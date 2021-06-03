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До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров

Проблема со справкой о регистрации будет решена в ближайшее время. До конца года все получат возможность "носить" ее в смартфоне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

Министр пояснил, что в Украине более тысячи громад, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.

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"То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке", - отметил Федоров.

Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.

"Громады должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча громад заработает", - сообщил министр.

Федоров обещает, что проблему с пропиской решат до конца года.

"И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность - носить эту справку - на плечи государства", - сказал министр.
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Топ комментарии
+9
и смартфоны будут тупо у всех?
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03.06.2021 08:43
+4
желательно ипхоне последней модели пусть слуги раздадут всем До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 7131
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03.06.2021 08:46
+3
это он с понтом что у него крутой смартафон есть
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03.06.2021 08:52
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и смартфоны будут тупо у всех?
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03.06.2021 08:43 Ответить
у Меня еще на Java смартафон Самсунг , уже 10 лет
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03.06.2021 08:47 Ответить
аккумулятор только щас начал садится
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03.06.2021 08:49 Ответить
На Java гнусмус-смартфон?,это чудо)
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03.06.2021 09:23 Ответить
Да ладно, не цепляйтесь к словам. Я так понимаю, что прописка будет в одном общем реестре и кому надо, тот и посмотрит, через свой компьютер Например в военкомате по паспорту через свой компьютер посмотрят, какая у вас прописка , Так что вам не обязательно свой смартфон предьявлять. А меняют в ЦНАПе.
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03.06.2021 08:52 Ответить
Да, только не прописка а регистрация.
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03.06.2021 08:54 Ответить
Верно, регистрация
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03.06.2021 08:56 Ответить
Тебе необязательно смартфон. Сама информация будет в базе с доступом либо со смартфона либо с компьютера.
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03.06.2021 08:52 Ответить
но доступ к этой инфе не может быть у любых пересичных людей через смартфон или компьютер, а только у тебя или чиновников, это приватная инфа
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03.06.2021 08:57 Ответить
Вот потому и вводят цифровую подпись, чтобы в твой личный кабинет абы кто не вошел.
Уже потихоньку осваиваю личный кабинет плательщика налога и личный кабинет Пенсионного фонда. А куда деваться? Глобализация. Дию ещё нет, но наверно заставят рано или поздно. И будет в реестрах в Киеве вся твоя жизнь как на блюде.
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03.06.2021 09:08 Ответить
кто хочет пользоваться цифровой подписью тот пусть пользуется, я не собираюсь ее заводить - это лишние громоздкие неудобные манипуляции и не доверяю ей, что ее трудно сымитировать, эти игры с цифровой подписью не могут быть принудительны для всех... максимум смска с кодом (скоропортящаяся), без которой не выдают лекарства в аптеке например или нельзя совершить банковский платеж в интернете....
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03.06.2021 09:18 Ответить
тогда я стану кибер диссидентом - буду специально в разные реестры противоречивую информацию о себе скармливать. Дию не установлю никогда, ясен пень, но разные легенды о себе в разных реестрах завести придется, в прочем это было всегда, толшько на бумаге в разных ведоствах, т.к. правая рука государства не знала, что делает левая. Я не верю в цифровую универсальность при том что все имеет тенденцию к усложнению, тогда возникнут просто различные разветвленные матрицы и сети архивов, где инфа будет дублироваться, но не всегда) как было и с документами - в одном ведомстве одни документы о тебе, в другом - другие, а то хакерам легко будет все собрать о тебе в матрице и сделать твоего клона для себя))
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03.06.2021 09:25 Ответить
Вспомнился фильм старый 1998 года с Уилом Смитом. Называется " Враг государства" Слоган фильма: Государсво знает все о тебе. И может изменить твою жизнь за секунду. У главного героя какие- то разногласия с государством и его исключили из всех реестров. И он не может получить свои деньги в банке с карточки, устроиться на работу, даже купить билет на самолет и т.д. И он становится изгоем. Интересный фильм, который рискует превратиться в реальность. Экшн.
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03.06.2021 09:54 Ответить
Её вообще надо отменять. Этот норматив только на пост совке остался.
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03.06.2021 08:44 Ответить
нет не только на постсовке, на Западе тоже есть штампик или вкладыш - адрес где зарегистрирован, город где выдавали паспорт соответственно, но никто не может обязать носить эту информацию в смартфоне вместе со всеми приватными данными
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03.06.2021 08:50 Ответить
Так прописку как бы отменили. Осталась " регистрация"
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03.06.2021 08:54 Ответить
просто переименовали одну и ту же вещью Требуют везде.
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03.06.2021 09:00 Ответить
Но домовая книга уже не нужна.
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03.06.2021 09:03 Ответить
Федя не подскажет где смартафон взять ?
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03.06.2021 08:44 Ответить
желательно ипхоне последней модели пусть слуги раздадут всем До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 7131
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03.06.2021 08:46 Ответить
APPLE iPhone 12 Pro 128GB
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03.06.2021 08:51 Ответить
Надо в месяц откладывать с пенсии по 80 гривен.
Я понимаю шо тяжело, но надо себя пересилить.
Через год получится 960 гривен.
Берём эти 960 гривен, заворачуем в платочек, берём палочку, и потихонечку топаем в блиижайший ломбард.
Там покупаем б/у китайский Улефон или Дуги.
Идём к соседу, если такие есть - то шоб был моложе 65 лет, просим шоб объяснил, как им пользоваться.
В принципе все.
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03.06.2021 09:59 Ответить
я не собираюсь носить у себя в смартфоне справку о регистрации, так что это чувак тупо лжет
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03.06.2021 08:46 Ответить
так ты Алигатор , у тебя смартафон есть
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03.06.2021 08:54 Ответить
ну прикинь, ага.. только я не скармливаю своему аллигатору что попало)
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03.06.2021 08:59 Ответить
платежи вот тоже через смартфон лучше делать только по защищенному каналу, просто через общественный вай фай хакер прочитает твои банковские реквизиты и почувствует себя тобой на ближайшее будущее)
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03.06.2021 09:02 Ответить
Так ты и не носишь у себя, она в общих реестрах в Киеве. А ты только посмотреть можешь, или кто-то другой со своего компьютера или смартфона. Я так понимаю с приложения Дия?
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03.06.2021 09:00 Ответить
а вот другой смотреть не должен с моего телефона общие реестры.. пусть идет в общие реестры и смотрит там если имеет на это право
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03.06.2021 09:04 Ответить
Только чиновники со своих программ. Хотя если у кого-то другого есть твоя цифровая подпись и возможно телефон( но не обязательео). Помните историю с регистрацией уже мертвого Кернеса на выборах. Или он был в коме. Вот так вот.
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03.06.2021 09:13 Ответить
да да.. программа входа! программа входа... и только на рабочем месте чиновника!
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03.06.2021 09:32 Ответить
а я сам и так знаю что обо мне где записано, в голове держу и не выдам это под пытками)... вдруг я не хочу говорить что-то о себе, кому знать это не обязательно, - а так смартфон твой - враг твой)) забрали смартфон из рук и все... человек больше не нужен
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03.06.2021 09:09 Ответить
Поэтому надо чипироваться 😀
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03.06.2021 09:14 Ответить
но это же не вопрос Федорова "до конца года")) или до конца того года)
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03.06.2021 09:31 Ответить
это он с понтом что у него крутой смартафон есть
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03.06.2021 08:52 Ответить
Интернет-мошенник Федоров, возглавляющий кибер-безопастность пообещал... До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 4897
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03.06.2021 08:53 Ответить
ишаку оманскому справку на лоб приклейте
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03.06.2021 08:57 Ответить
Лучше гвоздями прибить.)
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03.06.2021 09:33 Ответить
какой смартфон? любимых собак попродавали на оплату за газ
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03.06.2021 09:00 Ответить
Вот они и будут смотреть твою прописку со своих смартфонов.
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03.06.2021 09:01 Ответить
поледних собак
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03.06.2021 09:02 Ответить
Громада селища Блюдники знайшла технологічну можливість і підключила свій сервер до інтерфейсу демографічного реєстра. До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 921
До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров - Цензор.НЕТ 2449
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03.06.2021 09:04 Ответить
Клондайк для хакерів.
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03.06.2021 09:08 Ответить
И главное - ответственных никого. Какая- то ошибка, кто виноват? Компьютер
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03.06.2021 09:18 Ответить
сбой программы... хех... дежавю)
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03.06.2021 09:38 Ответить
Филь "Враг государства" посмотри, если ещё не смотрел. Никуда ты не денешься.
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03.06.2021 09:58 Ответить
даже если тебя съели - у тебя есть два выхода! деться всегда есть куда)
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03.06.2021 10:01 Ответить
Зеленский пообещал миллион тому хакеру, кто сломает Дию. А я думаю, что Путин даст 2 миллиона тому, кто сломает Дию и отдаст всю информацию в РФ.
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03.06.2021 10:15 Ответить
Когда говорят "всех"...дальше идет ложь, так психологи утверждают.
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03.06.2021 10:40 Ответить
Ты же обещал, что это чудо будет доступно уже в апреле!
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03.06.2021 11:00 Ответить
А кому эти справки будут нужны к концу года? Они нужны сейчас, в сезон отпусков.
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03.06.2021 11:54 Ответить
+++++++ МОЛОДЦІ !!!
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03.06.2021 13:15 Ответить
 
 