Сенат Чехии рассмотрит вопрос импичмента пророссийского президента Земана из-за его позиции по взрывам во Врбетице, - глава комитета Фишер

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной со взрывами во Врбетице.

Об этом заявил глава комитета Павел Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Взрывы на складах оружия в моравской Врбетице произошли в октябре 2014 года.

"Организованная группа сенаторов, которая сегодня приняла решение о неспособности Милоша Земана занимать пост президента, носит заговорщическое название Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чешской Республики", - отметил Фишер.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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