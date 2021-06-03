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Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как "морального апостола"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как

Украина сожалеет, что Германия заблокировала поставки ей оборонительного вооружения.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому военно-политическому журналу LOYAL, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как некоего "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень досадно", — заявил дипломат.

По его убеждению, берлинское "табу на поставки оружия" должно быть сломано.

"Так же, как и Израиль, Украина имеет полное право на самозащиту. Ведь речь идет об оборонительном оружии. Немцы поставляют нам ценное оборудование в медицинской сфере, а наши раненые военнослужащие проходят лечение в госпиталях Бундесвера. За все это мы очень благодарны. Но поддержка нас - именно сейчас - модернизация нашей обороны с помощью новых военных систем полностью отвечала бы немецким интересам", — сказал Мельник.

Иначе, как убежден дипломат, Германия сама себя изолирует и "лишится возможности влиять на любые процессы". Он также указал на то, что "у британцев по этому другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров".

Читайте также: Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник

Отдельно посол Украины в Германии прокомментировал вопрос о возможном возобновлении Украиной статуса ядерной державы: "Здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня".

В то же время он напомнил, что Германия, наряду с ядерными государствами, оказывала мощное политическое давление на Украину сразу же после обретения ею независимости, "чтобы мы избавлись от своего ядерного арсенала".

"Поэтому также и Федеративная Республика Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, и она должна помочь как можно скорее стать членом НАТО", — сказал Мельник.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Ви спочатку визначіться з державною лінією.
Чи ви мирно шукаєте щось в очах фуйла, чи заявляєте про опір рашистам.
Німеччина ловить рибку в каламутній воді. От і все.
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03.06.2021 09:07
+11
по суті своїй, являючись моральною потворою...
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03.06.2021 09:06
+7
Двуликость и замыливание - политика меркель перед уходом на пенсию.(смотрит на шредера и фантазирует... а вдруг и ей кремлевская копейка зазвенит)
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03.06.2021 09:12
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Правила форума Совет форумчан
по суті своїй, являючись моральною потворою...
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03.06.2021 09:06 Ответить
Ви спочатку визначіться з державною лінією.
Чи ви мирно шукаєте щось в очах фуйла, чи заявляєте про опір рашистам.
Німеччина ловить рибку в каламутній воді. От і все.
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03.06.2021 09:07 Ответить
Добра,жорстка...) Дайте оружие и надо просто перестать стрелять....где логика и разум.Хотя это простая политика земразей....лепить отводы и под шумок косить бабусики.Ничего нового....как у всех.
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03.06.2021 09:33 Ответить
Я помітила, що вони намагаються сформувати нам ілюзію по лекалах російської брехні.
Ліплять із Зе великого лідера. Молодого, прогресивного. Викривлюють статистичні дані буквально у всьому. Щоб народ повірив у брехню і не скаржився.
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03.06.2021 09:45 Ответить
Ксения,они с первого дня работают на хапок...урвать и прибарахлиться.Им Украина как корова дойная,как и при все бывших. Исключение был Порох...так его самого исключили неблагодарный мудрый народ... Беня кинул 20 млн.вкладчиков,Порох вернул чтобы в петлю не полезли....они выбрали того кто кинул.СЮР.И не пытайтесь убедить их даже...они с Оруэллом в голове живут....только через желудок и страдания должны прийти САМИ к истине.Нам 26 лет понадобилось....и то пока без результата.Слава Украiне!!!
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03.06.2021 10:02 Ответить
Українці ******* себе жаліти.
Все їм мало, хтось бідолашних обікрав та нажився. От на цьому і підловили. На банальних заздрощах та жлобстві.
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03.06.2021 10:08 Ответить
Хотелось бы узнать причины блокирования. Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как "морального апостола" - Цензор.НЕТ 3285
Кто в курсе?
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03.06.2021 09:11 Ответить
Якщо зелені це не потрібно, то чому Ірманія повинна про це хвилюватись. Їй це більше потрібно ніж нам?
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03.06.2021 09:14 Ответить
Деда, прочитай ещё раз и внимательно.
Мы ж не отказываемся.
Нам не дают.
Это две большие разницы.
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03.06.2021 09:16 Ответить
Раз немцы такие жлобы, почему бы тогда не купить у британцев или американцев? Они по дружески не прочь продат.
Скорее всего "преобрести" Мельник трактует по своему.
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03.06.2021 09:27 Ответить
Джавеліни нам теж не давали, але Порох домігся цього. Зелень же вважає що не дають, ну і не треба. Власне виробництво новітньої зброї теж не фінансують.
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03.06.2021 09:28 Ответить
Двуликость и замыливание - политика меркель перед уходом на пенсию.(смотрит на шредера и фантазирует... а вдруг и ей кремлевская копейка зазвенит)
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03.06.2021 09:12 Ответить
оружие дают тем кто воюет за свою землю, а не тем кто врет, ворует и торгует с оккупантами
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03.06.2021 09:14 Ответить
Пафосно звучит, но чистая демагогия.
По простому - бла-бла-бла.
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03.06.2021 09:18 Ответить
труба Медведчука.
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03.06.2021 09:22 Ответить
Они не стоят в стороне!они стоят на другой стороне! разница то какая!?
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03.06.2021 09:32 Ответить
"морального ********" (прим.авт)
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03.06.2021 09:18 Ответить
з фріцами все зрозуміло. Не зрозуміло навіщо нам так необхідно мати озброєння саме з німеччини, якщо є Британія, Канада, США, Турція ?
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03.06.2021 09:25 Ответить
таки дождуться жирные бюргеры когда русишь швайне придёт и
перетрахает их фрау и отберет пиво и шницели.... Посол Мельник про небажання ФРН постачати зброю Україні: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь і інсценує себе як "морального апостола" - Цензор.НЕТ 5784
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03.06.2021 09:28 Ответить
А может лучше позавидовать немчуре за то, что у горнила стоящие ФРГ всяким дебилам, уши развесившим, втирают лабуду о каких-то эфемерных европейских ценностях. А когда дело доходит до благополучия бюргеров, властям ФРГ глубоко насрать на всё и всех, включая вышеупомянутые европейские ценности. А недовольным дебилам ФРГшники вотрут новую лабуду, лишь бы дебилы молча корячились и не дёргались, а бюргеры были бы довольны и умиротворены.
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03.06.2021 09:34 Ответить
Не просто так у нас Фрау канцлер почти 16 лет...
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03.06.2021 09:47 Ответить
Говорят, Бундес-фрау Ангела Хорстовна Меркель на пенсию засобиралась. Оно и правильно - должность Канцлера ФРГ предполагает бескорыстное служение, тогда как на российских углеводородах (как Герхард Фрицевич Шрёдер и австриячка Карин Кнайсль) можно подзаработать не только на штрудель и рульку, но и на золотые тарелочки под ними. А ежели Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович соблаговолит - то и золотые подносы под тарелочками "выгорят".
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03.06.2021 10:21 Ответить
Правильно говорит Мельник. На Германию нужно давить. Просто просить это проявление слабости и не будет результата.И нужно подрывать расийско немецкие отношения любыми провокациями.это всегда работает
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03.06.2021 09:44 Ответить
Я бы сказал не "апостола", а "херувима"... хотя, может, и не прав...
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03.06.2021 09:46 Ответить
інсценує - це як?
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03.06.2021 09:49 Ответить
Кто бы сомневался, именно немцы с Меркель во главе , при Ющенко , больше всех были против видеть Украину в НАТО. И не сомневайтесь и дальше будут против . От немцев одна поддержка - озабоченность.
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03.06.2021 09:51 Ответить
Зеленський добре знав, що німці зброї не дадуть, але батьківським, "строгим" (гундосним) голосом запитав: "чому не даєте Україні зброю?". А потім скаже, ну я ж бажав, то німці такі. І рейтинг піднявся і армію залишив без зброї і росії догодив.
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03.06.2021 09:55 Ответить
Путлер пообещал тамошним политикам-нищебродам место в газпромах и транснефтях с зарплатой в несколько миллионов, а что может предложить Украина😁😁😁😁
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03.06.2021 10:10 Ответить
Лучше не "инсценирует" а "позиционирует". Но на суть это, конечно, не влияет. Бюргеры одумаются (может быть), когда русские танки в Берлине увидят.
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03.06.2021 10:13 Ответить
Наші дальше продадуть, кому шо давати, вони ж не зовсім дурні наполовину.
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03.06.2021 10:17 Ответить
Для начала побудьте Германией - два раза под ряд отгребите от всех скопом, потом всю эту побелившую банду покормите лет так-эдак 100 (репарации и контрибуции) - ну а потом поиграйте в милитаризм и подарите кому нибудь Парабеллум, если у вас еще к тому моменту (конечно же) деньги еще останутся.
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03.06.2021 11:09 Ответить
Правильно каже пан посол. Тривалий час в Україні боялись щось погане сказати на адресу Німеччини. Треба відкрито на весь світ сказати, що Німеччина в особі Меркель заблокувала надання Україні і Грузії надання ПДЧ в НАТО у квітні 2008 року, що проходив в Бухаресті. А рівно через чотири місяці путін почав бомбити Грузію. Через шість років пішов війною на Україну. Німеччина і особисто Меркель спільники путіна у війні проти України і Грузії і повинні разом нести відповідальність за свої злочини.

Німеччина і особисто Меркель спільники путіна і Росії у газовій війні проти України. Північний потік - це спільна російсько-німецька спецоперація проти України.
На початку 2000-х українські ЗМІ, зокрема і "Дзеркало тижня" писали про німецько-російську змову, таємну угоду між цими країнами про те, що Німеччина буде блокувати рух України в Європейський союз і НАТО. Тоді посол Німеччина в Україні заперечував можливість такої змови, але поведінка керівництва Німеччини і німецьких політиків тільки підтверджує наявність такої змови.

Тому, за прикладом Ізраїлю треба на кожному кроці про це нагадувати і тикати носом фріцам, враховуючи факто, що Україна найбільше постраждала у другій світовій війні від фашистсько-німецької окупації.
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03.06.2021 11:56 Ответить
Вся эта ситуация с перепуганным Западом...Всё это жутко напоминает сказку Чуковского"Таракан тараканище"Холмс.Когда звери Европейского леса,были в ужасе и скованы страхом перед иллюзорной мощью таракана.И лишь бравый украинский горобець,проявлял храбрость,мужество и отвагу в защите леса.
-Так Ватсон.Вы элементарно правы.Не стоит забывать о странах Балтии,Польши,США и Грузии.А вы наш анлосаксонский горобець
Посол Мельник про небажання ФРН постачати зброю Україні: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь і інсценує себе як "морального апостола" - Цензор.НЕТ 2522 Посол Мельник про небажання ФРН постачати зброю Україні: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь і інсценує себе як "морального апостола" - Цензор.НЕТ 1312
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03.06.2021 12:04 Ответить
Почему все закрывают глаза на то, что байден ввел идентичную германской политику запрета на оружие для Украины? На следующий финансовый год который начинается с октября, оружие не запланировано. А на этот год, принятый еще при Трампе, поставки сократили вдвое.
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03.06.2021 20:59 Ответить
 
 