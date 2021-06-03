Задержан агент "МГБ ДНР", прикрывавшийся статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, - СБУ. ФОТО
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, который был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.
Агент вражеской спецслужбы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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СБУ обычно работает на кремлядей и кошмарит проституток
?
PROFIT
А ОН ШО НЕ БОЛЕН?
- оденьте на него смирительную рубаху а то оно опять выпуталось!