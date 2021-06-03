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ДТП (7442) ПДД (531) патрульная полиция (1790) Билошицкий (112)

Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий

Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в навигаторе. В дальнейшем подобную практику расширят на другие города Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, чтобы уменьшить аварийность, патрульная полиция выбрала участки с рекордными количествами ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze. Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение. Например: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

"В течение месяца рассчитываем охватить более 500 тыс. пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10-15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины", - отметил Билошицкий.

Отметки можно увидеть по адресу:

- площадь Победы, 1
- проспект Академика Глушкова, 13-Б
- проспект Бажана, 19
- проспект Степана Бандеры, 6
- проспект Степана Бандеры, 36
- Дарницкая площадь, 1
- проспект Романа Шухевича, 16
- улица Берковецкая, 6
- проспект Победы, 123
- проспект Леся Курбаса, 19-А.

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Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 01
Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 02
Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
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03.06.2021 11:22
+2
І все?
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03.06.2021 11:12
+2
Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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03.06.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
І все?
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03.06.2021 11:12 Ответить
"Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий"
хмм... зачем столько работы потратить было?
- достаточно на карте отметить придорожные генделыки и
и здания с пенсионными фондами и отделами субсидий...
- особенно дороги которые ведут от туда домой.. Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 9475
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03.06.2021 11:21 Ответить
У вас який водійський стаж і в якому саме місті?
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03.06.2021 14:07 Ответить
Права давно але катаюсь по Києву рідко.
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03.06.2021 14:22 Ответить
- проспект Академика Глушкова, 13-Б ТЦ МАГЕЛЛАН
- проспект Победы, 123 фабрика КАШТАН
- проспект Леся Курбаса, 19-А ТЦ АПРЕЛЬ

пенсионных фондов близко нет
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03.06.2021 16:29 Ответить
ЗАТО ПЕНСИОНЕРОВ РЯДОМ МНОГО...
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03.06.2021 16:34 Ответить
Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
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03.06.2021 11:22 Ответить
- Антоха!!! Чи чуеш ти це???
- Ні, воно не чує.
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03.06.2021 12:25 Ответить
Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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03.06.2021 11:57 Ответить
Що за Наполеон? Чи це Македонський? Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9780
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03.06.2021 12:30 Ответить
Автор схеми забирання грошей за здачу іспиту на право їзди за кермом автомобіля. Це його синок стріляв у людей на 9 мая колись. Молодий риг.
https://zaxid.net/9_travnya_u_lvovi_strilyav_sin_pomichnika_nachalnika_oblasnoyi_militsiyi_n1128829

Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 5292
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03.06.2021 12:59 Ответить
Любомир Сопільник також відомий як автор дорожного знаку «Небезпечна ділянка: дія електромагнітного поля», який мав би сигналізувати про ділянки дороги з високим впливом електромагнітного поля, яке призводить до підвищеної аварійності. Цей знак на український дорогах так і не з'явився, але у 2010 році Богдан Щур підписав розпорядженням, згідно з яким у період магнітних бур підрозділи міліції і ДАІ мали працювати у посиленому режимі.
В органах внутрішніх справ Сопільник працює з 1982 року. Тривалий час обіймав посаду начальника автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Полковник міліції, доктор юридичних наук, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, академік Української академії наук, професор кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».https://zaxid.net/ekspertivkriminalistiv_lvivshhini_ocholiv_avtor_originalnogo_dorozhnogo_znaku_n1311020
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03.06.2021 13:05 Ответить
Пороблено. А їздуни тут ні прі чьом!
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03.06.2021 12:23 Ответить
пока прочитаешь, шо там на смарте мелким бисером написано - точно попадешь в дтп Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 2562
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03.06.2021 13:08 Ответить
А включить голосовое сообщение никак?
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03.06.2021 14:09 Ответить
Ничего плохого в такой новинке не вижу, но надо потестить.
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03.06.2021 14:11 Ответить
Ще не додумалися ввести обов*язкову покупку детектора магнітного стану доріг
щоб воно волало в салоні про небезпеку й вимагало знизити швидкість. Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 2558
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03.06.2021 14:28 Ответить
 
 