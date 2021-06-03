Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь
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На телеканалах "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты, а именно обязательная доля государственного языка в вечернем прайм-тайме составляет менее 75%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Так, с 17 по 23 мая Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка был осуществлен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: "ICTV", "1 + 1", "Интер "и" Украина ". Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов.
По результатам мониторинга зафиксированы нарушения закона о языковых квотах на трех телеканалах: "1 + 1", "Интер" и "Украина". Так, продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Интер" - 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.
Выявлено также нарушение части 3 статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком рекламы на телевидении является государственный язык. Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которых использовался другой язык, осуществлялась телеканалами "Интер" и "ICTV".
"Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания взять обнаруженные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством Украины", - отметил Креминь.
Пожалуйста, подождите...
И как видите, ничего страшного....Так и с квотами на ТВ.
Телеканал, прежде всего, зарабатывает деньги, они эти квоты соблюдают минимально (либо не соблюдают, если верить статье) не от злобности или ненависти к украинскому языку, а от того, что украинцы, в основном, предпочитают именно контент на русском языке. Был бы я не прав - не было бы и языковых квот. Этот сайт тоже открывается по умолчанию именно на русском языке, угадайте почему.
И с цензором тоже самое - был бы только украиниский язык - читали бы на украинском.
С украинскими песнями тоже вой был - а вот поехали на Евровидение и Европа заценила, только нашим малоросам подавай песни на русском.
Заставить смотреть - не получится.
Повторюсь с магазинами и ресторанами тоже вой был у расскаязычных - ничего как попупали в АТБ так и покупают, ни одна сеть не пострадала и у кассиров языки не отсохли говорить на укр.языке.
Я вам отвечу - "половина украинцев" общается на русском из-за политики русификации Украины в течении столетий кацапами!!!
Жертва русификации готова лизать русский сапог...жалкое зралище.
Это песец товарищи. Хорошо хоть не Кобзон.
Дивимось те, що цікаво і *******. А кремінів ще буде багато, бо ледащих та недалекоглядних людей мало. Хто з тих, що "захищають" мову, хоча б палець об палець вдарив, щоб УКРАЇНСЬКА МОВА за останні 100 років хоч якось розвинулась? Хоча б один словник іноземних слів (а то коли почув з єкрана від відомого політика, сказане з великою гордістю: - Я вам даю мессендж- то подумав, що це хабар новою українською.
Не треба кому-сь затикати рота, а треба самому зробити, щоб дивились те, що ти хочеш. Бо люди не такі вже й дурні, на яких "заборонщики" розраховують - двимось як деякі політики, такі щирі українці, радісно пересказують новини російских, в основному московських телеканлів та газет. І думають, що ми, простолюдини - дураки і якщо щось позабороняти, позакривати, то залишиться пусте місце . Яким дурнем теба бути, щоб на це розразовувати.
І вони , та й інші канали - швиденько виправляться
Не накладуть штраф , обмежаться занепокоєнням та попереджуванням , значить - буде ще гірше
Але я так думаю, що беніні анали далі Г+Г; рижемразівські далі, ніж "уркаїна"; фірташно-льовочнині далі основого - у Кременя не перевіряли... Бо нахапали відповідні проценти й там.