В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели
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В Украине зафиксирован 2 581 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"3 июня 2021 в Украине зафиксирован 2 581 новый случай заболевания COVID-19. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 059 человек;
летальных случаев - 102;
выздоровели - 9 405 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 26 468 человек,
методом ИФА - 11 308 человек,
экспресс-тестами - 20 953 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 209 417 человек;
выздоровели - 2 072 091 человек;
летальных случаев - 50 959;
проведено ПЦР-тестов - 10 261 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях", - рассказали в Минздраве.
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