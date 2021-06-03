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законопроект (3041) Зеленский (16530) олигарх (1016) партия (555) приватизация (1038)

Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, лица, включенные в Реестр олигархов, столкнутся с рядом ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.

Так, статьей 7 законопроекта "Правовые последствия включения лица в Реестр" предлагается лицам, которые включены в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, запретить: 

- осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

- выступать покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Включенные в Реестр лица обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Читайте также: Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
РЕЕСТР ОЛИГАРХОВ (от ЗЕленского):
1. Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко
6.Поршенко.
7.Поршенко.
8.Поршенко.
9.Порошенко.
10.Порошенко.
Конец списка.
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03.06.2021 10:01
+14
Пізно всрався кацаваротка. Все вже скуплено.
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03.06.2021 09:56
+14
А когда уберут премьер министра Дениса Шморгаля?????? Он же стаавленник Рина Леонидовича. Про ставленника бородатой Бабушки я вообще молчу это сам презеденет Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7310
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03.06.2021 09:59
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Пізно всрався кацаваротка. Все вже скуплено.
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03.06.2021 09:56 Ответить
Та то зеледент водит кончиком своего рояльного инструмента по губам зелефанов. Не будет никакого закона, потому что его нереально прописать чисто под Пороха. Да и Бене он нафиг не нужен.
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03.06.2021 10:02 Ответить
Сєріал продовжується. І буде тривати до виборів. 30 років народ розводять. І кожен раз по різному.
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03.06.2021 10:07 Ответить
Когда все уже приХватизировано, теперь самое время придумывать запреты для каломойши, ахметова, хвирташа и прочей погани, ставших миллиардерами и быдлоэлитой нации.
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03.06.2021 09:57 Ответить
Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9359
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03.06.2021 10:04 Ответить
ни Зеленский ни Мадура, а просто какая-то Зеледура)
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03.06.2021 10:35 Ответить
а телеканали і медіа холдинги, забули йбтвмт?
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03.06.2021 09:58 Ответить
А когда уберут премьер министра Дениса Шморгаля?????? Он же стаавленник Рина Леонидовича. Про ставленника бородатой Бабушки я вообще молчу это сам презеденет Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7310
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03.06.2021 09:59 Ответить
"на первой дорожке сам Падишах"
Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4987
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03.06.2021 10:47 Ответить
ОПРЕДЕЛЯТЬ олигарха будет чел с лицом МЯСНИКА.... и 5 его собутільников по СОВЕТУ ..... напоминает сталинские расстрельные тройки но .. всегда можно занести денег и либо себя исключить либо соседа включить
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03.06.2021 09:59 Ответить
Для Зелі це не важливо. Йому головне пропіартись що він найвеличніший борцун з олігархатом всіх часів і народів.
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03.06.2021 10:04 Ответить
РЕЕСТР ОЛИГАРХОВ (от ЗЕленского):
1. Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко
6.Поршенко.
7.Поршенко.
8.Поршенко.
9.Порошенко.
10.Порошенко.
Конец списка.
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03.06.2021 10:01 Ответить
И он тоже. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 631
Не конец списка.
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03.06.2021 10:02 Ответить
Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 9662
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03.06.2021 10:24 Ответить
Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 2779
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03.06.2021 10:01 Ответить
Дебилы, .лядь!!!
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03.06.2021 10:02 Ответить
Дебіли ті хто обрав цього клоуна в президенти.
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03.06.2021 10:05 Ответить
Так, вони так само!
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03.06.2021 10:29 Ответить
А ещё запретите им покупать в маркетах колбасу без очереди...
(а то совсем обнаглели! не стыда не совести...)
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03.06.2021 10:03 Ответить
... и место старушкам что б уступали в транспорте....
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03.06.2021 10:04 Ответить
Все можно только СЛУГАМ, надо же повышать благополучие, а то оборзели все, а слуги сидят с протянутой рукой и только дайте, дайте.
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03.06.2021 10:04 Ответить
Вам самим не смішно , слуги ,, від слова - запрєтять Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 1388 ..?! Олігархи як захочуть то запрітять вам розкривати рота взагалі .
З чиїх рук ви тоді будете харчуватся . ? Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 8816 .
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03.06.2021 10:05 Ответить
Беня свой бизнес поразбивал на подставных и в олигархи не попадёт!
Ну это как у него с АЗС - оформлены на сотни фирм - клонов, год поработали и новая фирма на каждой АЗС.....
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03.06.2021 10:06 Ответить
Совковый подход и это ничего не решает, крепостным украинцам пустили ещё одну порцию пыли в глаза. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 4678
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03.06.2021 10:07 Ответить
Так воно і буде, шоумени.
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03.06.2021 10:13 Ответить
Будут делить олигархов на хороших и плохих, а кто будет делить получит дивиденды.
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03.06.2021 10:15 Ответить
Включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 1579
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03.06.2021 10:15 Ответить
Цей закон, це така гра для бидла... Бо в цивілізованих країнах існує Антимонопольне законодавство для цієї цілі, і воно там ПРАЦЮЄ ... А те, що пропонує це Оманське недоразумєніє не буде зрозуміле західним світом, в який "ніби то веде" нас цей 🤡....
І ще одне, якщо це "хитросдєлане" думає, що Захід не має впливу, бо Україна знайшла як "обогататіться", випускаючи ьумажки "внутрєннєго займа" , а потім надіється покрити це грабування продажем державної землі, то "хітросдєлане" помиляється...Партнери, які економічно втратили мільярди дол. на санкціях, підтримуючи Україну у конфлікті з Росією, точно це робили не раді того, щоб Клоун у ручному режимі винищував опозицію і створював умови для процвітання лише тим "друзям", які завдяки своїм каналах привели його до влади, а тепер грабують країну просто відкрито...Захід вплив має, навіть якщо 🤡 переховує свої гроші в Оманах-катарах....
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03.06.2021 10:16 Ответить
І як таке олігархи "переживуть", мабуть "емігрують" бідняги в депутати ВР і будуть далі "плювати на законо і красти мілліоно".
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03.06.2021 10:21 Ответить
Цей закон розрахований на стадо... "фінансово підтримувати партії". Та нафіга воно треба. Йдеш до каси любої партії і купляєш за налік любу "проститутку з мандатом". Зараз так все і працює і до того так було... А якщо хочеш профінансувати іншу партію. То в них є задовго до того підготовленні нічим не зв'язані з олігархом прокладки для виведення капіталу. І вкладаєш в любу партію яку захочеш. Суди повинні працювати. Ось та реформа яка потрібна.
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03.06.2021 10:24 Ответить
Ха-ха , этот бред ,даже не хочется обсуждать . Лучше поговорить о двух моделях хозрасчёта , или об ваучерах ,как их можно удачно вложить . Опять надурят мудрый нарид , 🤔🙄 . Но Зебилы должны накушаться пока не начнет вылазить 🤣🤣🤦
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03.06.2021 10:27 Ответить
Всі знають що Україну знищують олігархи, порохоботи проти деоліргації. Висновок?
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03.06.2021 10:36 Ответить
Висновок, що ти ЗЕбил...
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03.06.2021 11:03 Ответить
Не вгадав. Висновок, ти - пороховата.
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03.06.2021 11:08 Ответить
Висновок-ти продажна подоляцька курвочка.
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03.06.2021 11:52 Ответить
Вам погоняла сам Подоляк вибирає?- Сюди заходить «теплий дощ»))) і ось «Володя Начинка») ти сюди прибігло свою начинку висрати?
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03.06.2021 11:54 Ответить
Що ти мелеш? Який дощ, який подоляк? Низькопробних тролів бутусов набирає. Петрусь жадібний, мало грошей платить.
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03.06.2021 12:14 Ответить
Більших продажніх курв чим пороховата в світі не існує. І дуполизів також.
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03.06.2021 12:12 Ответить
а як тоді буде існувати слуга народа? Вони шо партійні внески платять? ))) Наче є якісь фінансові документи у олігархів шо вони фінансують партію. Там же все іде через прокладки.
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03.06.2021 11:01 Ответить
А что бабушки и богатые жены закончились, не на кого оформить новый бизнес?
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03.06.2021 11:05 Ответить
Вау, я так понял, что конституцию Зеленский уже отменил
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03.06.2021 11:15 Ответить
зеленский запрещает гражданам украины покупать собственность в украине, но разрешает оффшоркам, тнк и гражданам израиля-швейцарии.
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03.06.2021 11:39 Ответить
Ще одна потужна реформа після «інвестиційних нянь».
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03.06.2021 11:51 Ответить
Прийдеться усю зРаду терміново розпускати, бо там - одні проекти олігаршонків
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03.06.2021 12:05 Ответить
а то они не смогут раздробить эту помощь и запихнуть от десяти человек...
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03.06.2021 13:02 Ответить
"запретят финансово поддерживать партии"----зеосел запретит ренатке выплачивать фракции слуг урода зарплаты в конвертах???? сомневаюсь)))
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04.06.2021 01:33 Ответить
 
 