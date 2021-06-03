Рада сегодня рассмотрит постановление по ситуации в Беларуси и возвращение тюремного заключения за ложь в декларациях

Верховная Рада на заседании в четверг планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене принятия закона о продаже земли через электронные аукционы, а также голосовать за заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Так, в начале заседания парламентарии рассмотрят проект постановления №2195-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы" и шесть альтернативных. Отмена этих проектов позволит Председателю ВР подписать закон о продаже земельных участков через электронные аукционы и передать его на подпись Президенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вместе с тем, предусмотрено рассмотрение проекта постановления №2689-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.05.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

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Предусмотрено также принятие решения по проекту постановления №5597 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске". В документе говорится об осуждении действий Республики Беларусь по принудительной посадке самолета, содержится призыв к белорусским властям немедленно освободить Романа Протасевича и всех политзаключенных.

Повесткой дня также запланирован вопрос ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о продлении действия Соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий (проект №0100).

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроекта №5155 "О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Нардепы также планируют во втором чтении рассмотреть президентский законопроект №4651 об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусматривающий возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.

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Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №2713 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр".