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Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник

Вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Германии, об этом в интервью журналу ".loyal" заявил посол Андрей Мельник.

На вопрос, желает ли Путин захватить Украину, Мельник ответил: "Его план, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму".

По словам посла, опасность нового масштабного нападения на Украину остается и по сей день.

"Путин хотел не только протестировать новую Администрацию США и Федеральное правительство Германии. Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшим оружием. Наша армия насчитывает лишь 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент", - добавил Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как "морального апостола"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 10:19
+12
Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 341
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03.06.2021 10:22
+7
Никакой путин Украину уничтожить не сможет а вот ворьё и коррупционеры украинские это могут сделать очень даже легко !!!
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03.06.2021 10:26
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Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 10:19 Ответить
а скріни ж не горять

Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9475
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03.06.2021 10:48 Ответить
Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2031
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03.06.2021 10:48 Ответить
Пока сп2 не пустят никакого нападения не будет.
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03.06.2021 10:21 Ответить
А в 14 році що було? І продовжується зараз.
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03.06.2021 10:25 Ответить
Та уже готовят запуск,он америкосы с немцами столы накроют, Путина позовут.
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03.06.2021 10:41 Ответить
Путин как и раньше планирует уничтожить Украину, это и есть его безумная цель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 341
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03.06.2021 10:22 Ответить
Ни разу не смог досмотреть （тем более, посетить） эти пошлые похабные представлкния нравственных уродов. Сборище скудоумных подонков, даже внешне, они почти не отличаются от бесов. Там ничего никогда не было от искусства, от юмора.
Балаган шутов представителей одной богоизбранной нации, которые безнаказаннл изгаляются над Украиной. И граждане Украины им за это еще платят.
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03.06.2021 10:35 Ответить
Никакой путин Украину уничтожить не сможет а вот ворьё и коррупционеры украинские это могут сделать очень даже легко !!!
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03.06.2021 10:26 Ответить
А путлер не ворьё и не коррупционер?
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03.06.2021 10:30 Ответить
путин это *****,убийца, мерзавец, подонок и лживая мразь и само собой вор и коррупционер ,но он вор из *****бада и своей коррупцией может уничтожить свой *****бад ,хотя по правде говоря там есть гораздо больше чего разворовывать и этого может хватить ещё на очень долгий срок а в Украине спионерили уже ВСЁ и дальше пропасть ..
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03.06.2021 10:36 Ответить
Да что ты говоришь? Путин не сможет? Это он от слабости своей не сможет или по доброте? А если он сможет отхерачить восток и юг с портами? Так норм будет?
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03.06.2021 10:38 Ответить
Ну если бы ты не был дураком ,то понял бы что причина совсем в другом ,путин не сможет уничтожить Украину лишь по тому ,что этого ему не позволят сделать сами украинцы и 2014 год это продемонстрировал наглядно а сейчас рн этого не сможет и подавно а вот все порошенки ,яценюки ,коломойскиме ,бойки ,медведчуки ,ахметовы ,продажные судьи ,прокуроры ,мусора ,это могут сделать на раз-два-три...
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03.06.2021 10:46 Ответить
И опять, по-твоему, должно отдуваться гражданское общество, добровольцы-волонтеры?! А государство оторвет жопу от стула? Может, вместо вэлыкых крадивныцтв сделаем госзаказы оборонным предприятиям? Чё ты молчал, как немой, под статьей, где раписано было состояние оборонного госзаказа? Там, где рассказали, что оборонные заводы перевели на 1-дневную рабочую неделю?! Шо, война в голове говнокамандывающего кончилась? А чё не кончились сотни тысяч мудаков с оружием наперевес у наших границ?
Чтобы ты понимал, вася, почему путин не начал большую войну против нас. Он все еще надеется, что мы окажемся в составе его кацапстана. До тех пор, пока в нем жива эта надежда, мы, украинцы - ценный ресурс для него. Потенциальные рабы. Трудолюбивые, терпеливые, малопьющие. Засри нам голову "мышибратья адиннарот" и все, пользуйся. Их сраная империя без нас и трех копеек не стоит. Но однажды он потеряет надежду всосать нас в с вое болото и тогда наша кровь и наши потери перестанут его смущать. Ты понимаешь, что гражданское общество с автоматами не удержит орду? Только мощная армия, флот и, дай Бог, ядерное оружие. Больше нам ничего не поможет. Вступить в ЕС и НАТО с бубочкой у нас шансов нет от слова "абсолютно"
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03.06.2021 11:03 Ответить
...зеленские, бакановы, ермаки, дубинские, миловановы...
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03.06.2021 11:34 Ответить
Это не имело бы само по себе никакого значения, не будь у него внутри Украины такого количества попутчиков и соболезнующе-разделяющих такие желания...
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03.06.2021 10:27 Ответить
Включаючи майже всю владу.
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03.06.2021 10:29 Ответить
Це ціль не ху-ла, а росії, всіх росіян, одним словом кацапів.
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03.06.2021 10:28 Ответить
Господин посол, передайте эти ваши выводы в СБУ на Владимирскую, недалеко от МИД Украины. Пусть немного отвлекутся от безудержного обогащения, от продажи секретов государства врагам, от скупки недвижимости и земли, от использования технических возможностей, предоставленных государством для его защиты, в интересах криминала.
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03.06.2021 10:30 Ответить
Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник

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Тепер йому то і робити нічого не треба, 73% довбо$обів вже все зробили у 2019 році. І зараз лише питання часу, коли квартальні остаточно все розвалять.
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03.06.2021 10:31 Ответить
Наші 73% йому радо допоможуть.
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03.06.2021 10:31 Ответить
что Украина не стоит пару миллиардов долларов
что бы за эти деньги убить кремлёвского карлика?
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03.06.2021 10:33 Ответить
Думаете придет другой и покрашення начнется?
Будет ещё хуже, тогда война неминуема.
Надо готовится к войне, вооружаться и запускаться поддержкой других стран.
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03.06.2021 10:37 Ответить
не думаю. что будет война.
- все экономические промахи спишут на труп карлика. а воевать России не выгодно - не за что и всё равно она проиграет.
главное - НЕ ЗА ЧТО И НЕ НА ЧТО ...
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03.06.2021 10:53 Ответить
можно про бурлит подробнее,плз..
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03.06.2021 12:35 Ответить
Що в цей час роблять прєзік зі своїм шапіто "РНБО"?
Показують серіал про санкції та "боротьбу з олігархами", відволікаючи нарід від руйнування армії.


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@ukrmilitary

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03.06.2021 10:38 Ответить
Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3477
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03.06.2021 14:10 Ответить
Ну почему же безумная??? Вы неправильно понимаете логику происходящих событий! Совершенно очевидно, что вы привязываетесь к внешнему облику. Это неправильно.
Когда вы уничтожаете тараканов, для вас это безумная цель???? Нет? А почему????

Совершенно аналогично для него же, аналога Путина, в реальности самого Путина не существует( а это маленький зеленый, ДРУГОЙ!!!., другая форма жизни) уничтожить нас как вид, как форму, которая занимает территорию, занимает ресурсы. И Украина всего лишь ступенька, не более.
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03.06.2021 10:40 Ответить
Ця "безумная цель" є національною ідеєю Россії.
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03.06.2021 10:40 Ответить



Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director


Не раз у мене по справах проходили учасники війни, зламані люди, які не здатні повернутися до мирного життя. Ось і сьогодні п'яний ветеран ридав переді мною, каючись. Закрив справу, не зміг по іншому. Будь проклята, росія, живу надією, що ти захлинешся кров'ю своїх жертв
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03.06.2021 10:57 Ответить
Серед інших, Івано-Франківськ має ще одну легенду

Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7583

Трапилась вона, за розповідями, восени 2014 року. Тоді, якраз, до міста приїхали численні представники африканських народів, переведених з донецьких вишів, бо перспектива завершувати навчання на місці і отримати диплом "молодої республіки" з юридичної точки зору виглядала страшенно сумнівно, вже не кажучи про те, що смертність на тій території, скажімо так, була куди вище середньої.

Але приїхати-то вони приїхали, проте довге перебування в середовищі, не надто привітному до українського, далося взнаки. Отож і привезли з собою сепаратистські та україножерські ідеї, а також палку нелюбов до т.зв. "западенців", які традиційно обвинувачувалися в усіх смертних гріхах.

Це вже не сподобалось не менш численному місцевому студентському племені з числа тих самих африканських народів - вони до того часу, хто рік, хто два, а хто й більше мешкали в Івано-Франківську і, в масі своїй, були перейняті прихильністю до України та гостро вираженою неприязню до Росії, яка в умовах війни, що тривала, переростала у відверту ненависть. Революція Гідності, анексія Криму, "русская вєсна" на Півдні та Сході, бойові дії на Донбасі - самі розумієте, які настрої це породжувало у Франику і який вплив мало навіть на іноземних студентів.

Оскільки муринські студенти жили компактно в гуртожитках, то до значної маси "місцевих" муринів додалася велика кількіть "прийшлих". І, незважаючи на спільне походження з одного континенту й на подібний колір шкіри, відразу з'явилася напруга, яка швидко переросла всі мислимі фази.

В умовах, коли кожна сторона затято стояла на своєму, розв'язати ситуацію міг тільки відкритий конфлікт. І він відбувся. В епічному махачі на Пасічній поміж афробандерівцями і афросепаратистами перемогу здобула проукраїнська партія. То так, з того часу в них усе заспокоїлося і більше значних конфліктів не було. Та й таке.
Назар Розлуцький
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03.06.2021 10:59 Ответить
***** здохне, а Україна була, є, і буде навіки. Смерть ***** і Слава Україні!
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03.06.2021 11:02 Ответить
Это пророчество шестилетней давности, Елена уже умерла, а оно сбывается

... Недавно, во время своей утреней молитвы, как всегда молясь и за Украину, и за Россию, я почувствовала сильное побуждение молиться за президента России В.Путина. Начав молитву, я просила Господа вразумить его, и Господь сказал: «Я ожесточаю сердце этого человека, как сердце фараона. Чтобы вы все узнали руку Мою, и больше ценили то, что Я даю вам: мир, радость, любовь, пищу, и друг друга».
Братья и сестры, давайте больше благодарить Бога за все, что имеем, и больше любить друг друга и окружающих нас людей.
апрель 2015 г.
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/dejan.php
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03.06.2021 11:45 Ответить
 
 