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Госпогранслужба (5402) исчезновение (272) Одесса (7378) Бутусов Юрий (3908) Чертков Алексей (6)

Никто не знает, куда пропал офицер ГПСУ Чертков, владеющий информацией о системе охраны госграницы от Крыма до Дуная, информация о его обнаружении не подтвердилась, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 июня в 6.30 утра вышел из своего дома в Одессе и исчез начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны капитан 1 ранга Алексей Чертков. Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался. Таким образом, информация об обнаружении Черткова, поступившая вечером 1 июня, не подтвердилась", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ

"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова", - добавил Бутусов.

Никто не знает, куда пропал офицер ГПСУ Чертков, владеющий информацией о системе охраны госграницы от Крыма до Дуная, информация о его обнаружении не подтвердилась, - Бутусов 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова.
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Топ комментарии
+62
"полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался"
но у жены очевидно были причины соврать, надо копать...
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03.06.2021 10:13
+59
Одеса - дуже небеспечний регіон. Зайдіть в одеські групи на фейсбук та подивіться як там працюют бригади з фабрик тролей, а вата їм підспівує. Чому не закривають кураторів цих груп? І це тільки вершина айсберга
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03.06.2021 10:17
+57
Зато вся Украина наводнена диверсионными группами страны-агрессора. Наши продажные спецслужбы заняты дерибаном и делают вид, что ГУР МО РФ больше не существует. А зря.
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03.06.2021 10:12
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а с женой переговорить по душам не судьба следствию??? почему она намеренно ввела в заблуждение?? Это 10 минут времени вместо видимости работы уже 3 день
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03.06.2021 11:46 Ответить
Вот поэтому и нужно забрать у СБУ экономику. Все занимаются только доением бизнеса. Контрразведкой заниматься некогда и неденежно. Только забрать экономич4скую безопасность-это посягнуть на святое. А граница? "Какая разница"!
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03.06.2021 11:54 Ответить
Ну значит и граница на замке
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03.06.2021 12:11 Ответить
В Севастополе ищите...
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03.06.2021 12:12 Ответить
"приходил, но жена не пустила" - значит, шерше ля фам
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03.06.2021 12:15 Ответить
Не понимаю я такой "жены". Чел пошёл на работу в 6.30, на работу не попал и, соответственно, пропал. Не на гульки же подался после работы и не вернулся ночевать! Так какого ляда ты его домой не пускаешь, если, по-хорошему, должна была волноваться и ждать каких-то известий и возвращения? Нелогичное поведение жены. Разве что они просто давно уже "соседи по квартире". Ну так смысл быковать и домой не пускать?

Нужно допрашивать жену. Странно всё это......
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03.06.2021 12:25 Ответить
А ты знаешь что на самом деле баба такое?
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04.06.2021 09:50 Ответить
Ты, судя по всему, не знаешь. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1518
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04.06.2021 13:54 Ответить
круто контрразведка работает - "со слов жены"..... увеличьте им зарплату.
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03.06.2021 12:46 Ответить
В М.о. Украіни сплошние предателі! І очолюе іх такі бездарі як мінистр оборони та начальник штабу!!!
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03.06.2021 13:00 Ответить
При чому тут ЗСУ і МО? Прикордонники, аваківські підлеглі...
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03.06.2021 13:45 Ответить
Цікаво, коли його призначили на цю посаду?
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03.06.2021 12:54 Ответить
Коли і ким???
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03.06.2021 13:00 Ответить
і яким чином?
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03.06.2021 13:48 Ответить
Та яка різниця, суті це не міняє.
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03.06.2021 14:18 Ответить
Какой_разніцєй часто прикривають чиюсь недбалість або й злочини.
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03.06.2021 14:28 Ответить
Хоча, в даному випадку, як правильно написали вище призначення і знаходження на такій відповідальній посаді Черткова це відповідальність незмінного вже 7 років "найкращого міністра" Авакова.
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03.06.2021 14:31 Ответить
ну дена ведь с какого-то йуха позвонила и такое ляпнула - кто-то ее попросил, не?
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03.06.2021 13:23 Ответить
Позвнонить могли кто угодно
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04.06.2021 00:11 Ответить
ТА ШО ВИ ВСІ НА ЖІНКУ НАРІКАЄТЕ??? ВИ ТУПІ ЧИ ШО??? ВОНА ТУТ НІ ДО ЧОГО!!!Може бути що хтось її позвонив і сказав так зробити, що би вона позвонила до чоловіка на роботу і повідомила той бред, шо вона і зробила! Її скоріше за все пригрозили вбивством, або її саму, або чоловіка, або когось із рідних. Це зроблено щоби всіх заспокоїти і перевести стрілки на те що Він утік із країни самостійно! А НА СПРАВДІ, Я ДУМАЮ, ЩО ЙОГО ВИКРАЛИ, ДОПИТАЮТЬ І МОЖУТЬ ЗНІЧТОЖИТИ!!! А ЗНАХОДИТЬСЯ ВІН В УКРАЇНІ, БО ВИВЕЗТИ ЙОГО ДУЖЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО! ЙОГО ТРЕБА ШУКАТЬ, АЛЕ ЦЕ СКЛАДНО!
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03.06.2021 13:31 Ответить
чауса ж вивезли чи ввезли...а то вже не проблєма, щоб вивезти прикордонника, який знає всі лазєйки
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03.06.2021 13:51 Ответить
Попал Василий Иванович в плен к белым. Пришел его Петька навестить ,смотрит голова у него забинтована. Петька с участием спрашивает,-" что сильно пытали Василий Иванович ? " Да нет Петька ,сам головой об стену бился , ну ведь должен был я хоть что ни будь кроме баб запомнить?.
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03.06.2021 15:08 Ответить
Ну как всегда, - женщина выгораживает женщину...
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03.06.2021 19:42 Ответить
Думаю, просто свалил в орду, наобещали ему там безопасность при оккупации Украины. он же Чертков, не Иванюк, не Лисовый, не Задорожный. Просто Чертков, их пацан.
Это логично, так решил "мудрый нАрид"
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03.06.2021 14:06 Ответить
не хочешь присесть за изменение границ /Украины? Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1990
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03.06.2021 20:28 Ответить
может просто ****** затянулись ??? проверили б для начала......
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03.06.2021 14:09 Ответить
Раз жена врала полиции - значит она явно причастна. Возможно, дело в любовнике. Как вариант: муж застал ее с любовником, потом ссора, слово за слово, любовник схватил что-то тяжелое, случайный удар - труп. Расчленили - выбросили. Чтоб отвести от себя подозрения, была выдумана история с якобы возвращением. Но не учили, что копы тоже не лохи и проверят камеры.
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03.06.2021 14:24 Ответить
Ему 42 и он тоже не лох Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4020
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03.06.2021 15:11 Ответить
Так копы- не лохи с таким же успехом могут по камерам проверить, выходил ли он в 6-30 из дому.
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03.06.2021 16:23 Ответить
А может ее попросили так сказать. Гонгадзе тоже видели после исчезновение .
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03.06.2021 16:45 Ответить
А військова контррозвідка чим займається? Непрофесіоналізм.......
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03.06.2021 14:29 Ответить
Шукає доказів причетності Антоненка, Кузьменко і Дугар до вбивства ромадянина Білорусі Шеремета. Або сторожить Чауса, щоб не втік.
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03.06.2021 17:45 Ответить
Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…

Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
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03.06.2021 14:39 Ответить
Итак, Одесса: два погранца, один из которых якобы в озере утопился при перевертывании лодки, двое застрелились. В Египте умер глава разведки. На курорте умер еще один тип связанный с разведкой. Неделю назад предупредили что рашисты могут захватить о.Змеиный. а теперь вот эта пропажа. Тут даже тупому понятно что идет охота.
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03.06.2021 14:56 Ответить
А еще на привозе грузчик три дня на работу не выходит ! Совпадение ? Не думаю!
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03.06.2021 15:16 Ответить
Тут как говорится, лучше перебдить, чем недобдить.
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03.06.2021 16:11 Ответить
А еще на привозе грузчик три дня на работу не выходит ! Совпадение ? Не думаю!
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03.06.2021 22:47 Ответить
Менять на Медведчука будут или на отмену санкций, или воду в Крвм?
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03.06.2021 14:58 Ответить
Та мабуть майнув до своїх. Кров та прізвище важко перебороти.
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03.06.2021 15:12 Ответить
Закон природи -шакала тягне до своєі зграі. Висновок - украінці мають самі дбати про Украіну, а не довіряти іі всяким приблудам. Поки кацапи будуть мати вільний доступ до відповідальних посад і військовоі таємниці, доти буде зрада.
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03.06.2021 15:32 Ответить
Олійник чистий українець з села, Колісниченко теж. Ви б призначили кого небудь з них головою прикордонної служби?
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03.06.2021 20:13 Ответить
оЛійник помився теж мені подія, ви мабуть свічку тримали (при зачатті) бо такий впевнений Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5188
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03.06.2021 20:40 Ответить
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ ! Делаем ставки господа Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8276
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03.06.2021 15:14 Ответить
Біда. Україні потрібні не реформи в міліції, а воєнная контррозвідка. Нікому нормально запитати у людині, що він там бачило.
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03.06.2021 15:23 Ответить
Чомусь геть не здивувало...
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03.06.2021 15:24 Ответить
"На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Источник: https://censor.net/ru/n3269186

ВСЕ ЯК НАВЕСНІ 2014 го У КРИМУ - КАЦАПИ ВИКРАДАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9946
Контрозвідка України хромає на обидві ноги, та й ще при Зе клоуні.
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03.06.2021 15:26 Ответить
а как там у жены с психикой? может, она его убила? Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6409
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03.06.2021 15:28 Ответить
А границы и море хоть перекрыли эти умники
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03.06.2021 15:34 Ответить
Всегда было недоверие к персонажам с рузке фамилиями. Он уже в Крыму скорее всего и для рф его знания о системе охраны границы не представляют интереса.
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03.06.2021 15:37 Ответить
Подключите екстрасенсов, они хотя бы что то скажут
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03.06.2021 15:38 Ответить
Как говорил один генерал СБУ, фильтров отсева проросийских офицеров В Украине нет нигде¡!!!!!!!!
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03.06.2021 15:40 Ответить
Вот поэтому и не руководят США индейцы....
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03.06.2021 16:22 Ответить
Что-то странное здесь происходит, надо срочно брать его жену в оборот, она как видно, очень многое и важное знает, так что не будьте лошарами, прессуйте его жену...
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03.06.2021 17:04 Ответить
Серьезное чп, а клоун молчит как рыба об лед. Ему хоть доложили?
Его зона ответственности.
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03.06.2021 17:47 Ответить
Зекловану точно доложили , где пропавший офицер !!
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03.06.2021 19:28 Ответить
Как я уже пару дней назад писала, его нет среди живых. Потом сообщение было, что нашёлся и мне понятно было, что это неправда.
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03.06.2021 17:49 Ответить
Все зло от херових жен)
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03.06.2021 17:55 Ответить
Всё зло идёт из кацапстана , там и надо искать пропавшего офицера Черткова !
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03.06.2021 19:27 Ответить
Ну загуляв десь мужик. І що з цього?
Адже з усього видно, що в нього баба якась непевна...
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03.06.2021 19:41 Ответить
Тю,ищите на расии
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03.06.2021 19:54 Ответить
Куда пропал??? да очевидно куда - в РФ пропал и всю инфу им выложил уже подробно со всеми слабыми местами.
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03.06.2021 20:57 Ответить
Так у нас, по соседству, так мужик вечером пошел в булочную за хлебом. Имел только майку, тапки и шорты на себе. И пропал. А потом жена случайно встретила его аж через 2 года на автобусной остановке в ихнем же микрорайоне. Проживал в соседней многоэтажке...с новой семьей.. Так-то...
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03.06.2021 21:38 Ответить
"Потом жена случайно встретила аж через 2 года на автобусной остановке..." все в тій же майці, тапках, шортах і з хлібиною. Хліб правда був черствий. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1133
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04.06.2021 09:03 Ответить
Чисто сработали не чета Зебобикам с Чаусом!
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03.06.2021 22:23 Ответить
ООни суки готовятся к войне а у нас оборонный бюджет уменьшают!Вместо ракет выстрелы для РПГ налаживают производство! Вместо оборонного заказа ловят контрабандистов! Законы про олигархов Принимают чтоб небыло у бабочки конкурентов на выборах ! Семимильными шагами идём по следам путлера к диктатуре!
Не верите?Посмотрите Гордона на Эхо Москвы и внимательно отнеситесь к словам Венедиктова !
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03.06.2021 22:37 Ответить
А вот вам ссылочка https://www.youtube.com/watch?v=***********
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03.06.2021 22:39 Ответить
Что то Украина очень сильно проигрывает, сколько полковников ГУРа взорвали, уже пропадают такого уровня офицеры, срываются операции, а президент и главнокомандующий качается, это не нормально!!!
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03.06.2021 23:14 Ответить
Кому надо тот знает где этот тип !
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04.06.2021 00:27 Ответить
Куда, куда.....Спросите у Ермака и Демченко.
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04.06.2021 02:48 Ответить
Написанному верить? Серьёзно? Чтоб мужик в 21 веке ныл под дверями при наличии смартфона? Конечно он позвонил! А "пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения" и опять пукнули дружно в лужу...Источник: https://censor.net/ru/n3269186
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04.06.2021 07:53 Ответить
Жена с любовником завалили мужа... Все как в плохих фильмах про любовь. Хотя может просто бухает пацан где то...
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04.06.2021 08:02 Ответить
памятаете того генерала з альфи, який приймав заказ на террор в Німеччині. Його призвіще було таке ж тільки в мусульманській транскрипції. Хлопці з берегів річки Волга (яка течет долго, конца и края нет) тому бродять туди -сюди. Так просійте всіх цих уроженців і проблем не буде. Хто його взагалі бачив останнім - "кохана", хто бреше, що він стукав у двері -"кохана". А скільки в одесі особістів,тьма. А всяких дятлів з резидентами -тьма. А результат-похер.
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04.06.2021 08:45 Ответить
Погоджуюсь на всі 100%.
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04.06.2021 08:58 Ответить
Я знаю куди зник офіцер ДПСУ. Пройде деякий час і він випливе в Московії. Треба трішки зачекати. За логікою його дружина має, незабаром, почати збиратись в турпоїздку за кордон. Виявиться, що вона це планувала ще до зникнення чоловіка. Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9275
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04.06.2021 08:56 Ответить
ого
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07.06.2021 22:02 Ответить
думаю сбу его и замачило.... моряки думаю задумались.... у них есть чем ответить!
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07.06.2021 22:03 Ответить
Не пишите ерунды. Он мёртв. Искать надо между водой и землёй. Камыши.
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07.06.2021 23:06 Ответить
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