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Рада одобрила необходимые для запуска налоговой амнистии изменения в закон о валюте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила необходимые для запуска налоговой амнистии изменения в закон о валюте

Верховная Рада приняла изменения в закон "О валюте и валютных операциях".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 255 народных депутатов проголосовали за законопроект О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"

Документ приняли без обсуждения.
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А Квартал-95 вже підвищив податкову культуру чи барижить як і раніше через оффшори і чорний нал?
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03.06.2021 11:28 Ответить
ЗЕлебобики в турборежиме решили рвать по всем фронтам! после "великого крадивныцтва", кражи денег из ковидного фонда, решили залезть в заначки ко всем гражданам, кто имеет мало-мальские збережения!!!
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03.06.2021 11:31 Ответить
самое интересное то, что имеющие сбережения клали с пробором на
хотелки гетьманцева, прижмут лохов голосовавших за зекоМАНДУ
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03.06.2021 11:55 Ответить
Під таку фігню штини на кшталт Бєні зможуть за копійки легалізувати вкрадене, а у пересічного громадянина "трішечки" схдне гаманець (якщо в нього ще не витягли все за час економічної кризи, що хазяйнує на теренах країни останні 1,5 року).
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03.06.2021 11:54 Ответить
А зарплаты-взятки в конвертах от Калобени и Рыжего для слуг уродов будут облагаться налогом или только матом?
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03.06.2021 13:43 Ответить
Документ для граждан. Рима. А плебеи пусть радуются
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04.06.2021 17:50 Ответить
 
 