Законопроект Зеленского внесен в ВР для пиара. Документ создан не для того, чтобы бороться с олигархами, - Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик считает, что законопроект Зеленского о деолигархизации внесли для пиара.

Об этом она заявила сегодня журналистам перед началом заседания ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, этот законопроект ничего не решает, кроме того, что СНБО теперь будет определять, кто в Украине олигарх.

"Мы все были президентами, а теперь будем немного олигархами. В законопроекте есть много неточностей и непонятных вещей. А также много полномочий для членов СНБО...СНБО сможет сказать, кто, по сути, является олигархом", - отметила политик.

Рудик подчеркнула, что по тем критериям, которые прописаны в законопроекте, любой человек, который когда-то привозил еду на Майдан, уже может считаться таким, который поддерживал собрания активистов и демонстрации.

"Второе. Если человек - глава политической партии - это тоже считается олигарх по этим критериям. Этот закон создан не для того, чтобы бороться с олигархами", - резюмировала Рудик.

Читайте также: Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского