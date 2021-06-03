Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, лица, включенные в Реестр олигархов, столкнутся с рядом ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.
Так, статьей 7 законопроекта "Правовые последствия включения лица в Реестр" предлагается лицам, которые включены в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, запретить:
- осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";
- выступать покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Включенные в Реестр лица обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".
Пожалуйста, подождите...
Зеленскийни Мадура, а просто какая-то Зеледура)
1. Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко
6.Поршенко.
7.Поршенко.
8.Поршенко.
9.Порошенко.
10.Порошенко.
Конец списка.
Не конец списка.
(а то совсем обнаглели! не стыда не совести...)
З чиїх рук ви тоді будете харчуватся . ? .
Ну это как у него с АЗС - оформлены на сотни фирм - клонов, год поработали и новая фирма на каждой АЗС.....
І ще одне, якщо це "хитросдєлане" думає, що Захід не має впливу, бо Україна знайшла як "обогататіться", випускаючи ьумажки "внутрєннєго займа" , а потім надіється покрити це грабування продажем державної землі, то "хітросдєлане" помиляється...Партнери, які економічно втратили мільярди дол. на санкціях, підтримуючи Україну у конфлікті з Росією, точно це робили не раді того, щоб Клоун у ручному режимі винищував опозицію і створював умови для процвітання лише тим "друзям", які завдяки своїм каналах привели його до влади, а тепер грабують країну просто відкрито...Захід вплив має, навіть якщо 🤡 переховує свої гроші в Оманах-катарах....