Задержан агент "МГБ ДНР", прикрывавшийся статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, который был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.

Агент вражеской спецслужбы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.