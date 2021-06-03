РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12625 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
490 4
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 172,4 млн, число жертв - более 3,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 172,4 млн, число жертв - более 3,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 489 890 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 952 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 172 430 557 случаев инфицирования, из них 489 890 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 706 682 человек, из них 10 952 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 172,4 млн, число жертв - более 3,7 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 155 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 172,4 млн, число жертв - более 3,7 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 11-ю и 3-ю позицию соответственно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УРРАААА!!!!!!!
ВПЕРЁД НА БОРЬБУ С ЛОКДАУНАМИ И МАСКАМИ !!!!
только дауны способны орать за право ходить без масок...
ЛОКализировать ДАУНнов где ни будь на острове
что бы спокойно извести КОВИД на планете!
показать весь комментарий
03.06.2021 09:24 Ответить
На данный момент болеет 13.6 млн. Это меньше, чем месяц назад. Число больных вообще сокращается с каждым месяцем. Но это не страшно, а надо пугать. Чтобы боялись сволочи...
показать весь комментарий
03.06.2021 09:43 Ответить
Месяц назад в Украине умерших от ковмида было более на 8 тыс меньше, чем сегодня. Но Вам это абсолютго не страшно. Просто Вы очень смелый человаек, когда умирают незнакомые Вам люди.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:34 Ответить
172 миллиона делим на 6 милиардов населения = 2.9 % населения. Какая пандемия?!
показать весь комментарий
03.06.2021 11:45 Ответить
 
 