РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12625 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
537 7
вакцина (3815) карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 129 482 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"34 481 человек привит против COVID-19 за сутки 2 июня 2021. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человека.

В течение суток работали: 342 мобильные бригады, 406 пунктов вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели

По состоянию на 3 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу - 1 076 793 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 214 883 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ю.Корейська АстраЗенека вже закінчилась і у мусорку пішло аж 15 000 доз???????? жирно живеться!
показать весь комментарий
03.06.2021 09:28 Ответить
а ковішильд теж у мусорку через 20 днів піде.
показать весь комментарий
03.06.2021 09:57 Ответить
" За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав"

За сутки в Украине правдами и не правдами переловили и вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав.

Вопрос - какой вакциной? За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8039
показать весь комментарий
03.06.2021 09:34 Ответить
тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показать весь комментарий
03.06.2021 09:51 Ответить
спасибо За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 34 481 людини, всього посилання - 1 076 795, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7982
показать весь комментарий
03.06.2021 10:30 Ответить
і тут, але тут немає минулих днів, лише актуальні дані (кожен день нова таблиця, стару видаляють)
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
показать весь комментарий
03.06.2021 10:40 Ответить
те. що видаляють минулі показники - погано! Але нічого тут не вдієш. бо Мінздрав не бажає. що б людина могла аналізувати хід течіЇ хвороби. ...
показать весь комментарий
03.06.2021 10:48 Ответить
 
 