Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая

Законопроект авторства президента Владимира Зеленского о деолигархизации в настоящее время поступил в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект об олигархах будет рассматривать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Уже поступил", - написала она.

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