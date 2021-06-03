За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 129 482 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"34 481 человек привит против COVID-19 за сутки 2 июня 2021. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человека.
В течение суток работали: 342 мобильные бригады, 406 пунктов вакцинации.
По состоянию на 3 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.
С начала прививочной кампании привиты 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу - 1 076 793 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 214 883 прививки", - рассказали в Минздраве.
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За сутки в Украине правдами и не правдами переловили и вакцинировали от коронавируса 34 481 человека, всего - 1 076 795, - Минздрав.
Вопрос - какой вакциной?
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19