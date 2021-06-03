Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о продаже государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты рассмотрели семь постановлений (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них и не смогли принять ни один из них.
Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что ни одна теневая схема по земле не ликвидирована.
По его словам, земля - это бесценный ресурс, который должен принадлежать гражданам Украины.
Напомним, 18 мая Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы.
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21 КВІТНЯ 2021
"Нарідний уряд слуг урода" схвалив законопроєкт ПРО СКАСУВАННЯ ПРАВА на безкоштовні 2 гектари землі
Жрі.Те !!! Не обляпайтесь.
НАПРАСНО !!!
если этот "электрон" какой ни будь Фельдман или Ахметов то можно...