом і шаріатом. Доведеться джізью платити, якщо бошки не повідрізають.
Для порівняння, США після 9/11 швидко й рішуче почали роздавати муслімам пзди, а не розсипатися у толерантності.
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03.06.2021 08:42 Ответить
Украине надо укреплять отношения со странам ВОСТОЧНОГО БЛОКА НАТО . Вот Зе пригласил австрийского канцлера Курца в Украину . Надо формировать противовес лоббистам раши Меркель и Макрону
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03.06.2021 08:31 Ответить
Це ще поки сонце зійде, то роса очі виїсть. На перших порах статус союзника США хоча б мати, але США бачать з ким "кашу можна варити".
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03.06.2021 08:35 Ответить
Блин, сайт резервистов бундесвера типа "одноклассники" назван главным журналом по безопасности Германии? Тогда рогатка - одно из самых разрушающих орудий, придуманных человечеством, а я - дедушка папы римского!
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03.06.2021 08:35 Ответить
Зе слабее Порошенко в внешней политике...жаль что не оправдал надежд народа на прорыв... больше бла бла бла т.к. не смог сформировать сильную команду в ОП. Но и не самый худший вариант, но повторно за него голосовать уже не буду..
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03.06.2021 08:38 Ответить
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4903
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03.06.2021 08:41 Ответить
Як вам не встидно?!
Негайно приберіть ґавтовподобайку!
Це, між іншим, один із топових новинних ресурсів України, а не кунсткамера патологічних збочень!
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03.06.2021 08:52 Ответить
Не сомневался ни разу в твоей зеословости ,теперь будешь за *крепкого хозяйственника*бойка голосить ....
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03.06.2021 14:04 Ответить
Т.е. в ближайшие 10-15 лет не отпугнем?
Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6040
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03.06.2021 08:46 Ответить
Есть две силы росия и сша
Вспомните кубу 60годы
Что делали сша чтобы захватить кубу
Помню день когда вся страна сидела у радиоприемников
ждали 13 часов
Начнется война или нет
Сколько было радости когда объявили /конфлик улажен /
Украина /куба для росии/ если будет в нато
И росия этого не допустит
А на конфлик никто не пойдет это надо понимать
Хотя будут ,,очень очень,, озабочены
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03.06.2021 09:37 Ответить
Ватничек ,пропаленный папЫроской беломор, Засраха сейчас практически НИКТО, недострана 3го мира с 1% ввп мирового за счет сырья ! Сказки про вЯличие и военную мощь Засрахи ,накатывая вату, будешь на срусайтах...
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03.06.2021 14:10 Ответить
"Дурень думкою багатіє"©
Этот дебил хоть бы фамилию не позорил (Мельник на немецком - Müller). Сказано же ясно - "ЕС не готов к расширению в ближайшее время" (от слова - лет на тридцать). А за Северо-Атлантический Альянс недвусмысленно гаркнула пафосная бабища Витуля Нуланд - "Хрен вам, а не НАТО". Ну так чё зря канючить?
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03.06.2021 09:55 Ответить
Вони казали і кажуть: "Реформи. Боротьба з корупцією і Welcome !!!"
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03.06.2021 10:04 Ответить
Еще один пердачило хрюсский порвала гражданка НАТА
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03.06.2021 14:12 Ответить
Ты хоть знаешь, как слово "русский" переводится на украинский язык?
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03.06.2021 15:06 Ответить
Нет никаких *русских* и не было до 1721 года ,пока ***** 1й не обозвал так основной этнос населяющий московию - татаромордву ! А Русь - это про Киевскую Русь- Украину, руськие,русины .Нет у вас никакой 1000летней истории ,вы- осколок Орды и основал Мац кву Менге хан
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03.06.2021 15:21 Ответить
Так как слово "русский" переводится на украинский язык? Или не знаешь?
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03.06.2021 15:27 Ответить
И ещё. По поводу Орды. Исторический факт: сам Данило Галицкий ездил в Орду за ярлыком на Галицкое княжение и пред ханом признал себя татарским подручным холопом. Что уж там говорить о территориях к востоку от Галичины? Такие были времена - "Татарщина". Так что сильно не зазнавайся.
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03.06.2021 16:14 Ответить
Про це розумні люди казали ще в 2014. І робили, все для того, щоб це втілити.
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03.06.2021 10:01 Ответить
Наші будуть красти а НАТО їх охраняти, непогано придумано.
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03.06.2021 10:19 Ответить
..попутно разрушая обороноспособность Державы и уменьшая боеготовность ВСУ..Ведь в"зеленых"умах НАТО нам очень обязано помогать..
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03.06.2021 11:48 Ответить
увы, но эвропа понять этого не желает.....
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03.06.2021 12:40 Ответить
 
 