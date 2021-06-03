Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация не исключает варианта ответных мер в отношении России.
"Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров.
Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.
В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.
JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.
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Проспал.
Зачем тратить время, надо сразу проявить глубокую озабоченность!!!
Похоже, что Президенты не расстались с мозгами как комментаторы их действий!
- обрубите им СВИФТ и забудьте эти вопросы.
А ещё лучше -
- пустите им в розетки с 220 вольт 380 !!!
- НАСЫПЬТЕ ДРОЖЖИ ВО ВСЕ ИХНИЕ ТУАЛЕТЫ!!!
нА БОЛЬШЕЕ. за это упущенное время действий против россии. вы оказались не способны в результате чего она распоясалась до полного беспредела.!
Ещё немного подождать и она будет арестовывать авиапассажиров с посаженных самолётов летящих наД американской территорией! К О З Л Ы !!!