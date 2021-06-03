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Задержан агент "МГБ ДНР", прикрывавшийся статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, который был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.

Задержан агент МГБ ДНР, прикрывавшийся статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, - СБУ 01

Агент вражеской спецслужбы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: Ірина Дашківська
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ЗЕчмо віддасть назад за якогось таксиста.
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03.06.2021 11:07 Ответить
В кращому випадку, якщо суд не выдпусте....
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03.06.2021 17:27 Ответить
Попалась тварюка.
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03.06.2021 11:17 Ответить
скорее всего постановка от дельцов для лохов
СБУ обычно работает на кремлядей и кошмарит проституток
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03.06.2021 11:18 Ответить
Пройдёт юридическую очистку, отдохнёт в ОРДЛО, восстановится на работе....
?
PROFIT Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ - Цензор.НЕТ 8284
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03.06.2021 11:38 Ответить
охрана в масках...
А ОН ШО НЕ БОЛЕН?
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03.06.2021 11:54 Ответить
А ***** твоё не больное? Или оно просто *****?
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03.06.2021 13:28 Ответить
"МОЁ?"
- оденьте на него смирительную рубаху а то оно опять выпуталось!
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03.06.2021 13:42 Ответить
Ну так он даже на блокпосту не стоял...это даже на условно не тянет...штраф?
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03.06.2021 16:20 Ответить
 
 