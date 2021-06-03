Никто не знает, куда пропал офицер ГПСУ Чертков, владеющий информацией о системе охраны госграницы от Крыма до Дуная, информация о его обнаружении не подтвердилась, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"1 июня в 6.30 утра вышел из своего дома в Одессе и исчез начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны капитан 1 ранга Алексей Чертков. Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался. Таким образом, информация об обнаружении Черткова, поступившая вечером 1 июня, не подтвердилась", - рассказал он.
"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова", - добавил Бутусов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова.
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Нужно допрашивать жену. Странно всё это......
Это логично, так решил "мудрый нАрид"
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Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
ВСЕ ЯК НАВЕСНІ 2014 го У КРИМУ - КАЦАПИ ВИКРАДАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ
Контрозвідка України хромає на обидві ноги, та й ще при Зе клоуні.
Его зона ответственности.
Адже з усього видно, що в нього баба якась непевна...
Не верите?Посмотрите Гордона на Эхо Москвы и внимательно отнеситесь к словам Венедиктова !