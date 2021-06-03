Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Продолжающиеся дестабилизирующие действия России в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в четверг в Тбилиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Продолжающиеся дестабилизирующие действия Российской Федерации в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности, в том числе с привлечением стран-членов НАТО", - сказал Шмыгаль.
В свою очередь Гарибашвили также отметил, что у Украины и Грузии есть совместные вызовы и проблемы со стороны Российской Федерации, а также сложные последствия оккупации.
Кроме того, он выразил беспокойство в связи с ситуацией, которая происходит у границ Украины и временно оккупированного Крыма.
Пожалуйста, подождите...
Робить навпаки.
Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році.
Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167/2019.
Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/budget.html