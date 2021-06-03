Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник
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Вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Германии, об этом в интервью журналу ".loyal" заявил посол Андрей Мельник.
На вопрос, желает ли Путин захватить Украину, Мельник ответил: "Его план, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму".
По словам посла, опасность нового масштабного нападения на Украину остается и по сей день.
"Путин хотел не только протестировать новую Администрацию США и Федеральное правительство Германии. Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшим оружием. Наша армия насчитывает лишь 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент", - добавил Мельник.
Пожалуйста, подождите...
Балаган шутов представителей одной богоизбранной нации, которые безнаказаннл изгаляются над Украиной. И граждане Украины им за это еще платят.
Чтобы ты понимал, вася, почему путин не начал большую войну против нас. Он все еще надеется, что мы окажемся в составе его кацапстана. До тех пор, пока в нем жива эта надежда, мы, украинцы - ценный ресурс для него. Потенциальные рабы. Трудолюбивые, терпеливые, малопьющие. Засри нам голову "мышибратья адиннарот" и все, пользуйся. Их сраная империя без нас и трех копеек не стоит. Но однажды он потеряет надежду всосать нас в с вое болото и тогда наша кровь и наши потери перестанут его смущать. Ты понимаешь, что гражданское общество с автоматами не удержит орду? Только мощная армия, флот и, дай Бог, ядерное оружие. Больше нам ничего не поможет. Вступить в ЕС и НАТО с бубочкой у нас шансов нет от слова "абсолютно"
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Тепер йому то і робити нічого не треба, 73% довбо$обів вже все зробили у 2019 році. І зараз лише питання часу, коли квартальні остаточно все розвалять.
что бы за эти деньги убить кремлёвского карлика?
Будет ещё хуже, тогда война неминуема.
Надо готовится к войне, вооружаться и запускаться поддержкой других стран.
- все экономические промахи спишут на труп карлика. а воевать России не выгодно - не за что и всё равно она проиграет.
главное - НЕ ЗА ЧТО И НЕ НА ЧТО ...
Показують серіал про санкції та "боротьбу з олігархами", відволікаючи нарід від руйнування армії.
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@ukrmilitary
Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25.04.2019 №167/2019 // #бюджет2022
Когда вы уничтожаете тараканов, для вас это безумная цель???? Нет? А почему????
Совершенно аналогично для него же, аналога Путина, в реальности самого Путина не существует( а это маленький зеленый, ДРУГОЙ!!!., другая форма жизни) уничтожить нас как вид, как форму, которая занимает территорию, занимает ресурсы. И Украина всего лишь ступенька, не более.
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
Не раз у мене по справах проходили учасники війни, зламані люди, які не здатні повернутися до мирного життя. Ось і сьогодні п'яний ветеран ридав переді мною, каючись. Закрив справу, не зміг по іншому. Будь проклята, росія, живу надією, що ти захлинешся кров'ю своїх жертв
Трапилась вона, за розповідями, восени 2014 року. Тоді, якраз, до міста приїхали численні представники африканських народів, переведених з донецьких вишів, бо перспектива завершувати навчання на місці і отримати диплом "молодої республіки" з юридичної точки зору виглядала страшенно сумнівно, вже не кажучи про те, що смертність на тій території, скажімо так, була куди вище середньої.
Але приїхати-то вони приїхали, проте довге перебування в середовищі, не надто привітному до українського, далося взнаки. Отож і привезли з собою сепаратистські та україножерські ідеї, а також палку нелюбов до т.зв. "западенців", які традиційно обвинувачувалися в усіх смертних гріхах.
Це вже не сподобалось не менш численному місцевому студентському племені з числа тих самих африканських народів - вони до того часу, хто рік, хто два, а хто й більше мешкали в Івано-Франківську і, в масі своїй, були перейняті прихильністю до України та гостро вираженою неприязню до Росії, яка в умовах війни, що тривала, переростала у відверту ненависть. Революція Гідності, анексія Криму, "русская вєсна" на Півдні та Сході, бойові дії на Донбасі - самі розумієте, які настрої це породжувало у Франику і який вплив мало навіть на іноземних студентів.
Оскільки муринські студенти жили компактно в гуртожитках, то до значної маси "місцевих" муринів додалася велика кількіть "прийшлих". І, незважаючи на спільне походження з одного континенту й на подібний колір шкіри, відразу з'явилася напруга, яка швидко переросла всі мислимі фази.
В умовах, коли кожна сторона затято стояла на своєму, розв'язати ситуацію міг тільки відкритий конфлікт. І він відбувся. В епічному махачі на Пасічній поміж афробандерівцями і афросепаратистами перемогу здобула проукраїнська партія. То так, з того часу в них усе заспокоїлося і більше значних конфліктів не було. Та й таке.
Назар Розлуцький
... Недавно, во время своей утреней молитвы, как всегда молясь и за Украину, и за Россию, я почувствовала сильное побуждение молиться за президента России В.Путина. Начав молитву, я просила Господа вразумить его, и Господь сказал: «Я ожесточаю сердце этого человека, как сердце фараона. Чтобы вы все узнали руку Мою, и больше ценили то, что Я даю вам: мир, радость, любовь, пищу, и друг друга».
Братья и сестры, давайте больше благодарить Бога за все, что имеем, и больше любить друг друга и окружающих нас людей.
апрель 2015 г.
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/dejan.php