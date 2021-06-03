РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11969 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
901 31
ВР (28728) лоббирование (97) олигарх (1016) Гетманцев (389)

Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, -

Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев предполагает, что законопроект о деолигархизации будет признан неотложным для рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом он рассказал в комментарии журналисту Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, "Слуга народа" планирует принять этот документ до конца текущей сессии.

Комментируя норму законопроекта о том, что теперь чиновник должен будет сообщать о своем контакте с олигархом, политик пояснил, что такая норма не является каким-то исключением, так как присутствует в законодательстве других стран. Гетманцев объяснил, что таким образом лоббизм должен стать прозрачным и законным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

По словам нардепа, в случае если народного депутата признают олигархом его не лишат мандата

"Мандат у него никто не может забрать. Есть же Конституция, но он будет в реестре (олигархов. – Ред.)", - добавил он.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
спешат зеленые воши. ох как спешат...
показать весь комментарий
03.06.2021 10:23
+5
Понти для ЗЕлохів.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:16
+5
Гетманцев, лцчше скажи когда будет закон шо всю наличку нада нести в банк и платить за это 5 %, жду не дождусь когда бобики понесут свои кровные слугам народа Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9375
показать весь комментарий
03.06.2021 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понти для ЗЕлохів.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:16 Ответить
Гетманцев, лцчше скажи когда будет закон шо всю наличку нада нести в банк и платить за это 5 %, жду не дождусь когда бобики понесут свои кровные слугам народа Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9375
показать весь комментарий
03.06.2021 10:16 Ответить
своим слугам. Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7889
показать весь комментарий
03.06.2021 10:59 Ответить
Спешите детки, а то времени может не хватить. Отчаянный у нас Вовочка, а ведь не предсказуемо будущее.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:18 Ответить
Президент Зеленский первый начал борьбу с олигархами по настоящему,а не трепотнёй перед выборами.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:20 Ответить
Запад уже устал ждать и давит.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:22 Ответить
І не кажи! Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1206
https://hromadske.ua/ru/posts/forbes-ukraina-obnovil-spisok-samyh-bogatyh-ukraincev-sostoyanie-ahmetova-vyroslo-do-dollar76-mlrd

Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
03.06.2021 10:25 Ответить
Як він бореться з каломойшею та Ахмєтом?
показать весь комментарий
03.06.2021 10:25 Ответить
Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5155
показать весь комментарий
03.06.2021 10:32 Ответить
Ахметівського Шмигаля в крісло прем'єра.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:34 Ответить
Ну так каждый слышит то, что готов услышать Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5770
показать весь комментарий
03.06.2021 10:35 Ответить
Та то тупорылый бот. Он срет где может
показать весь комментарий
03.06.2021 10:35 Ответить
ваш САРКАЗМ понятен - весьма таки метко подмечено)))
показать весь комментарий
03.06.2021 10:29 Ответить
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль[8].
Выступает за возобновление водоснабжения Крыма с материковой Украиной[9][10].
показать весь комментарий
03.06.2021 10:21 Ответить
спешат зеленые воши. ох как спешат...
показать весь комментарий
03.06.2021 10:23 Ответить
...., а шЫколадные воши напряглись....
показать весь комментарий
03.06.2021 10:31 Ответить
С облегчением тебя, зепил
показать весь комментарий
03.06.2021 10:36 Ответить
олигархов порождает система, а не они сами себя! деолигархизуете одних - появятся другие, ведь система располагает к этому и не изменена
показать весь комментарий
03.06.2021 10:25 Ответить
Откровенно говоря этот закон он ни на что не повлияет ,это как мёртвому припарки а вот что нужно было сделать так это просто отправить ВСЕХ до единого оллигархов на НАРЫ на ОГРОМНЫЕ сроки ,там ведь если по чесноку сидеть - не пересидеть ,там на этих ТВАРЯХ пробы негде ставить а так они просто посмеются и будут грабить Украину дальше !!!!
показать весь комментарий
03.06.2021 10:31 Ответить
Да. Создать тройку - Бубочка Лысый и Юзик и пусть по списку решают - кого куда. Кого на нары, кого на рудники, кого на Колыму.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:35 Ответить
Та чего там решать ,открываем список Форбс по Украине и первых рыл 300 на пожизненное . Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 56
показать весь комментарий
03.06.2021 10:49 Ответить
А почему 300? У нас шо, места нет для концлагерей? Давай уже - 300 000. Кулаков и подкулачников - в расход.
показать весь комментарий
03.06.2021 10:56 Ответить
Він сам в тюрьмі сидить.
показать весь комментарий
03.06.2021 11:43 Ответить
Заметь ,что это ты предложил ... Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5959
показать весь комментарий
03.06.2021 12:30 Ответить
Скорее - "ничтожным"...
показать весь комментарий
03.06.2021 10:31 Ответить
"хороший" барин борется с мифическим злом методами диктатора - комплексного подхода нет - а ведь придумывать не чего не надо ,все есть в Евросоюзе и в их законах
показать весь комментарий
03.06.2021 10:33 Ответить
бєні, пінчука, ахметова, фірташа і ко це не зачепить. у них де факто немає політичної сили. все обставлено дуже хитро.тож ловкость рук і нікакого мошенства
показать весь комментарий
03.06.2021 10:33 Ответить
ой примите быстрей!
ой ратифицируйте скорей!
ну совсем нет продыху от этих наглых. всегда лезущих без очереди к терапевтам... к начальникам субсидий... а в маршрутках так совсем озверели - локтями ТАК ПИХАЮТСЯ. что живого места на рёбрах не остаётся!
Особенно этот. шо на велосипеде в Раду мчится
- десятки пальцев на ногах прохожих по отдавливал. сволочь Законопроект о деолигархизации может быть признан неотложным: его планируют принять до конца текущей сессии ВР, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5776
показать весь комментарий
03.06.2021 10:41 Ответить
«Будет в реестре»- это потрясающе!!!)))))
Закрываем тюрьмы! Открываем реестры! Реестр воров. Реестр насильников. Реестр автоугонщиков...
А если фигуранты реестров будут продолжать безобразничать, вносим их в реестр более жирным шрифтом. Затем капслоком вносим. Затем и жирным и капслоком одновременно. Мало им не покажется!
И смех, и грех.))
показать весь комментарий
03.06.2021 11:27 Ответить
Правильно назвать это законом по борьбе с Порошенко. Коломойский , Ахметов , Фирташ , Пинчук под определение олигарх не подпадают, они не участвуют в политической жизни и не являются монополистами. Медведчук лично не владеет СМИ и не является монополистом.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:23 Ответить
 
 