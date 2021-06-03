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Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль

Продолжающиеся дестабилизирующие действия России в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в четверг в Тбилиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжающиеся дестабилизирующие действия Российской Федерации в Черноморском регионе побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию в сфере безопасности, в том числе с привлечением стран-членов НАТО", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь Гарибашвили также отметил, что у Украины и Грузии есть совместные вызовы и проблемы со стороны Российской Федерации, а также сложные последствия оккупации.

Кроме того, он выразил беспокойство в связи с ситуацией, которая происходит у границ Украины и временно оккупированного Крыма.

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Автор: Ірина Дашківська
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Капитан Очевидность. Чё сказать-то хотел? Или просто пора таблом засветить?
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03.06.2021 11:15 Ответить
Ахметівська шістка Шмигаль, яку призначив прем'єром борцун з олігархами Зєля, говорить правильні речі.
Робить навпаки.

Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році.

Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167/2019.
Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

https://www.ukrmilitary.com/2021/06/budget.html
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03.06.2021 11:18 Ответить
 
 