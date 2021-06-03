Израиль сообщил о связи между вакцинацией Pfizer и случаями миокардита у молодых мужчин

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты исследования о случаях воспаления сердца у молодых мужчин, которые привились от COVID-19 вакциной компании Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данное исследование было призвано выяснить вероятную связь между вакцинацией и воспалением сердца, известным как миокардит. О возникновении миокардита у вакцинированных Минздрав Израиля сообщил 26 апреля.

О подобных случаях 23 мая заявили и в США. Там у подростков фиксируют проблемы с сердцем после COVID-вакцинации.

В Израиле было зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 млн привитых людей, передает US News со ссылкой на результаты исследования.

Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование проводили три группы ученых.

Исследование показало, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".

Согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем в других возрастных группах.

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В ожидании этого отчета Минздрав Израиля отложил предоставление права на вакцинацию детям в возрасте от 12 до 15 лет. Однако, параллельно с публикацией этих результатов комитет министерства одобрил вакцинацию подростков.

"Комитет дал зеленый свет вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, и это станет возможным со следующей недели", - сказал Нахман Эш, израильский координатор по борьбе с пандемией.

Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает в результате воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.

Основными симптомами миокардита (нарушение сердечных функций) являются: чувство усталости, боли в области сердца, одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение.