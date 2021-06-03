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Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект авторства президента Владимира Зеленского о деолигархизации в настоящее время поступил в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.
"Законопроект об олигархах будет рассматривать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Уже поступил", - написала она.
Топ комментарии
+13 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий03.06.2021 10:47
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий03.06.2021 10:41
+9 Стрелок
показать весь комментарий03.06.2021 10:41
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Пожалуйста, подождите...
Но как она открывает свою пасть - то хочется заткнуть ее кирпичем.
Можно просто - Марьяна Б.
Все поймут о ком идет речь.
@O1CZrj4V9J4AOce
Ну вот наконец-то мы добрались до сути!
Закон Зебизян про олигархов писался исключительно под Пороха.
Там нет ни слова о бюджетном корыте, о политическом лобби частного бизнеса,
о доходах с госресурсов, зато там есть о СМИ и о 10 годах без политики по решению ручного РНБО.
И все.
Березень 2021.
"Львівське сміття знову «подорожує» Україною"
У селі Будичани на Житомирщині виявили 40-тонне стихійне звалище побутового та промислового сміття. Серед відходів знайшли квитанції зі Львова, захисні маски та рукавички.
https://portal.lviv.ua/news/2021/03/24/lvivske-smittia-znovu-***********-ukrainoiu
Це - сепар-рашист з лугандону.
Тобто, він спецом тролить "і тих, і наших".
Нас ще не забанили....
НУ ТЕПЕРЬ ДЕРЖИСЬ АЛИГАРХАТИЯ !!!
ТЕПЕРЬ МЫ ВАМ ПОКАЖЕМ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ !!! (не на канарах. а в другом месте)
Это как Брежнев целину написал
Один старый маразматик, второй до сорока лет покривлялся на сцене , Мозги примерно одинаковы
И вот это чмо возглавляет комитет по нацбезопасности????во время войны?