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вакцина (3815) Израиль (1758) COVID-19 (18599) Pfizer (180)

Израиль сообщил о связи между вакцинацией Pfizer и случаями миокардита у молодых мужчин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Израиль сообщил о связи между вакцинацией Pfizer и случаями миокардита у молодых мужчин

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты исследования о случаях воспаления сердца у молодых мужчин, которые привились от COVID-19 вакциной компании Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данное исследование было призвано выяснить вероятную связь между вакцинацией и воспалением сердца, известным как миокардит. О возникновении миокардита у вакцинированных Минздрав Израиля сообщил 26 апреля.

О подобных случаях 23 мая заявили и в США. Там у подростков фиксируют проблемы с сердцем после COVID-вакцинации.

В Израиле было зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 млн привитых людей, передает US News со ссылкой на результаты исследования.

Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование проводили три группы ученых.

Исследование показало, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".

Согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем в других возрастных группах.

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В ожидании этого отчета Минздрав Израиля отложил предоставление права на вакцинацию детям в возрасте от 12 до 15 лет. Однако, параллельно с публикацией этих результатов комитет министерства одобрил вакцинацию подростков.

"Комитет дал зеленый свет вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, и это станет возможным со следующей недели", - сказал Нахман Эш, израильский координатор по борьбе с пандемией.

Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает в результате воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.

Основными симптомами миокардита (нарушение сердечных функций) являются: чувство усталости, боли в области сердца, одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение.
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Топ комментарии
+6
275 случаев на 5 миллионов из которых 95% легкие
275/5,000,000*.05=.00000275, шанс умереть от падения метеорита 0,000001.
Шанс получить серьезные проблемы после вакцины в 2.75 раз больше чем получить метеоритом в лоб.
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03.06.2021 11:11
+3
Як після пфайзера проблеми то шо тоді після індуської буде робитись , та з нашою медициною
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03.06.2021 10:51
+3
Вот просто задумайся над той чушью, что ты написал. Т.е. уничтожают именно население богатых стран, а малоразвитые будут жить, потому что именно богатые страны проводят тотальную вакцинацию, а не развивающиеся.))
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03.06.2021 10:56
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Правила форума Совет форумчан
та колите сами себе этот шмурдяк. где берутся те тысячи, о которых теперь уже Ляшко ежедневно отчитывается?!
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03.06.2021 10:37 Ответить
пів Європи цим "шмурдяком" вакцинуються.... ну а ти можеш спутніком вакцинуватись Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 4053
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03.06.2021 14:05 Ответить
це той вірус такий гидкий.
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03.06.2021 10:39 Ответить
Вот просто задумайся над той чушью, что ты написал. Т.е. уничтожают именно население богатых стран, а малоразвитые будут жить, потому что именно богатые страны проводят тотальную вакцинацию, а не развивающиеся.))
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03.06.2021 10:56 Ответить
ніфіга, є такі убогі страни, у яких вже половина населення првакциновані, і не чим небудь, а саме пфайзером. Тоді коли Україна сама остання по всім парамаетрам, лише за смертністю перша.
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03.06.2021 18:03 Ответить
Ничего не исключено. Земля уже перенаселена, стариков обеспечивать могут только в тех самых странах "золотого миллиарда".
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03.06.2021 10:57 Ответить
Де она перенаселена? В столицах - мегаполисах. Проплешь огромная - одна седьмая суши. Сибирь зовется. Заселяй - не хочу.
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03.06.2021 12:43 Ответить
Не, климат там херовый. Даже без кацапов туда мало кто захочет.
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03.06.2021 14:12 Ответить
тебе лично сказал? Или люди говорят?
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03.06.2021 10:59 Ответить
Дурень, перечитай свой комментарий, может твой "мозг" все же заметит ту противоречивую чушь, что тьі написал.
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03.06.2021 11:15 Ответить
у тебя шапочка из фольги сползла. поправь скорее!
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03.06.2021 11:32 Ответить
дивно, спочатку це казала ніба Мадлен Олбрайт, потім ці слова приписували Горбачову.... але кому б їх не приписували- носії лишньої хромосоми вірять в це.
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03.06.2021 14:00 Ответить
тобто і другу дозу забагато, а пфайзер ще про третю казав. тоді зовсім амінь.
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03.06.2021 10:46 Ответить
третя доза??? распятий мальчік сказав?
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03.06.2021 14:04 Ответить
ну нашо ти показуєш свою русскомозглость? загугли.
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03.06.2021 18:00 Ответить
Як після пфайзера проблеми то шо тоді після індуської буде робитись , та з нашою медициною
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03.06.2021 10:51 Ответить
Тут еще вопрос: почему некоторые люди не способны заразиться? Тот самый пресловутый Т-клеточный иммунитет, который не исследуется. Зачем таким людям нахально вливать эти вакцины?
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03.06.2021 11:00 Ответить
а тебе силою заставляють вакцнуватись???
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03.06.2021 14:03 Ответить
ЧЕСТНЫЕ ЕВРЕИ !
НЕ ВЗИРАЯ НА ПЛОХУЮ НОВОСТЬ
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03.06.2021 10:55 Ответить
275 случаев на 5 миллионов из которых 95% легкие
275/5,000,000*.05=.00000275, шанс умереть от падения метеорита 0,000001.
Шанс получить серьезные проблемы после вакцины в 2.75 раз больше чем получить метеоритом в лоб.
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03.06.2021 11:11 Ответить
При осознании этого я впал в анафилактический шок
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03.06.2021 11:16 Ответить
но метеоритом в лоб пока еще никто не получил. а проблему с сердечком заработали.
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03.06.2021 11:35 Ответить
і коронавірус винен??? чи спосіб життя?
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03.06.2021 14:02 Ответить
в новости, со ссылкой на израильское МОЗ сказано, что вероятно прививка вакцина Pfizer. потрудись хотя бы прочесть то, куда лезешь со своим "экспертным" мнением.
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03.06.2021 14:11 Ответить
опа, сильний медичний ікспьорд нарісовався???? а ти перевіряло, чи жидовня хоч знає про це? ти по посиланню перейти потрудилось? дебілко тупориле...
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03.06.2021 17:39 Ответить
дебіл, рахувати навчись.... як тобі атестат про закінчення школи видали????
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03.06.2021 13:59 Ответить
Себе колют интерферон или ничего не колют, а гои пусть болеют и дохнгут.
Вот и весь смысл истерии с "вакцинацией" - слава Богу, половина населения планеты
просто на это всё не ведётся.
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03.06.2021 12:33 Ответить
уколи себе ржавим гвоздьом- і буде тобі щастя Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 6717
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03.06.2021 14:06 Ответить
як весело читати коментарі різних імбецилів Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 2752
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03.06.2021 13:57 Ответить
А що буде далі ...
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03.06.2021 15:09 Ответить
 
 