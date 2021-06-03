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законопроект (3041) Зеленский (16530) олигарх (1016) Рудик Кира (97)

Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик считает, что законопроект Зеленского о деолигархизации внесли для пиара.

Об этом она заявила сегодня журналистам перед началом заседания ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, этот законопроект ничего не решает, кроме того, что СНБО теперь будет определять, кто в Украине олигарх.

"Мы все были президентами, а теперь будем немного олигархами. В законопроекте есть много неточностей и непонятных вещей. А также много полномочий для членов СНБО...СНБО сможет сказать, кто, по сути, является олигархом", - отметила политик.

Рудик подчеркнула, что по тем критериям, которые прописаны в законопроекте, любой человек, который когда-то привозил еду на Майдан, уже может считаться таким, который поддерживал собрания активистов и демонстрации.

"Второе. Если человек - глава политической партии - это тоже считается олигарх по этим критериям. Этот закон создан не для того, чтобы бороться с олигархами", - резюмировала Рудик.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
У нее в слове "пиара" ошибка. Буквы "д" не хватает Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик - Цензор.НЕТ 2180
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03.06.2021 10:17
+6
Для Зелі піар понад усьо.
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03.06.2021 10:19
+3
шоу шоу.... побольше шоу
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03.06.2021 10:29
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У нее в слове "пиара" ошибка. Буквы "д" не хватает Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик - Цензор.НЕТ 2180
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03.06.2021 10:17 Ответить
Ясный пень шо это гамно которое нарушает Конституцию никто не примет. Это для того шобы зетипиллам заявить - видите, я хочу бороться с Порошенко а Рада мне не дает. Они плохие и я их перевыберу.
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03.06.2021 10:18 Ответить
Для Зелі піар понад усьо.
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03.06.2021 10:19 Ответить
да, это показуха
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03.06.2021 10:29 Ответить
Но что при этом всем теперь делать Пороху?????
Я не сомневаюсь, что он найдет правильное решение, но я не могу представить себе какое!?!?!?
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03.06.2021 10:26 Ответить
шоу шоу.... побольше шоу
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03.06.2021 10:29 Ответить
Слуги Коломойського, ЄСи Порошенка, Опоблоківці Медведчука, Голоса - Фіали, Сороса-Пінчука... Хто за нього проголосує там же одні партії олігархів. Накрали в 90-х на хвилі загального дерибану ,настворювали кишенькових партій і через такіж кишенькові ЗМІ пудрять мізки наївним українцям вже чверть віку набиваючи власні офшори.
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03.06.2021 10:30 Ответить
Эти уроды всё проголосуют.
Их хозяевам ничего не угрожает - они не собираются баллотироваться в президенты.
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03.06.2021 10:32 Ответить
san las. З цього списку особистим ворогом Х**ла є лише Порошенко.
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03.06.2021 10:35 Ответить
З цього списку особистим ворогом Х**ЛА і КЛОУНА є лише Порошенко.
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03.06.2021 10:37 Ответить
ЗАбьем Мике баки , напишем Киса и Ося были здесь
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03.06.2021 10:32 Ответить
а шо вы хотели? развлекаться?
развлекайтесь
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03.06.2021 10:40 Ответить
Как-то сильно намешано у барышни в голове. Или авторы статьи так процитировали. Факт, глупость, факт, глупость...
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03.06.2021 11:14 Ответить
Ладно б я это сказал или Виктор Петрович из соседнего подъезда,-ты ж парламентарий - состряпай правильный законопроект.
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03.06.2021 11:52 Ответить
 
 