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Новости За рубежом
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Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак:

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация не исключает варианта ответных мер в отношении России.

"Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.
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Топ комментарии
+13
щось с тым байденом не то,
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03.06.2021 08:48
+12
Пару месяцев назад Байден :Россия заплатит за всё,готовятся санкции из ада ещё несколько недель осталось,санкций из ада так и не наступили,сейчас кибер атаки,так же неделю ранее на нефтяные обьекты ,фбр указывает на россию а Байден не все так однозначно нужно разбираться,плюс Байден резко изменил мнение про поток2 и теперь защищает,удивлены все в том числе сенаторы США и наши европейские союзники
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03.06.2021 08:58
+6
Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки. Только Дж. МакКейн был мужик. Он побывал в плену у лаптеногих и знал, что из себя представляют лишнехромосомные орки. Он бы их дрючил 24/7 круглогодично до полного уничтожения свинособак.
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03.06.2021 10:25
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щось с тым байденом не то,
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03.06.2021 08:48 Ответить
А воно завжди було "не то".
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03.06.2021 09:53 Ответить
Блин, кажись Байден еще не отошел от того испуга, который он пережил после того, как понял, что позволил себе сказать лишнего про Путина...
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03.06.2021 08:50 Ответить
Он пересмотрел свою позицию,и сейчас понял что ошибся,нагрубил,сказал лишнего,но при встрече с Путиным он извиниться,и его простят.
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03.06.2021 09:35 Ответить
Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос" - Цензор.НЕТ 9579
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03.06.2021 08:57 Ответить
Пару месяцев назад Байден :Россия заплатит за всё,готовятся санкции из ада ещё несколько недель осталось,санкций из ада так и не наступили,сейчас кибер атаки,так же неделю ранее на нефтяные обьекты ,фбр указывает на россию а Байден не все так однозначно нужно разбираться,плюс Байден резко изменил мнение про поток2 и теперь защищает,удивлены все в том числе сенаторы США и наши европейские союзники
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03.06.2021 08:58 Ответить
А українські бідонобіли як почуваються ?
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03.06.2021 09:00 Ответить
Мені соромно за Бідона і, звичайно, за себе. Я атзиваю свой голос.
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03.06.2021 09:37 Ответить
бідон пишеЦЦя з маленької літери.
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03.06.2021 09:55 Ответить
Мовчать, зусуеувши язики у сраки.
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03.06.2021 09:54 Ответить
Ті, хто розуміє різницю між демократами та республіканцями, не здивований. Усе очікувано. Блаблаблабла. І нічого більше
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03.06.2021 09:30 Ответить
глядя на байдена,похоже, что с кукушкой у него неполадки и это очень серьезно, ведет себя неадекватно
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03.06.2021 13:14 Ответить
Политика кнута и пряника. Кнут Украине. Пряник *****.
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03.06.2021 08:59 Ответить
Чисто технічна причина.
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03.06.2021 09:03 Ответить
Эта новость здесь уже была.
Проспал. Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос" - Цензор.НЕТ 2122
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03.06.2021 09:07 Ответить
Уже как вчера ещё через пару часов всё заработало,немцы говорят о техническом момене котовй уладили
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03.06.2021 09:09 Ответить
Ох и урод! Путлеров холуй.
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03.06.2021 09:07 Ответить
Байден : "Мы внимательно изучаем этот вопрос"
Зачем тратить время, надо сразу проявить глубокую озабоченность!!!
Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання" - Цензор.НЕТ 4093
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03.06.2021 09:24 Ответить
Бідон виявився справжнім посміховищем. Порожній Бідон...
Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання" - Цензор.НЕТ 6261
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03.06.2021 09:34 Ответить
Байден з фрау багато спілкувався. Мо заразила його та стара баба?
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03.06.2021 09:36 Ответить
Апяять не такой Президент в США! Да и в Украине "какой-то нитакой"!
Похоже, что Президенты не расстались с мозгами как комментаторы их действий!
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03.06.2021 09:41 Ответить
соко можно изучать этот вопрос?
- обрубите им СВИФТ и забудьте эти вопросы.
А ещё лучше -
- пустите им в розетки с 220 вольт 380 !!!
- НАСЫПЬТЕ ДРОЖЖИ ВО ВСЕ ИХНИЕ ТУАЛЕТЫ!!!

нА БОЛЬШЕЕ. за это упущенное время действий против россии. вы оказались не способны в результате чего она распоясалась до полного беспредела.!
Ещё немного подождать и она будет арестовывать авиапассажиров с посаженных самолётов летящих наД американской территорией! К О З Л Ы !!!
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03.06.2021 09:58 Ответить
Та то не росіяни, то Зінка. Не вірите? Запитайте у пуйла.
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03.06.2021 10:18 Ответить
Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки. Только Дж. МакКейн был мужик. Он побывал в плену у лаптеногих и знал, что из себя представляют лишнехромосомные орки. Он бы их дрючил 24/7 круглогодично до полного уничтожения свинособак.
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03.06.2021 10:25 Ответить
"Все эти байдены, обамы и др. - это безвольные и бесполезные слизняки" - Атчиво же? Весьма и весьма полезные! Путлеру, осаду и др. людоедам.
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03.06.2021 11:32 Ответить
Ждёт сколько ***** занесёт
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03.06.2021 13:01 Ответить
 
 