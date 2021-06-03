За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 3794, выявили 529 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 529 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 207835).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Так, заболели 319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 177 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 18 девочек от 3 до 16 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет. Также зафиксированы 3 летальных случая от вируса (всего 5105).

Также Кличко сообщил, что за сутки были госпитализированы 36 пациентов больных коронавирусом и 61 с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

За сутки 3794 человек преодолели коронавирус (всего 176250).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (127), Соломенском (126), и в Святошинском (63).

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