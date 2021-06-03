Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий
Новости Цензор.НЕТ Общество
Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в навигаторе. В дальнейшем подобную практику расширят на другие города Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Так, по его словам, чтобы уменьшить аварийность, патрульная полиция выбрала участки с рекордными количествами ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze. Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение. Например: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".
"В течение месяца рассчитываем охватить более 500 тыс. пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10-15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины", - отметил Билошицкий.
Отметки можно увидеть по адресу:
- площадь Победы, 1
- проспект Академика Глушкова, 13-Б
- проспект Бажана, 19
- проспект Степана Бандеры, 6
- проспект Степана Бандеры, 36
- Дарницкая площадь, 1
- проспект Романа Шухевича, 16
- улица Берковецкая, 6
- проспект Победы, 123
- проспект Леся Курбаса, 19-А.
Пожалуйста, подождите...
хмм... зачем столько работы потратить было?
- достаточно на карте отметить придорожные генделыки и
и здания с пенсионными фондами и отделами субсидий...
- особенно дороги которые ведут от туда домой..
- проспект Победы, 123 фабрика КАШТАН
- проспект Леся Курбаса, 19-А ТЦ АПРЕЛЬ
пенсионных фондов близко нет
- Ні, воно не чує.
Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
https://zaxid.net/9_travnya_u_lvovi_strilyav_sin_pomichnika_nachalnika_oblasnoyi_militsiyi_n1128829
В органах внутрішніх справ Сопільник працює з 1982 року. Тривалий час обіймав посаду начальника автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Полковник міліції, доктор юридичних наук, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, академік Української академії наук, професор кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».https://zaxid.net/ekspertivkriminalistiv_lvivshhini_ocholiv_avtor_originalnogo_dorozhnogo_znaku_n1311020
щоб воно волало в салоні про небезпеку й вимагало знизити швидкість.