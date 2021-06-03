Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь

На телеканалах "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты, а именно обязательная доля государственного языка в вечернем прайм-тайме составляет менее 75%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Так, с 17 по 23 мая Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка был осуществлен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: "ICTV", "1 + 1", "Интер "и" Украина ". Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов.

По результатам мониторинга зафиксированы нарушения закона о языковых квотах на трех телеканалах: "1 + 1", "Интер" и "Украина". Так, продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Интер" - 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Выявлено также нарушение части 3 статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком рекламы на телевидении является государственный язык. Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которых использовался другой язык, осуществлялась телеканалами "Интер" и "ICTV".

"Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания взять обнаруженные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством Украины", - отметил Креминь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО