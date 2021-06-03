До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Проблема со справкой о регистрации будет решена в ближайшее время. До конца года все получат возможность "носить" ее в смартфоне.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Громадське", передает Цензор.НЕТ.
Министр пояснил, что в Украине более тысячи громад, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.
"То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке", - отметил Федоров.
Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.
"Громады должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча громад заработает", - сообщил министр.
Федоров обещает, что проблему с пропиской решат до конца года.
"И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность - носить эту справку - на плечи государства", - сказал министр.
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Уже потихоньку осваиваю личный кабинет плательщика налога и личный кабинет Пенсионного фонда. А куда деваться? Глобализация. Дию ещё нет, но наверно заставят рано или поздно. И будет в реестрах в Киеве вся твоя жизнь как на блюде.
Я понимаю шо тяжело, но надо себя пересилить.
Через год получится 960 гривен.
Берём эти 960 гривен, заворачуем в платочек, берём палочку, и потихонечку топаем в блиижайший ломбард.
Там покупаем б/у китайский Улефон или Дуги.
Идём к соседу, если такие есть - то шоб был моложе 65 лет, просим шоб объяснил, как им пользоваться.
В принципе все.