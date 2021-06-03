Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев предполагает, что законопроект о деолигархизации будет признан неотложным для рассмотрения в Верховной Раде.
Об этом он рассказал в комментарии журналисту Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, "Слуга народа" планирует принять этот документ до конца текущей сессии.
Комментируя норму законопроекта о том, что теперь чиновник должен будет сообщать о своем контакте с олигархом, политик пояснил, что такая норма не является каким-то исключением, так как присутствует в законодательстве других стран. Гетманцев объяснил, что таким образом лоббизм должен стать прозрачным и законным.
По словам нардепа, в случае если народного депутата признают олигархом его не лишат мандата
"Мандат у него никто не может забрать. Есть же Конституция, но он будет в реестре (олигархов. – Ред.)", - добавил он.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Выступает за возобновление водоснабжения Крыма с материковой Украиной[9][10].
ой ратифицируйте скорей!
ну совсем нет продыху от этих наглых. всегда лезущих без очереди к терапевтам... к начальникам субсидий... а в маршрутках так совсем озверели - локтями ТАК ПИХАЮТСЯ. что живого места на рёбрах не остаётся!
Особенно этот. шо на велосипеде в Раду мчится
- десятки пальцев на ногах прохожих по отдавливал. сволочь
Закрываем тюрьмы! Открываем реестры! Реестр воров. Реестр насильников. Реестр автоугонщиков...
А если фигуранты реестров будут продолжать безобразничать, вносим их в реестр более жирным шрифтом. Затем капслоком вносим. Затем и жирным и капслоком одновременно. Мало им не покажется!
И смех, и грех.))