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Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы

Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о продаже государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрели семь постановлений (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них и не смогли принять ни один из них.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что ни одна теневая схема по земле не ликвидирована.

По его словам, земля - это бесценный ресурс, который должен принадлежать гражданам Украины.

Напомним, 18 мая Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.
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Такий куш випустять із рук голодранці
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03.06.2021 10:34 Ответить
как вам разворот - даже в этом слуги не последовательны - мало им занесли - подонки
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03.06.2021 10:34 Ответить
Хто зможе на аукціонах тягатись в ціні з різними бєнями, фірташами та іншими ахметками?
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03.06.2021 10:37 Ответить
Щось не видно палких прихильників розпродажу землі. Заховались і мовчать.
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03.06.2021 10:52 Ответить
"З досягненням 18-ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п'ять ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га."

Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 9237 21 КВІТНЯ 2021
"Нарідний уряд слуг урода" схвалив законопроєкт ПРО СКАСУВАННЯ ПРАВА на безкоштовні 2 гектари землі
Жрі.Те !!! Не обляпайтесь.
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03.06.2021 10:46 Ответить
Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 8730
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03.06.2021 10:54 Ответить
Дла прийняття участі у приватизації не потрібно чекати на виповнення 18 років. Навіть новонородженний може (точніше батьки або опікуни) отримати ІНН у налоговій та приватизувати земельну ділянку на дитину..
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03.06.2021 13:32 Ответить
"Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о продаже государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы."Источник: https://censor.net/ru/n3269194
НАПРАСНО !!!
если этот "электрон" какой ни будь Фельдман или Ахметов то можно... Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони - Цензор.НЕТ 6749
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03.06.2021 11:01 Ответить
 
 