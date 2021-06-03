Сенат Чехии рассмотрит вопрос импичмента пророссийского президента Земана из-за его позиции по взрывам во Врбетице, - глава комитета Фишер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной со взрывами во Врбетице.
Об этом заявил глава комитета Павел Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Взрывы на складах оружия в моравской Врбетице произошли в октябре 2014 года.
"Организованная группа сенаторов, которая сегодня приняла решение о неспособности Милоша Земана занимать пост президента, носит заговорщическое название Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чешской Республики", - отметил Фишер.
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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"боится убийцу убийцей назвать."
Единственный для Украины вариант возвращения утраченных территорий - дипломатический - мы не можем всерьез рассуждать о том, что разгромим ВС РФ. А ***** - тварь обидчивая. Байдену он отомстить никак не может, а вот Украине - может запросто. Потому сказать, что *****-убийца - это, конечно, хайпово, но позитивных последствий у этого хайпа никаких, а вот негативные - вполне могут быть. И если ***** в ответ на хайп может послать на донбасс еще с сотню снайперов - то провоцировать его на этот шаг - как минимум безответственно.
Твое зеля запретило открывать огонь по тварям, твари распоясались и лупушат по нашим парням почти безнаказанно. Это на языке отпетых ссыкунов называется "перемирие".
Тебе, ссыкливое дипломатическое создание, НИКОГДА не освободить Донбасс и Крым. И говнокамандывающий твой такой же ссыкун. ***** глубоко похер на ваши дипломатические потуги. Тем более, вся ваша дипломатия сводится к идее "втяну голову в плечи и не буду смотреть в глаза врагу". Запомни, ответственный ты наш: если в ответ на что угодно ***** отправит на Донбасс еще снайперов числом СТО, выехать они должны грузом 200. Все остальное на него не действует, ему похер все остальное. Либо санкций прилетит неподъемных. Так твоя бубочка простого "здрасте" на мировой арене не способна получить, не то что такой действенной помощи. Так что сиди тихо и не отсвечивай. В смысле не провоцируй! Откуда вы, такие чмошники ничтожные, только беретесь?!
Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся?
Значительно, в разы больше, чем сейчас. А кацапские прихвостни и сейчас дохнут.
"Я так понял, те сраные зелины ботофермы, которые закрывали-закрывали, вновь всплыли и трудятся?"
Не суди по себе, работник ботофермы. В отличие от тебя - я тут уже лет 10 зарегистрирован - с тех пор, как Корреспондент продали захарченке и читать его стало невозможно.
И еще: оказалось, чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию. А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют. Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую, напугать до икоты.
Я и все 10 лет и ранее - полностью проукраинско-патриотичный и противокоррупционный.
"чтобы стать в секунду порохоботом, достаточно иметь устойчивую проукраинскую позицию"
Чушь. Для этого тебе нужно иметь пророшеновскую позицию или промытые "безальтернативным" олигархом мозги.
" А насчет ботоферм Пороха... тут я не уверен. Вряд ли они вообще существуют"
Не смеши мои тапочки. Разумеется, у Рошена имеются пиар-отделы. Он всегда уделял серьезное внимание личному пиару. Более того - многие из вашей братии даже не скрывают, что работают пиар-менеджерами Порошенки.
"Достаточно просто патриотов Украины, чтобы вас, плесень зеленую"
Ты дурачек. Для вас все, кто вашу соевую пиар-брехню разоблачает - "зеленая плесень" вне зависимости от партийных предпочтений. "Патриот" Рошении нашелся тут очередной. Вот только Рошения - не Украина.
- плохо у чехов с памятью но ничего чекисты трошки освежили......
Свалилось зЕлёное чудо, не весть от куда и свинособачьи нацисты, вдруг стали "той стороной" и пошёл деребан Украины! Бомжи, тамады, фотографы и всякие #омики, внезапно стали миллионерами! Даже уже не скрывают что берут огромные взятки за тот или иной законопроект. А самое обидное что эта быдлота, решает нашу судьбу!
"Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь."! =)
Що з нами не так?