За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 3794, выявили 529 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
За сутки в Киеве зафиксировали 529 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 207835).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Так, заболели 319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 177 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 18 девочек от 3 до 16 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет. Также зафиксированы 3 летальных случая от вируса (всего 5105).
Также Кличко сообщил, что за сутки были госпитализированы 36 пациентов больных коронавирусом и 61 с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
За сутки 3794 человек преодолели коронавирус (всего 176250).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (127), Соломенском (126), и в Святошинском (63).
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